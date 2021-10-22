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Песков прокомментировал отношения России и НАТО
Песков прокомментировал отношения России и НАТО - РИА Новости, 22.10.2021
Песков прокомментировал отношения России и НАТО
Россия на постоянной основе принимает меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об отношениях с НАТО. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:03
2021-10-22T13:03
в мире
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия на постоянной основе принимает меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об отношениях с НАТО."Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути", - сказал Песков.Он уточнил, что этот альянс не создан для мира, а создан для конфронтации."Он был задуман, собран и спроектирован для конфронтации. Он выполняет свою функцию", - добавил Песков.
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в мире, дмитрий песков, нато, россия
13:03 22.10.2021
 
Песков прокомментировал отношения России и НАТО

Песков об отношениях с НАТО: Россия на постоянной основе защищает свои интересы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия на постоянной основе принимает меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об отношениях с НАТО.
"Российская сторона принимает на постоянной основе меры для защиты собственных интересов. Буквально позавчера в плане союзного государства слышали заявления нашего министра обороны о принимаемых мерах. И так далее, и тому подобное. То есть это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам.
"Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути", - сказал Песков.
Он уточнил, что этот альянс не создан для мира, а создан для конфронтации.
"Он был задуман, собран и спроектирован для конфронтации. Он выполняет свою функцию", - добавил Песков.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 09:07
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В миреДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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