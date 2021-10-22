https://ria.ru/20211022/nato-1755778052.html

Песков прокомментировал отношения России и НАТО

Песков прокомментировал отношения России и НАТО - РИА Новости, 22.10.2021

Песков прокомментировал отношения России и НАТО

Россия на постоянной основе принимает меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об отношениях с НАТО. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:03

2021-10-22T13:03

2021-10-22T13:03

в мире

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия на постоянной основе принимает меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об отношениях с НАТО."Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути", - сказал Песков.Он уточнил, что этот альянс не создан для мира, а создан для конфронтации."Он был задуман, собран и спроектирован для конфронтации. Он выполняет свою функцию", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211022/ugroza-1755730895.html

россия

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2021

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в мире, дмитрий песков, нато, россия