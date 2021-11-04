https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html

Вскрылись планы России по вступлению в НАТО

Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс - РИА Новости, 04.11.2021

Вскрылись планы России по вступлению в НАТО

Владимир Путин в начале президентства ожидал, что Россия может войти в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:18

2021-11-04T10:18

2021-11-04T10:20

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грузия

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россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в начале президентства ожидал, что Россия может войти в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон. Он поделился воспоминаниями о переговорах с российским лидеров в беседе с One Decision Podcast.По словам Робертсона, Путин при их первой встрече выражал желание сделать Россию частью Западной Европы. "Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — пересказал экс-генсек альянса разговор с российским президентом.Как отметил политик, взгляды Путина поменялись из-за "оранжевой революции" на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также из-за расширения НАТО на восток. Так, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва решили присоединиться к организации в 2004 году, спустя пять лет за ними последовали Хорватия и Албания. Грузии и Украине, в свою очередь, членство обещали еще в 2008-м, однако они до сих пор остаются "за бортом".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО создали не для мира, а конфронтации. По его словам, российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.

https://ria.ru/20211103/paralich-1757570151.html

https://ria.ru/20211101/nato-1757150422.html

грузия

словакия

россия

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в мире, грузия, словакия, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия