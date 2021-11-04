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Вскрылись планы России по вступлению в НАТО
Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс - РИА Новости, 04.11.2021
Вскрылись планы России по вступлению в НАТО
Владимир Путин в начале президентства ожидал, что Россия может войти в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:18
2021-11-04T10:20
в мире
грузия
словакия
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в начале президентства ожидал, что Россия может войти в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон. Он поделился воспоминаниями о переговорах с российским лидеров в беседе с One Decision Podcast.По словам Робертсона, Путин при их первой встрече выражал желание сделать Россию частью Западной Европы. "Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — пересказал экс-генсек альянса разговор с российским президентом.Как отметил политик, взгляды Путина поменялись из-за "оранжевой революции" на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также из-за расширения НАТО на восток. Так, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва решили присоединиться к организации в 2004 году, спустя пять лет за ними последовали Хорватия и Албания. Грузии и Украине, в свою очередь, членство обещали еще в 2008-м, однако они до сих пор остаются "за бортом".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО создали не для мира, а конфронтации. По его словам, российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.
https://ria.ru/20211103/paralich-1757570151.html
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в мире, грузия, словакия, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
10:18 04.11.2021 (обновлено: 10:20 04.11.2021)
 
Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

Бывший глава НАТО Робертсон: Путин всерьез задумывался о вступлении России в альянс

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в начале президентства ожидал, что Россия может войти в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон. Он поделился воспоминаниями о переговорах с российским лидеров в беседе с One Decision Podcast.
По словам Робертсона, Путин при их первой встрече выражал желание сделать Россию частью Западной Европы. "Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — пересказал экс-генсек альянса разговор с российским президентом.
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Как отметил политик, взгляды Путина поменялись из-за "оранжевой революции" на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также из-за расширения НАТО на восток. Так, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва решили присоединиться к организации в 2004 году, спустя пять лет за ними последовали Хорватия и Албания. Грузии и Украине, в свою очередь, членство обещали еще в 2008-м, однако они до сих пор остаются "за бортом".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО создали не для мира, а конфронтации. По его словам, российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.
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В миреГрузияСловакияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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