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Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
Идея о присоединении России к НАТО в начале 2000-х годов была предложена политологами, а не правительством России, она была нереалистичной, рассказал посол РФ в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T22:55
2022-01-11T22:55
в мире
владимир путин
нато
андрей келин
западная европа
россия
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ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости. Идея о присоединении России к НАТО в начале 2000-х годов была предложена политологами, а не правительством России, она была нереалистичной, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, который в то время работал в постпредстве России при НАТО.Ранее бывший генсек НАТО Джордж Робертсон в One Decision Podcast заявил, что президент РФ Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы.Робертсон занимал должность генсека НАТО с 1999 года по 2004 год, посол Келин в период с 1995 по 1998 год был членом российской делегации на переговорах по подготовке Основополагающего акта Россия – НАТО, а с 1998 по 2003 год занимал должность заместителя постпреда РФ при НАТО."Я знаю Джорджа Робертсона. Мы работали вместе в то время. Он был генсеком НАТО, а я был советником при НАТО. Мы встречались с ним несколько раз, обсуждали эту ситуацию. В воздухе витала эта идея, которая была предложена не нами, вероятно, какими-то политологами относительно присоединения России к НАТО, но в то время это было нереалистично, нереалистичного и после этого. Знаете, существуют реалистичные и нереалистичные вещи. НАТО изменилась, ситуация изменилась", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News.Запись беседы была предоставлена РИА Новости посольством РФ.
https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html
https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html
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в мире, владимир путин, нато, андрей келин, западная европа, россия
22:55 11.01.2022
 
Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО

Посол в Лондоне Келин: идею о присоединении России к НАТО в 2000-е предложили политологи

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне
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ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости. Идея о присоединении России к НАТО в начале 2000-х годов была предложена политологами, а не правительством России, она была нереалистичной, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, который в то время работал в постпредстве России при НАТО.
Ранее бывший генсек НАТО Джордж Робертсон в One Decision Podcast заявил, что президент РФ Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Робертсон занимал должность генсека НАТО с 1999 года по 2004 год, посол Келин в период с 1995 по 1998 год был членом российской делегации на переговорах по подготовке Основополагающего акта Россия – НАТО, а с 1998 по 2003 год занимал должность заместителя постпреда РФ при НАТО.
"Я знаю Джорджа Робертсона. Мы работали вместе в то время. Он был генсеком НАТО, а я был советником при НАТО. Мы встречались с ним несколько раз, обсуждали эту ситуацию. В воздухе витала эта идея, которая была предложена не нами, вероятно, какими-то политологами относительно присоединения России к НАТО, но в то время это было нереалистично, нереалистичного и после этого. Знаете, существуют реалистичные и нереалистичные вещи. НАТО изменилась, ситуация изменилась", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News.
Запись беседы была предоставлена РИА Новости посольством РФ.
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В миреВладимир ПутинНАТОАндрей КелинЗападная ЕвропаРоссия
 
 
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