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Шоубиз
https://ria.ru/20220120/buzova-1768253395.html
"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой
"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой - РИА Новости, 20.01.2022
"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой
Ольга Бузова празднует день рождения. Теледива, певица и актриса — она не боится пробовать силы в разных профессиях, много работает и стойко выдерживает критику РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:16
2022-01-20T12:16
шоубиз
ольга бузова
звезды
знаменитости
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20 янв — РИА Новости. Ольга Бузова празднует день рождения. Теледива, певица и актриса — она не боится пробовать силы в разных профессиях, много работает и стойко выдерживает критику в свой адрес. Как девочка из Питера превратилась в одну из самых знаменитых персон шоубиза — в фотоленте РИА Новости.
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ольга бузова, звезды, знаменитости, фото
12:16 20.01.2022
 

"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой

Читать ria.ru в
20 янв — РИА Новости. Ольга Бузова празднует день рождения. Теледива, певица и актриса — она не боится пробовать силы в разных профессиях, много работает и стойко выдерживает критику в свой адрес. Как девочка из Питера превратилась в одну из самых знаменитых персон шоубиза — в фотоленте РИА Новости.
© ТНТ

Известность Бузовой принес "Дом-2". На шоу она пришла в 2004-м, когда ей было 18 лет — совсем молодая.

"Я планировала провести на площадке три месяца, а задержалась на 12 лет", — говорила Ольга в интервью Peopletalk.

На проекте она почти четыре года строила любовь, а потом ее назначили ведущей.

Бузова советовала участникам, как сохранить отношения и разобраться в себе до 2021 года.

Кадр из телешоу Дом-2
1 из 14

Известность Бузовой принес "Дом-2". На шоу она пришла в 2004-м, когда ей было 18 лет — совсем молодая.

"Я планировала провести на площадке три месяца, а задержалась на 12 лет", — говорила Ольга в интервью Peopletalk.

На проекте она почти четыре года строила любовь, а потом ее назначили ведущей.

Бузова советовала участникам, как сохранить отношения и разобраться в себе до 2021 года.

© ТНТ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Впрочем, Ольга попробовала свои силы в качестве ведущей до того, как занять главное место на "лобном". Еще будучи участницей "Дома-2", она вела молодежное ток-шоу "Роман с Бузовой" и у нее была своя рубрика в программе "Утро на ТНТ".

В 2017 вместе с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Еленой Абитаевой она работала на передаче "Бабий бунт" на Первом канале.

Телеведущая Ольга Бузова на презентации арт-проекта Обратная сторона шоу-бизнеса. 2009 год
2 из 14

Впрочем, Ольга попробовала свои силы в качестве ведущей до того, как занять главное место на "лобном". Еще будучи участницей "Дома-2", она вела молодежное ток-шоу "Роман с Бузовой" и у нее была своя рубрика в программе "Утро на ТНТ".

В 2017 вместе с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Еленой Абитаевой она работала на передаче "Бабий бунт" на Первом канале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

После ухода Бузовой с "Дома-2" ее фанаты переживали за будущее Ольги на телевидении. Но она быстро рассеяла все опасения.

Уже в сентябре 2021-го стартовало реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях "Звезды в Африке". И Бузова была одной из его ведущих. Вместе с Михаилом Галустяном она следила за испытаниями, через которые проходят селебрити ради победы.

Съемки шоу Звезды в Африке на ТНТ
3 из 14

После ухода Бузовой с "Дома-2" ее фанаты переживали за будущее Ольги на телевидении. Но она быстро рассеяла все опасения.

Уже в сентябре 2021-го стартовало реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях "Звезды в Африке". И Бузова была одной из его ведущих. Вместе с Михаилом Галустяном она следила за испытаниями, через которые проходят селебрити ради победы.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
© Фото : Instagram Дмитрия Соловьева

К слову, экстрима Ольга не боится. Она сама участвовала в шоу, которое потребовало от нее максимум сосредоточенности и усилий. Правда, проходило оно не в Африке, а на катке — Бузова пришла на седьмой сезон "Ледникового периода".

Ее партнером в шоу был олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьев. Приз зрительских симпатий — еще одно значимое достижение Оли.

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте Ледниковый период
4 из 14

К слову, экстрима Ольга не боится. Она сама участвовала в шоу, которое потребовало от нее максимум сосредоточенности и усилий. Правда, проходило оно не в Африке, а на катке — Бузова пришла на седьмой сезон "Ледникового периода".

Ее партнером в шоу был олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьев. Приз зрительских симпатий — еще одно значимое достижение Оли.

© Фото : Instagram Дмитрия Соловьева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Бузова среди самых популярных блогеров в стране. На сегодняшний день на нее подписано 23 миллиона пользователей в Instagram.

В 2020 Ольга даже попала в книгу рекордов "за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ" и "как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram".

А в 2017 ей удалось обойти Ким Кардашьян по количеству просмотров сторис. И это при том, что у американской звезды тогда было 100 миллионов подписчиков, а у Ольги — одиннадцать.

Ольга Бузова
5 из 14

Бузова среди самых популярных блогеров в стране. На сегодняшний день на нее подписано 23 миллиона пользователей в Instagram.

В 2020 Ольга даже попала в книгу рекордов "за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ" и "как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram".

А в 2017 ей удалось обойти Ким Кардашьян по количеству просмотров сторис. И это при том, что у американской звезды тогда было 100 миллионов подписчиков, а у Ольги — одиннадцать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бузова запела еще на телестройке. В 2011 записала песню с рэпером T-killah, а в 2016 выпустила сингл "Под звуки поцелуев". Трек быстро занял первую строчку российского ITunes.

Ольга на достигнутом не остановилась и следующем году представила сольный альбом.

Артистку упрекали, что она выступает под фонограмму и постоянно критиковали ее вокальные данные.

Негатив начинающую певицу не остановил. Бузова продолжила штурм российской эстрады.

Певица Ольга Бузова
6 из 14

Бузова запела еще на телестройке. В 2011 записала песню с рэпером T-killah, а в 2016 выпустила сингл "Под звуки поцелуев". Трек быстро занял первую строчку российского ITunes.

Ольга на достигнутом не остановилась и следующем году представила сольный альбом.

Артистку упрекали, что она выступает под фонограмму и постоянно критиковали ее вокальные данные.

Негатив начинающую певицу не остановил. Бузова продолжила штурм российской эстрады.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Ольга Бузова/YouTube

За пять лет она выпустила три альбома и сняла около сорока музыкальных видео на свои треки.

В поддержку третьего диска Бузова готовила концерт, после которого шоу-бизнес уже, как считает Ольга, не был бы прежним. Правда, выступление пришлось перенести из-за ковида.

"Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундтреками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты", — говорила звезда в интервью РИА Новости.

Оля права — строчки из ее песен знакомы даже тем, кто "Дом-2" никогда не смотрел.

Кадр из клипа Ольги Бузовой - Мало половин
7 из 14

За пять лет она выпустила три альбома и сняла около сорока музыкальных видео на свои треки.

В поддержку третьего диска Бузова готовила концерт, после которого шоу-бизнес уже, как считает Ольга, не был бы прежним. Правда, выступление пришлось перенести из-за ковида.

"Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундтреками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты", — говорила звезда в интервью РИА Новости.

Оля права — строчки из ее песен знакомы даже тем, кто "Дом-2" никогда не смотрел.

© Ольга Бузова/YouTube
© Bazelevs

Ольга не только поет, но и снимается в кино.

Одна из ее первых ролей — камео в ситкоме "Универ". Она также снялась в таких проектах, как "Бедные люди", "Жги!", "Zомбоящик" и восьмой части культовой франшизы "Елки".

В октябре в беседе с Ириной Безруковой Бузова призналась, что сыграла в голливудском полном метре.

"И я искренне верю, что это небольшое начало большого будущего в киноиндустрии", — заметила Ольга.

Подробности сюжета, название и какой именно образ воплотила, Бузова решила пока оставить в секрете.

Кадр из фильма Елки 8
8 из 14

Ольга не только поет, но и снимается в кино.

Одна из ее первых ролей — камео в ситкоме "Универ". Она также снялась в таких проектах, как "Бедные люди", "Жги!", "Zомбоящик" и восьмой части культовой франшизы "Елки".

В октябре в беседе с Ириной Безруковой Бузова призналась, что сыграла в голливудском полном метре.

"И я искренне верю, что это небольшое начало большого будущего в киноиндустрии", — заметила Ольга.

Подробности сюжета, название и какой именно образ воплотила, Бузова решила пока оставить в секрете.

© Bazelevs
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бузова неоднократно выходила на театральные подмостки.

В 2010 играла в спектакле "Медовый месяц" (театр "Школа современной пьесы"), в 2011 — в "Шикарной свадьбе" (Театральное агентство "Лекур"), с 2017 — в "Мужчине нарасхват" (Новый популярный театр).

Летом 2021-го Ольга дебютировала на сцене МХАТа. Ее героиня — певица кабаре Белла Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".

Впрочем, не все оказались готовы к тому, что Бузова будет задействована в постановке МХАТа. Выбор звезды реалити-шоу пусть даже на эпизодическую роль был неожиданным и вызвал немало критики.

Премьера спектакля Чудесный грузин
9 из 14

Бузова неоднократно выходила на театральные подмостки.

В 2010 играла в спектакле "Медовый месяц" (театр "Школа современной пьесы"), в 2011 — в "Шикарной свадьбе" (Театральное агентство "Лекур"), с 2017 — в "Мужчине нарасхват" (Новый популярный театр).

Летом 2021-го Ольга дебютировала на сцене МХАТа. Ее героиня — певица кабаре Белла Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".

Впрочем, не все оказались готовы к тому, что Бузова будет задействована в постановке МХАТа. Выбор звезды реалити-шоу пусть даже на эпизодическую роль был неожиданным и вызвал немало критики.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Телевидение, музыка, кино и театр — Ольге и этого мало. Она еще и книги пишет.

"Роман с Бузовой" выпустила, когда была участницей "Дома-2".

Позже Ольга представила произведения "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки", "Цена счастья".

И кажется, прекращать писательскую карьеру она не намерена. Недавно теледива заявила, что могла бы написать книгу по оправданию мужчин.

К слову, об этом звезда рассказала в эфире своего подкаста. Бузова освоила и этот формат общения с аудиторией.

Премьера фильма Стрельцов
10 из 14

Телевидение, музыка, кино и театр — Ольге и этого мало. Она еще и книги пишет.

"Роман с Бузовой" выпустила, когда была участницей "Дома-2".

Позже Ольга представила произведения "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки", "Цена счастья".

И кажется, прекращать писательскую карьеру она не намерена. Недавно теледива заявила, что могла бы написать книгу по оправданию мужчин.

К слову, об этом звезда рассказала в эфире своего подкаста. Бузова освоила и этот формат общения с аудиторией.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанк

Первую книгу Ольга писала в соавторстве с Романом Третьяковым (на фото крайний справа), с которым строила любовь на "Доме-2".

Высокая стройная блондинка, работавшая моделью, и харизматичный парень — за их парой следила вся страна.

Участники проекта Дом 2 Сэм Селезнев, Ольга Бузова и Роман Третьяков. 2006 год
11 из 14

Первую книгу Ольга писала в соавторстве с Романом Третьяковым (на фото крайний справа), с которым строила любовь на "Доме-2".

Высокая стройная блондинка, работавшая моделью, и харизматичный парень — за их парой следила вся страна.

© РИА Новости / Алексей Панов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Второй роман Ольги, за которым наблюдали ее фанаты, был с игроком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Они поженились 26 июня 2012.

"Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи", — рассказывала ведущая.

Брак продлился несколько лет и в 2016 был расторгнут. Развод выдался тяжелым. О причинах фанаты гадают до сих пор. Футболист говорил, что мечтал о детях, а Ольга была к этому еще не готова. У Бузовой другая версия — она обвиняла экс-супруга в измене.

Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
12 из 14

Второй роман Ольги, за которым наблюдали ее фанаты, был с игроком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Они поженились 26 июня 2012.

"Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи", — рассказывала ведущая.

Брак продлился несколько лет и в 2016 был расторгнут. Развод выдался тяжелым. О причинах фанаты гадают до сих пор. Футболист говорил, что мечтал о детях, а Ольга была к этому еще не готова. У Бузовой другая версия — она обвиняла экс-супруга в измене.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Ольга Бузова/YouTube

После расставания с Тарасовым Ольга долго была одна, что спровоцировало немало слухов о ее личной жизни. Например, ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым. Фанатам нравилось представлять звезд телеканала ТНТ парой.

Понять, почему поклонникам Оли так хотелось увидеть ее в объятиях резидента Comedy Club, легко — знаменитости прекрасно ладят. Снялись вместе в шоу "План Б", и Батрутдинов даже исполнил главную роль в клипе Бузовой на песню "Очень хорошо".

Но комик и ведущая не устают повторять — они всего лишь друзья.

Кадр из клипа Ольги Бузовой - Очень хорошо
13 из 14

После расставания с Тарасовым Ольга долго была одна, что спровоцировало немало слухов о ее личной жизни. Например, ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым. Фанатам нравилось представлять звезд телеканала ТНТ парой.

Понять, почему поклонникам Оли так хотелось увидеть ее в объятиях резидента Comedy Club, легко — знаменитости прекрасно ладят. Снялись вместе в шоу "План Б", и Батрутдинов даже исполнил главную роль в клипе Бузовой на песню "Очень хорошо".

Но комик и ведущая не устают повторять — они всего лишь друзья.

© Ольга Бузова/YouTube
© Ольга Бузова/YouTube

Роман Ольга закрутила с другим парнем — блогером Давидом Манукяном (Dava).

Они познакомились в 2019-м на съемках видео на ее трек "Лайкер", в котором сыграли влюбленных.

Ольга и Давид были одной из самых ярких пар шоубиза. Но красивая история не продлилась долго. В январе 2021 они расстались. Разрыв обернулся скандалом. Бузова уверяла, что теперь уже экс-бойфренд поднимал на нее руку и изменял. Dava все отрицает.

Свободно ли сердце звездной блондинки сейчас — загадка. Но фанаты надеются, что она наконец-то нашла свое счастье, и даже пытаются вычислить по фото в соцсетях ее возможного бойфренда.

Кадр из клипа Ольги Бузовой - Лайкер
14 из 14

Роман Ольга закрутила с другим парнем — блогером Давидом Манукяном (Dava).

Они познакомились в 2019-м на съемках видео на ее трек "Лайкер", в котором сыграли влюбленных.

Ольга и Давид были одной из самых ярких пар шоубиза. Но красивая история не продлилась долго. В январе 2021 они расстались. Разрыв обернулся скандалом. Бузова уверяла, что теперь уже экс-бойфренд поднимал на нее руку и изменял. Dava все отрицает.

Свободно ли сердце звездной блондинки сейчас — загадка. Но фанаты надеются, что она наконец-то нашла свое счастье, и даже пытаются вычислить по фото в соцсетях ее возможного бойфренда.

© Ольга Бузова/YouTube
 
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