"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой

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Известность Бузовой принес "Дом-2". На шоу она пришла в 2004-м, когда ей было 18 лет — совсем молодая.

"Я планировала провести на площадке три месяца, а задержалась на 12 лет", — говорила Ольга в интервью Peopletalk.

На проекте она почти четыре года строила любовь, а потом ее назначили ведущей.

Бузова советовала участникам, как сохранить отношения и разобраться в себе до 2021 года.