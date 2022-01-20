"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой
Известность Бузовой принес "Дом-2". На шоу она пришла в 2004-м, когда ей было 18 лет — совсем молодая.
"Я планировала провести на площадке три месяца, а задержалась на 12 лет", — говорила Ольга в интервью Peopletalk.
На проекте она почти четыре года строила любовь, а потом ее назначили ведущей.
Бузова советовала участникам, как сохранить отношения и разобраться в себе до 2021 года.
Известность Бузовой принес "Дом-2". На шоу она пришла в 2004-м, когда ей было 18 лет — совсем молодая.
"Я планировала провести на площадке три месяца, а задержалась на 12 лет", — говорила Ольга в интервью Peopletalk.
На проекте она почти четыре года строила любовь, а потом ее назначили ведущей.
Бузова советовала участникам, как сохранить отношения и разобраться в себе до 2021 года.
Впрочем, Ольга попробовала свои силы в качестве ведущей до того, как занять главное место на "лобном". Еще будучи участницей "Дома-2", она вела молодежное ток-шоу "Роман с Бузовой" и у нее была своя рубрика в программе "Утро на ТНТ".
В 2017 вместе с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Еленой Абитаевой она работала на передаче "Бабий бунт" на Первом канале.
Впрочем, Ольга попробовала свои силы в качестве ведущей до того, как занять главное место на "лобном". Еще будучи участницей "Дома-2", она вела молодежное ток-шоу "Роман с Бузовой" и у нее была своя рубрика в программе "Утро на ТНТ".
В 2017 вместе с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Еленой Абитаевой она работала на передаче "Бабий бунт" на Первом канале.
После ухода Бузовой с "Дома-2" ее фанаты переживали за будущее Ольги на телевидении. Но она быстро рассеяла все опасения.
Уже в сентябре 2021-го стартовало реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях "Звезды в Африке". И Бузова была одной из его ведущих. Вместе с Михаилом Галустяном она следила за испытаниями, через которые проходят селебрити ради победы.
После ухода Бузовой с "Дома-2" ее фанаты переживали за будущее Ольги на телевидении. Но она быстро рассеяла все опасения.
Уже в сентябре 2021-го стартовало реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях "Звезды в Африке". И Бузова была одной из его ведущих. Вместе с Михаилом Галустяном она следила за испытаниями, через которые проходят селебрити ради победы.
К слову, экстрима Ольга не боится. Она сама участвовала в шоу, которое потребовало от нее максимум сосредоточенности и усилий. Правда, проходило оно не в Африке, а на катке — Бузова пришла на седьмой сезон "Ледникового периода".
Ее партнером в шоу был олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьев. Приз зрительских симпатий — еще одно значимое достижение Оли.
К слову, экстрима Ольга не боится. Она сама участвовала в шоу, которое потребовало от нее максимум сосредоточенности и усилий. Правда, проходило оно не в Африке, а на катке — Бузова пришла на седьмой сезон "Ледникового периода".
Ее партнером в шоу был олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьев. Приз зрительских симпатий — еще одно значимое достижение Оли.
Бузова среди самых популярных блогеров в стране. На сегодняшний день на нее подписано 23 миллиона пользователей в Instagram.
В 2020 Ольга даже попала в книгу рекордов "за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ" и "как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram".
А в 2017 ей удалось обойти Ким Кардашьян по количеству просмотров сторис. И это при том, что у американской звезды тогда было 100 миллионов подписчиков, а у Ольги — одиннадцать.
Бузова среди самых популярных блогеров в стране. На сегодняшний день на нее подписано 23 миллиона пользователей в Instagram.
В 2020 Ольга даже попала в книгу рекордов "за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ" и "как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram".
А в 2017 ей удалось обойти Ким Кардашьян по количеству просмотров сторис. И это при том, что у американской звезды тогда было 100 миллионов подписчиков, а у Ольги — одиннадцать.
Бузова запела еще на телестройке. В 2011 записала песню с рэпером T-killah, а в 2016 выпустила сингл "Под звуки поцелуев". Трек быстро занял первую строчку российского ITunes.
Ольга на достигнутом не остановилась и следующем году представила сольный альбом.
Артистку упрекали, что она выступает под фонограмму и постоянно критиковали ее вокальные данные.
Негатив начинающую певицу не остановил. Бузова продолжила штурм российской эстрады.
Бузова запела еще на телестройке. В 2011 записала песню с рэпером T-killah, а в 2016 выпустила сингл "Под звуки поцелуев". Трек быстро занял первую строчку российского ITunes.
Ольга на достигнутом не остановилась и следующем году представила сольный альбом.
Артистку упрекали, что она выступает под фонограмму и постоянно критиковали ее вокальные данные.
Негатив начинающую певицу не остановил. Бузова продолжила штурм российской эстрады.
За пять лет она выпустила три альбома и сняла около сорока музыкальных видео на свои треки.
В поддержку третьего диска Бузова готовила концерт, после которого шоу-бизнес уже, как считает Ольга, не был бы прежним. Правда, выступление пришлось перенести из-за ковида.
"Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундтреками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты", — говорила звезда в интервью РИА Новости.
Оля права — строчки из ее песен знакомы даже тем, кто "Дом-2" никогда не смотрел.
За пять лет она выпустила три альбома и сняла около сорока музыкальных видео на свои треки.
В поддержку третьего диска Бузова готовила концерт, после которого шоу-бизнес уже, как считает Ольга, не был бы прежним. Правда, выступление пришлось перенести из-за ковида.
"Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундтреками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты", — говорила звезда в интервью РИА Новости.
Оля права — строчки из ее песен знакомы даже тем, кто "Дом-2" никогда не смотрел.
Ольга не только поет, но и снимается в кино.
Одна из ее первых ролей — камео в ситкоме "Универ". Она также снялась в таких проектах, как "Бедные люди", "Жги!", "Zомбоящик" и восьмой части культовой франшизы "Елки".
В октябре в беседе с Ириной Безруковой Бузова призналась, что сыграла в голливудском полном метре.
"И я искренне верю, что это небольшое начало большого будущего в киноиндустрии", — заметила Ольга.
Подробности сюжета, название и какой именно образ воплотила, Бузова решила пока оставить в секрете.
Ольга не только поет, но и снимается в кино.
Одна из ее первых ролей — камео в ситкоме "Универ". Она также снялась в таких проектах, как "Бедные люди", "Жги!", "Zомбоящик" и восьмой части культовой франшизы "Елки".
В октябре в беседе с Ириной Безруковой Бузова призналась, что сыграла в голливудском полном метре.
"И я искренне верю, что это небольшое начало большого будущего в киноиндустрии", — заметила Ольга.
Подробности сюжета, название и какой именно образ воплотила, Бузова решила пока оставить в секрете.
Бузова неоднократно выходила на театральные подмостки.
В 2010 играла в спектакле "Медовый месяц" (театр "Школа современной пьесы"), в 2011 — в "Шикарной свадьбе" (Театральное агентство "Лекур"), с 2017 — в "Мужчине нарасхват" (Новый популярный театр).
Летом 2021-го Ольга дебютировала на сцене МХАТа. Ее героиня — певица кабаре Белла Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".
Впрочем, не все оказались готовы к тому, что Бузова будет задействована в постановке МХАТа. Выбор звезды реалити-шоу пусть даже на эпизодическую роль был неожиданным и вызвал немало критики.
Бузова неоднократно выходила на театральные подмостки.
В 2010 играла в спектакле "Медовый месяц" (театр "Школа современной пьесы"), в 2011 — в "Шикарной свадьбе" (Театральное агентство "Лекур"), с 2017 — в "Мужчине нарасхват" (Новый популярный театр).
Летом 2021-го Ольга дебютировала на сцене МХАТа. Ее героиня — певица кабаре Белла Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".
Впрочем, не все оказались готовы к тому, что Бузова будет задействована в постановке МХАТа. Выбор звезды реалити-шоу пусть даже на эпизодическую роль был неожиданным и вызвал немало критики.
Телевидение, музыка, кино и театр — Ольге и этого мало. Она еще и книги пишет.
"Роман с Бузовой" выпустила, когда была участницей "Дома-2".
Позже Ольга представила произведения "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки", "Цена счастья".
И кажется, прекращать писательскую карьеру она не намерена. Недавно теледива заявила, что могла бы написать книгу по оправданию мужчин.
К слову, об этом звезда рассказала в эфире своего подкаста. Бузова освоила и этот формат общения с аудиторией.
Телевидение, музыка, кино и театр — Ольге и этого мало. Она еще и книги пишет.
"Роман с Бузовой" выпустила, когда была участницей "Дома-2".
Позже Ольга представила произведения "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки", "Цена счастья".
И кажется, прекращать писательскую карьеру она не намерена. Недавно теледива заявила, что могла бы написать книгу по оправданию мужчин.
К слову, об этом звезда рассказала в эфире своего подкаста. Бузова освоила и этот формат общения с аудиторией.
Первую книгу Ольга писала в соавторстве с Романом Третьяковым (на фото крайний справа), с которым строила любовь на "Доме-2".
Высокая стройная блондинка, работавшая моделью, и харизматичный парень — за их парой следила вся страна.
Первую книгу Ольга писала в соавторстве с Романом Третьяковым (на фото крайний справа), с которым строила любовь на "Доме-2".
Высокая стройная блондинка, работавшая моделью, и харизматичный парень — за их парой следила вся страна.
Второй роман Ольги, за которым наблюдали ее фанаты, был с игроком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Они поженились 26 июня 2012.
"Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи", — рассказывала ведущая.
Брак продлился несколько лет и в 2016 был расторгнут. Развод выдался тяжелым. О причинах фанаты гадают до сих пор. Футболист говорил, что мечтал о детях, а Ольга была к этому еще не готова. У Бузовой другая версия — она обвиняла экс-супруга в измене.
Второй роман Ольги, за которым наблюдали ее фанаты, был с игроком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Они поженились 26 июня 2012.
"Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи", — рассказывала ведущая.
Брак продлился несколько лет и в 2016 был расторгнут. Развод выдался тяжелым. О причинах фанаты гадают до сих пор. Футболист говорил, что мечтал о детях, а Ольга была к этому еще не готова. У Бузовой другая версия — она обвиняла экс-супруга в измене.
После расставания с Тарасовым Ольга долго была одна, что спровоцировало немало слухов о ее личной жизни. Например, ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым. Фанатам нравилось представлять звезд телеканала ТНТ парой.
Понять, почему поклонникам Оли так хотелось увидеть ее в объятиях резидента Comedy Club, легко — знаменитости прекрасно ладят. Снялись вместе в шоу "План Б", и Батрутдинов даже исполнил главную роль в клипе Бузовой на песню "Очень хорошо".
Но комик и ведущая не устают повторять — они всего лишь друзья.
После расставания с Тарасовым Ольга долго была одна, что спровоцировало немало слухов о ее личной жизни. Например, ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым. Фанатам нравилось представлять звезд телеканала ТНТ парой.
Понять, почему поклонникам Оли так хотелось увидеть ее в объятиях резидента Comedy Club, легко — знаменитости прекрасно ладят. Снялись вместе в шоу "План Б", и Батрутдинов даже исполнил главную роль в клипе Бузовой на песню "Очень хорошо".
Но комик и ведущая не устают повторять — они всего лишь друзья.
Роман Ольга закрутила с другим парнем — блогером Давидом Манукяном (Dava).
Они познакомились в 2019-м на съемках видео на ее трек "Лайкер", в котором сыграли влюбленных.
Ольга и Давид были одной из самых ярких пар шоубиза. Но красивая история не продлилась долго. В январе 2021 они расстались. Разрыв обернулся скандалом. Бузова уверяла, что теперь уже экс-бойфренд поднимал на нее руку и изменял. Dava все отрицает.
Свободно ли сердце звездной блондинки сейчас — загадка. Но фанаты надеются, что она наконец-то нашла свое счастье, и даже пытаются вычислить по фото в соцсетях ее возможного бойфренда.
Роман Ольга закрутила с другим парнем — блогером Давидом Манукяном (Dava).
Они познакомились в 2019-м на съемках видео на ее трек "Лайкер", в котором сыграли влюбленных.
Ольга и Давид были одной из самых ярких пар шоубиза. Но красивая история не продлилась долго. В январе 2021 они расстались. Разрыв обернулся скандалом. Бузова уверяла, что теперь уже экс-бойфренд поднимал на нее руку и изменял. Dava все отрицает.
Свободно ли сердце звездной блондинки сейчас — загадка. Но фанаты надеются, что она наконец-то нашла свое счастье, и даже пытаются вычислить по фото в соцсетях ее возможного бойфренда.