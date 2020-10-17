https://ria.ru/20201017/buzova-1580236721.html

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram, что вошла в Книгу рекордов России. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:05

2020-10-17T09:05

2020-10-17T09:05

шоубиз

знаменитости

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGadjy3niJ4Yq_aZ-s_PGC0_KVfZBKFB0ZVUFo0/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что вошла в Книгу рекордов России.Артистка опубликовала фото, на котором стоит с двумя сертификатами.Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку и назвала их "своей самой большой семьей".

https://ria.ru/20191022/1560082416.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова