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Шоубиз
https://ria.ru/20201017/buzova-1580236721.html
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram, что вошла в Книгу рекордов России. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:05
2020-10-17T09:05
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGadjy3niJ4Yq_aZ-s_PGC0_KVfZBKFB0ZVUFo0/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что вошла в Книгу рекордов России.Артистка опубликовала фото, на котором стоит с двумя сертификатами.Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку и назвала их "своей самой большой семьей".
https://ria.ru/20191022/1560082416.html
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60
знаменитости, ольга бузова

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

09:05 17.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram, что вошла в Книгу рекордов России.
Артистка опубликовала фото, на котором стоит с двумя сертификатами.
"Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", - написала она.
Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку и назвала их "своей самой большой семьей".
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 22.10.2019
22 октября 2019, 18:30
Кадыров попал в Книгу рекордов России
 
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ШоубизЗнаменитостиОльга Бузова
 
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