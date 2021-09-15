08:00 15.09.2021 (обновлено: 08:05 15.09.2021)
Интервью Бузовой: "Мне льстит сравнение с Мадонной и Аллой Борисовной"
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. "Я на скаку быстрей остановлю коня" — строчка из новой песни Ольги Бузовой "Без дел". Кажется, она действительно на это способна. Сейчас певица готовит концерт, после которого, по ее словам, шоу-бизнес не будет прежним. О славе и проблемах, о новом опыте выживания в экстремальных условиях, о МХАТе, вокальной карьере и о многом другом Ольга рассказала в интервью РИА Новости.
"Вот она я": новое откровение поющей ведущей
— Вы анонсировали выход альбома "Вот она я". Почему-то сразу вспомнился фильм-концерт Аллы Пугачевой "Пришла и говорю". Вы проводили такую параллель с Примадонной?
— Я лично не провожу, но все чаще слышу это от других. Кстати, мой путь разные критики сравнивают с историей творчества и жизни Мадонны и Аллы Борисовны.
— Как вы к этому относитесь?
— Я не хватаюсь за это сравнение как за спасательную ниточку — у меня свой путь. Но когда рядом с твоей фамилией стоят имена таких мировых звезд, это не может не льстить.
Тем не менее я делаю карьеру без оглядки на кого-либо и всем говорю, что нужно быть самим собой. Я могу быть примером: простая девочка из обычной семьи, поверив в себя, сама получила то, что имею сегодня. Я работаю с 18 лет. Еще на "Доме-2" написала первую книгу "Роман с Бузовой". Но не нужно хотеть занять мое место: у вас есть вы и ваше предназначение.
— Однако в вашей песне есть слова: "Выключи мозг и делай так, как я".
— Только в стрессовых ситуациях призываю выключать мозг. Это сильно помогает. Не нужно зацикливаться на проблемах, они есть у всех.
— Двадцать восьмого октября в "Крокус Сити Холле" вы презентуете концертную программу "Вот она я". Очередные альбом и шоу — в чем их откровение?
— Это новая я. Я всегда честна со своими слушателями. Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры.
— Вы три года записывали альбом. Почему так долго? Не было материала?
— Всему свое время. Я хотела выпустить альбом в прошлом году, потому что в 2019-м ездила на гастроли с шоу "Принимай меня" и, кстати, не везде смогла побывать уже в 2020-м — из-за пандемии.
А теперь мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Хотя я выпускала синглы в прошлом году, пришло время для альбома и шоу. В них будут ответы на все вопросы про меня.
— Шоу и концерты — это еще и заработок. Вложения должны не только окупиться, но и принести доход. Насколько это реально сегодня?
— Весь мир переживает кризис, и конечно, сейчас многие экономят. Я это понимаю. Безусловно, российским звездам еще далеко до уровня мировых коллег, но лично я хочу к этому прийти. Я вложила собственные средства, которые честно заработала.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Параллельно я делаю ремонт (правда, уже два года), обеспечиваю свою команду и помогаю родителям и родственникам.
Разумеется, хочется, чтобы работа приносила прибыль, потому что нужно думать о будущем. Но сегодня, в контексте этого года, я хочу, чтобы люди, которые отдали деньги за концерт, получили максимум эмоций. И я очень соскучилась по зрителям! Именно творчество помогло мне в свое время выйти из сложной ситуации.
Шерстяные носки для Африки: что Бузова делала в ЮАР?
— Летом вы снимали шоу для ТНТ "Звезды в Африке". Я внимательно следил за вашим Instagram — там было много интересного, особенно ваше удивление, что там бывает холодно. С какими чувствами вы летели в Африку и с какими возвращались?
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Съемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
— Я была заряжена от предвкушения — новая работа. Вы знаете, что я очень жадная до эмоций. Когда мы приземлились, было очень тепло, и я даже не задумывалась, что придется заказывать потом одежду из Москвы — угги и шерстяные носки, представляете?
Кстати, я очень скучала по дому. Это чувство неподконтрольно, и оно новое для меня. Я впервые так надолго уезжала из России — самый мой длительный отпуск был 16 дней, а тут целый месяц. И я ощутила, как хочу домой: хочу пельмешек, супа, рыбку, хочу проснуться в своей кровати. Вы знаете, абсолютно банальные какие-то вещи, но тем не менее — появилась острая потребность в обычных бытовых вещах, к которым мы привыкли.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
— Это не просто другая страна, вообще другая часть света. Были ли какие-то особые сложности?
— Мы каждый день говорили: "Мама, я в Африке!" Египет, скажем, это тоже Африка, но ЮАР — это нечто совсем другое. Меня это сильно наполняло и вдохновляло. Например, возможность просыпаться не от будильника, а оттого, что армия из 30 обезьян пробежала в поисках открытой двери, чтобы украсть виноград.
Или некоторые коллеги, когда принимали горячий душ, а кабинка была стеклянной, могли наблюдать, как мимо проходит носорог. Мы жили в гостинице — но сложно ее так называть. Это были просто домики прямо в саванне, туристы туда приезжают на сафари.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Съемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
А в предпоследний день в месте, где мы завтракали, буквально в пяти метрах, стоял слон. Слон! Это не просто забавно, это могло стать смертельным: одного взмаха его хобота достаточно, наверное, чтобы убить человека.
Но сейчас вспоминаешь об этом, конечно, с улыбкой. И вообще, чтобы жить в таком бешеном графике, я научилась кайфовать от жизни.
— Были ли чисто женские сложности?
— Я берегла свой маникюр как зеницу ока (сейчас все девочки меня поймут, потому что его должно было хватить на месяц). И в самый первый день сломала ноготь!
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды в Африке" на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
— Вы знакомы со всеми участниками этого телешоу лично. Кто-то открылся вам с новой стороны?
— Я поразилась человеческой стойкости: как трансформировались герои, менялись их ценности. Шоу есть шоу, но победитель один. Интересно было наблюдать, какие методы выбрали участники, чтобы добиться результатов.
— А к кому-то изменили отношения в худшую сторону?
— Я к каждому человеку априори отношусь с уважением. Но интересно, как некоторые участники теперь будут пересекаться на мероприятиях и смотреть друг другу в глаза.
Но я вас тоже удивлю в этом шоу одним своим поступком.
— Еще летний проект, который состоялся, — премьера спектакля "Чудесный грузин" в МХАТе имени Горького. Было много негатива в вашу сторону. Проделали ли вы работу над ошибками?
— Всегда нужно стремиться к идеалу. Конечно, мы будем совершенствовать игру. Я работаю над собой постоянно.
— Коллеги-журналисты активно писали, что с вами расторгли контракт. Однако в театре ответили, что спектакли состоятся, но не в сентябре, а в ноябре. В итоге вы выйдете на сцену МХАТа?
— Большая просьба ко всем СМИ: реагируйте на заявления, которые делаю я. Не понимаю, откуда взялся слух, что со мной завершили сотрудничество.
Премьера спектакля "Чудесный грузин"
— Но все-таки спектакли перенесли. С чем это связано?
— Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей. Потому что в спектакле много приглашенных артистов.
Хейт в СМИ: зачем Бузова дает интервью журналистам?
— Вы начинали карьеру с реалити-шоу "Дом-2". Сегодня у вас 23 миллиона подписчиков в Instagram и слава. Но если бы стартовали только сейчас, чему бы отдали приоритет: телевидению или соцсетям?
— Я человек телевидения и сцены. Это моя мечта с детства. Обожаю свою профессию, обожаю быть в кадре. Поверьте, я еще долго буду на своем месте, вы еще долго будете писать обо мне.
— Вы активно и откровенно ведете свою страницу в соцсети. А зачем вы даете интервью журналистам, которые очень часто критикуют все, что вы делаете?
— Я уважаю вас. Никогда не пойму артистов, которые не любят давать интервью. Зачем вы становились знаменитыми? Я хочу говорить о своих проектах. Мне есть чем поделиться и в личном плане.
И если людям интересно мое мнение, то я отвечаю всем благодарностью за этот интерес ко мне, когда даю интервью.