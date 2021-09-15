https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

Интервью Бузовой: "Мне льстит сравнение с Мадонной и Аллой Борисовной"

Интервью Бузовой

Интервью Бузовой: "Мне льстит сравнение с Мадонной и Аллой Борисовной"

Я на скаку быстрей остановлю коня" — строчка из новой песни Ольги Бузовой "Без дел". Кажется, она действительно на это способна. Сейчас певица готовит концерт,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:00

2021-09-15T08:00

2021-09-15T08:05

шоубиз

юар

африка

алла пугачева

ольга бузова

музыка

интервью

мадонна

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. "Я на скаку быстрей остановлю коня" — строчка из новой песни Ольги Бузовой "Без дел". Кажется, она действительно на это способна. Сейчас певица готовит концерт, после которого, по ее словам, шоу-бизнес не будет прежним. О славе и проблемах, о новом опыте выживания в экстремальных условиях, о МХАТе, вокальной карьере и о многом другом Ольга рассказала в интервью РИА Новости."Вот она я": новое откровение поющей ведущей — Вы анонсировали выход альбома "Вот она я". Почему-то сразу вспомнился фильм-концерт Аллы Пугачевой "Пришла и говорю". Вы проводили такую параллель с Примадонной?— Я лично не провожу, но все чаще слышу это от других. Кстати, мой путь разные критики сравнивают с историей творчества и жизни Мадонны и Аллы Борисовны.— Как вы к этому относитесь?— Я не хватаюсь за это сравнение как за спасательную ниточку — у меня свой путь. Но когда рядом с твоей фамилией стоят имена таких мировых звезд, это не может не льстить.Тем не менее я делаю карьеру без оглядки на кого-либо и всем говорю, что нужно быть самим собой. Я могу быть примером: простая девочка из обычной семьи, поверив в себя, сама получила то, что имею сегодня. Я работаю с 18 лет. Еще на "Доме-2" написала первую книгу "Роман с Бузовой". Но не нужно хотеть занять мое место: у вас есть вы и ваше предназначение. — Однако в вашей песне есть слова: "Выключи мозг и делай так, как я".— Только в стрессовых ситуациях призываю выключать мозг. Это сильно помогает. Не нужно зацикливаться на проблемах, они есть у всех.— Двадцать восьмого октября в "Крокус Сити Холле" вы презентуете концертную программу "Вот она я". Очередные альбом и шоу — в чем их откровение?— Это новая я. Я всегда честна со своими слушателями. Делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры.— Вы три года записывали альбом. Почему так долго? Не было материала?— Всему свое время. Я хотела выпустить альбом в прошлом году, потому что в 2019-м ездила на гастроли с шоу "Принимай меня" и, кстати, не везде смогла побывать уже в 2020-м — из-за пандемии.А теперь мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Хотя я выпускала синглы в прошлом году, пришло время для альбома и шоу. В них будут ответы на все вопросы про меня.— Шоу и концерты — это еще и заработок. Вложения должны не только окупиться, но и принести доход. Насколько это реально сегодня?— Весь мир переживает кризис, и конечно, сейчас многие экономят. Я это понимаю. Безусловно, российским звездам еще далеко до уровня мировых коллег, но лично я хочу к этому прийти. Я вложила собственные средства, которые честно заработала.Параллельно я делаю ремонт (правда, уже два года), обеспечиваю свою команду и помогаю родителям и родственникам.Разумеется, хочется, чтобы работа приносила прибыль, потому что нужно думать о будущем. Но сегодня, в контексте этого года, я хочу, чтобы люди, которые отдали деньги за концерт, получили максимум эмоций. И я очень соскучилась по зрителям! Именно творчество помогло мне в свое время выйти из сложной ситуации.Шерстяные носки для Африки: что Бузова делала в ЮАР?— Летом вы снимали шоу для ТНТ "Звезды в Африке". Я внимательно следил за вашим Instagram — там было много интересного, особенно ваше удивление, что там бывает холодно. С какими чувствами вы летели в Африку и с какими возвращались?— Я была заряжена от предвкушения — новая работа. Вы знаете, что я очень жадная до эмоций. Когда мы приземлились, было очень тепло, и я даже не задумывалась, что придется заказывать потом одежду из Москвы — угги и шерстяные носки, представляете?Кстати, я очень скучала по дому. Это чувство неподконтрольно, и оно новое для меня. Я впервые так надолго уезжала из России — самый мой длительный отпуск был 16 дней, а тут целый месяц. И я ощутила, как хочу домой: хочу пельмешек, супа, рыбку, хочу проснуться в своей кровати. Вы знаете, абсолютно банальные какие-то вещи, но тем не менее — появилась острая потребность в обычных бытовых вещах, к которым мы привыкли.— Это не просто другая страна, вообще другая часть света. Были ли какие-то особые сложности?— Мы каждый день говорили: "Мама, я в Африке!" Египет, скажем, это тоже Африка, но ЮАР — это нечто совсем другое. Меня это сильно наполняло и вдохновляло. Например, возможность просыпаться не от будильника, а оттого, что армия из 30 обезьян пробежала в поисках открытой двери, чтобы украсть виноград.Или некоторые коллеги, когда принимали горячий душ, а кабинка была стеклянной, могли наблюдать, как мимо проходит носорог. Мы жили в гостинице — но сложно ее так называть. Это были просто домики прямо в саванне, туристы туда приезжают на сафари.А в предпоследний день в месте, где мы завтракали, буквально в пяти метрах, стоял слон. Слон! Это не просто забавно, это могло стать смертельным: одного взмаха его хобота достаточно, наверное, чтобы убить человека.Но сейчас вспоминаешь об этом, конечно, с улыбкой. И вообще, чтобы жить в таком бешеном графике, я научилась кайфовать от жизни.— Были ли чисто женские сложности?— Я берегла свой маникюр как зеницу ока (сейчас все девочки меня поймут, потому что его должно было хватить на месяц). И в самый первый день сломала ноготь!— Вы знакомы со всеми участниками этого телешоу лично. Кто-то открылся вам с новой стороны?— Я поразилась человеческой стойкости: как трансформировались герои, менялись их ценности. Шоу есть шоу, но победитель один. Интересно было наблюдать, какие методы выбрали участники, чтобы добиться результатов.— А к кому-то изменили отношения в худшую сторону?— Я к каждому человеку априори отношусь с уважением. Но интересно, как некоторые участники теперь будут пересекаться на мероприятиях и смотреть друг другу в глаза. Но я вас тоже удивлю в этом шоу одним своим поступком.— Еще летний проект, который состоялся, — премьера спектакля "Чудесный грузин" в МХАТе имени Горького. Было много негатива в вашу сторону. Проделали ли вы работу над ошибками?— Всегда нужно стремиться к идеалу. Конечно, мы будем совершенствовать игру. Я работаю над собой постоянно.— Коллеги-журналисты активно писали, что с вами расторгли контракт. Однако в театре ответили, что спектакли состоятся, но не в сентябре, а в ноябре. В итоге вы выйдете на сцену МХАТа?— Большая просьба ко всем СМИ: реагируйте на заявления, которые делаю я. Не понимаю, откуда взялся слух, что со мной завершили сотрудничество.— Но все-таки спектакли перенесли. С чем это связано?— Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей. Потому что в спектакле много приглашенных артистов.Хейт в СМИ: зачем Бузова дает интервью журналистам?— Вы начинали карьеру с реалити-шоу "Дом-2". Сегодня у вас 23 миллиона подписчиков в Instagram и слава. Но если бы стартовали только сейчас, чему бы отдали приоритет: телевидению или соцсетям?— Я человек телевидения и сцены. Это моя мечта с детства. Обожаю свою профессию, обожаю быть в кадре. Поверьте, я еще долго буду на своем месте, вы еще долго будете писать обо мне.— Вы активно и откровенно ведете свою страницу в соцсети. А зачем вы даете интервью журналистам, которые очень часто критикуют все, что вы делаете?— Я уважаю вас. Никогда не пойму артистов, которые не любят давать интервью. Зачем вы становились знаменитыми? Я хочу говорить о своих проектах. Мне есть чем поделиться и в личном плане.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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