https://ria.ru/20210716/buzova-1741550145.html

Ольга Бузова заверила, что способна написать книгу по оправданию мужчин

Ольга Бузова заверила, что способна написать книгу по оправданию мужчин - РИА Новости, 16.07.2021

Ольга Бузова заверила, что способна написать книгу по оправданию мужчин

Ольга Бузова заявила, что может написать книгу, как оправдать мужчин. Об этом она рассказала в первом выпуске своего подкаста "Бузова шоу". РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:15

2021-07-16T17:15

2021-07-16T17:15

шоубиз

давид манукян (dava)

дмитрий тарасов

знаменитости

звезды

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738288109_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_100d521130a004b1a869045fa7688022.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ольга Бузова заявила, что может написать книгу, как оправдать мужчин. Об этом она рассказала в первом выпуске своего подкаста "Бузова шоу". Гостем теледивы стал аферист Бальтазар Гайдн-Прохоров, которому удалось украсть несколько миллионов долларов из банков. Ведущая обратила внимание на его редкое имя. Он признался, что так его звали не всегда. Бузова удивилась тому, что ее собеседник решил поменять данное при рождении имя, но осуждать не стала. "Я всех понимаю и вообще могу выпустить книгу по оправданию поступков всех людей в этом мире, а мужчин тем более! Девчонки, я когда-нибудь напишу книгу "Как оправдать мужчину". Я просто, мне кажется, чемпионка по этим моментам", — отметила Ольга.За плечами Бузовой несколько расставаний, которые широко обсуждались в прессе. С августа 2019 по январь 2021 она встречалась с блогером Давидом Манукяном, который недавно стал новым ведущим проекта "Дом-2".В 2012 Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, в 2016 они развелись. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка.

https://ria.ru/20210630/buzova-1739187386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), дмитрий тарасов, знаменитости, звезды, ольга бузова