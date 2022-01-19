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Биография Натальи Поклонской
Биография Натальи Поклонской - РИА Новости, 19.01.2022
Биография Натальи Поклонской
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:41
2022-01-19T12:41
справки
наталья поклонская
россия
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Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины). В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым. В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории. С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым. С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины. В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым. 18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия". Была заместителем председателя комитет ГД по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. 16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года. 28 мая 2021 года Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой. 13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде. Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России. Однако 19 января 2021 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится. Государственный советник юстиции 3 класса (2015). Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015). Общая сумма декларированного годового дохода Поклонской за 2020 год составила 5,6 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, наталья поклонская, россия
12:41 19.01.2022
 

Биография Натальи Поклонской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наталья Поклонская
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Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).
В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".
В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.
В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории.
С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.
С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.
В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.
18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия".
Была заместителем председателя комитет ГД по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года. 28 мая 2021 года Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.
13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.
Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России. Однако 19 января 2021 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
Государственный советник юстиции 3 класса (2015).
Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015).
Общая сумма декларированного годового дохода Поклонской за 2020 год составила 5,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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