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Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России" - РИА Новости, 28.05.2021
Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:18
2021-05-28T20:14
россия
наталья поклонская
единая россия
политика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.Депутат намекнула, что в скором времени ей предстоит надеть китель, но не уточнила, какой именно.Она поблагодарила сторонников за поддержку. "Для меня вы — спасательный круг в океане политики", — отметила Поклонская.По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам.
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россия, наталья поклонская, единая россия, политика

Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

19:18 28.05.2021 (обновлено: 20:14 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.

"Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя", — сказала Поклонская в видео, которое она опубликовала своем Telegram-канале.

Депутат намекнула, что в скором времени ей предстоит надеть китель, но не уточнила, какой именно.
Она поблагодарила сторонников за поддержку.
"Для меня вы — спасательный круг в океане политики", — отметила Поклонская.
По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 14:32
В "Единой России" началось предварительное голосование
 
РоссияНаталья ПоклонскаяЕдиная РоссияПолитика
 
 
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