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Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России" - РИА Новости, 28.05.2021
Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:18
2021-05-28T19:18
2021-05-28T20:14
россия
наталья поклонская
единая россия
политика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.Депутат намекнула, что в скором времени ей предстоит надеть китель, но не уточнила, какой именно.Она поблагодарила сторонников за поддержку. "Для меня вы — спасательный круг в океане политики", — отметила Поклонская.По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам.
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России
" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.
"Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя", — сказала Поклонская в видео, которое она опубликовала своем Telegram-канале.
Депутат намекнула, что в скором времени ей предстоит надеть китель, но не уточнила, какой именно.
Она поблагодарила сторонников за поддержку.
"Для меня вы — спасательный круг в океане политики", — отметила Поклонская.
По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам.