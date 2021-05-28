https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661478.html

Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России" - РИА Новости, 28.05.2021

Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:18

2021-05-28T19:18

2021-05-28T20:14

россия

наталья поклонская

единая россия

политика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.Депутат намекнула, что в скором времени ей предстоит надеть китель, но не уточнила, какой именно.Она поблагодарила сторонников за поддержку. "Для меня вы — спасательный круг в океане политики", — отметила Поклонская.По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам.

https://ria.ru/20210524/golosovanie-1733654657.html

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россия, наталья поклонская, единая россия, политика