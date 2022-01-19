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Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде - РИА Новости, 19.01.2022
Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
В МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:06
2022-01-19T21:50
политика
кабо-верде
наталья поклонская
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.Ранее об этом она сообщила СМИ, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.Политик должна была прибыть на новое место работы до середины ноября прошлого года. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за дипломатическую службу.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил экс-депутата Госдумы Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.
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политика, кабо-верде, наталья поклонская, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:06 19.01.2022 (обновлено: 21:50 19.01.2022)
 
Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

МИД России: Поклонская по личным причинам не займет должность посла в Кабо-Верде

© Фото : nv_poklonskaya/InstagramНаталья Поклонская в дипломатической форме МИД России
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : nv_poklonskaya/Instagram
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.
Ранее об этом она сообщила СМИ, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства", — сказали агентству в дипведомстве.

Политик должна была прибыть на новое место работы до середины ноября прошлого года. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за дипломатическую службу.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил экс-депутата Госдумы Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:41
Биография Натальи Поклонской
 
ПолитикаКабо-ВердеНаталья ПоклонскаяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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