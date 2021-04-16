https://ria.ru/20210416/poklonskaya-1728609008.html
Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"
Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:09
2021-04-16T16:09
2021-04-16T16:09
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_1d93ef1b4251964cc436c89c19937d7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта."Мной поданы документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", - сказала Поклонская.Она подчеркнула, что если пройдет праймериз, то намерена баллотироваться в Госдуму по федеральному партийному списку и представлять в нижней палате нового созыва крымский регион.
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_41e8e60efe59960fb31557db1726ca9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика