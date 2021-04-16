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Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"
Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:09
2021-04-16T16:09
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта."Мной поданы документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", - сказала Поклонская.Она подчеркнула, что если пройдет праймериз, то намерена баллотироваться в Госдуму по федеральному партийному списку и представлять в нижней палате нового созыва крымский регион.
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика

Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"

16:09 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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"Мной поданы документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", - сказала Поклонская.
Она подчеркнула, что если пройдет праймериз, то намерена баллотироваться в Госдуму по федеральному партийному списку и представлять в нижней палате нового созыва крымский регион.
 
Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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