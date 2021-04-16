https://ria.ru/20210416/poklonskaya-1728609008.html

Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"

Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:09

2021-04-16T16:09

2021-04-16T16:09

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта."Мной поданы документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", - сказала Поклонская.Она подчеркнула, что если пройдет праймериз, то намерена баллотироваться в Госдуму по федеральному партийному списку и представлять в нижней палате нового созыва крымский регион.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика