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https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754343630.html
Поклонская заявила, что прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии
Поклонская заявила, что прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии - РИА Новости, 13.10.2021
Поклонская заявила, что прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии
Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, заявила, что уже прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипломатической академии, а также написала... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:56
2021-10-13T12:35
общество
кабо-верде
наталья поклонская
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, заявила, что уже прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипломатической академии, а также написала диссертацию."Я уже давно начала вникать в суть работы и готовиться. Сегодня сдала диссертацию свою в дипакадемию. В декабре будет защита. Прошла курсы в дипломатической академии, стажировку в министерстве иностранных дел", - сказала РИА Новости Поклонская.Она подчеркнула, что собрала нужную информацию о Кабо-Верде и поблагодарила дипломатов, у которых проходила стажировку."Я благодарна дипломатам, которые работают в нашем МИДе. Это высокопрофессиональные люди, специалисты. Высококлассные дипломаты с огромной выдержкой. Я буду делать все, чтобы не подвести и представлять нашу страну на достойном уровне", - подчеркнула Поклонская.
https://ria.ru/20210828/poklonskaya-1747631731.html
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общество, кабо-верде, наталья поклонская, россия
11:56 13.10.2021 (обновлено: 12:35 13.10.2021)
 
Поклонская заявила, что прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии

Поклонская заявила, что прошла стажировку в МИД и собрала всю информацию о Кабо-Верде

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, заявила, что уже прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипломатической академии, а также написала диссертацию.
"Я уже давно начала вникать в суть работы и готовиться. Сегодня сдала диссертацию свою в дипакадемию. В декабре будет защита. Прошла курсы в дипломатической академии, стажировку в министерстве иностранных дел", - сказала РИА Новости Поклонская.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:28
Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь"
Она подчеркнула, что собрала нужную информацию о Кабо-Верде и поблагодарила дипломатов, у которых проходила стажировку.
"Я благодарна дипломатам, которые работают в нашем МИДе. Это высокопрофессиональные люди, специалисты. Высококлассные дипломаты с огромной выдержкой. Я буду делать все, чтобы не подвести и представлять нашу страну на достойном уровне", - подчеркнула Поклонская.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
11:35
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
 
ОбществоКабо-ВердеНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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