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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html
Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления - РИА Новости, 18.01.2022
Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"
Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:44
2022-01-18T16:23
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса."Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе", — написал медик в фейсбуке.По его словам, у вируса сократился инкубационный период. Кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще, может и поменяться голос. При этом температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.Чуйко посоветовал не поддаваться панике, но при минимальных проявлениях ОРВИ брать больничный, чтобы не распространять вирус среди коллег.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций, которые обеспечивают ему высокую трансмиссивность и способность преодолевать иммунитет. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:44 18.01.2022 (обновлено: 16:23 18.01.2022)
 
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления

Врач-реаниматолог Чуйко заявил об отличии симптомов при "омикроне" от других штаммов

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса.
"Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе", — написал медик в фейсбуке.
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По его словам, у вируса сократился инкубационный период. Кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще, может и поменяться голос. При этом температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.
Чуйко посоветовал не поддаваться панике, но при минимальных проявлениях ОРВИ брать больничный, чтобы не распространять вирус среди коллег.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций, которые обеспечивают ему высокую трансмиссивность и способность преодолевать иммунитет. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаБотсванаЮАРЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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