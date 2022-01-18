https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html

Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"

Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления - РИА Новости, 18.01.2022

Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"

Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:44

2022-01-18T10:44

2022-01-18T16:23

распространение коронавируса

ботсвана

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здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса."Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе", — написал медик в фейсбуке.По его словам, у вируса сократился инкубационный период. Кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще, может и поменяться голос. При этом температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.Чуйко посоветовал не поддаваться панике, но при минимальных проявлениях ОРВИ брать больничный, чтобы не распространять вирус среди коллег.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций, которые обеспечивают ему высокую трансмиссивность и способность преодолевать иммунитет. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

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