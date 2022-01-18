https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html
Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления - РИА Новости, 18.01.2022
Российский врач на личном примере перечислил симптомы "омикрона"
Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:44
2022-01-18T10:44
2022-01-18T16:23
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился омикрон-штаммом, и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов коронавируса."Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе", — написал медик в фейсбуке.По его словам, у вируса сократился инкубационный период. Кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще, может и поменяться голос. При этом температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.Чуйко посоветовал не поддаваться панике, но при минимальных проявлениях ОРВИ брать больничный, чтобы не распространять вирус среди коллег.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций, которые обеспечивают ему высокую трансмиссивность и способность преодолевать иммунитет. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:44 18.01.2022 (обновлено: 16:23 18.01.2022)
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления
Врач-реаниматолог Чуйко заявил об отличии симптомов при "омикроне" от других штаммов