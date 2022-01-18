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Биография Роберты Метсолы
Биография Роберты Метсолы - РИА Новости, 18.01.2022
Биография Роберты Метсолы
Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта). РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:24
2022-01-18T14:24
справки
европа
мальта
европарламент
роберта метсола
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Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта). В 2003 году окончила юридический факультет Мальтийского университета. Затем продолжила изучение европейского права в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия).Во время учебы, в 2000-2002 годах, была вице-председателем европейских студентов-демократов. В 2002-2003 годах – генеральный секретарь европейских студентов-демократов.С 2004 по 2012 года Метсола работала в постоянном представительстве Мальты при Европейском союзе в качестве атташе по правовому и судебному сотрудничеству и главы отдела юстиции и внутренних дел.Затем присоединилась к команде Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в качестве юрисконсульта.В 2013 году была избрана в Европейский парламент, став одной из первых женщин-членов Европейского парламента на Мальте. Переизбиралась в 2014 и 2019 годах.В Европарламенте является членом группы Европейской народной партии (ЕНП). Входит в Комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.12 ноября 2020 года Роберта Метсола была избрана первым вице-президентом Европейского парламента. Она стала первым депутатом Европарламента от Мальты, занявшим пост вице-президента.В ноябре 2021 года ЕНП выбрала Метсолу своим кандидатом на смену Давиду Сассоли на посту председателя Европейского парламента по истечении его срока в январе 2022 года.В ночь на 11 января 2022 года Давид Сассоли скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда он был госпитализирован в конце декабря в связи с серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы. После смерти Сассоли Метсола стала исполняющим обязанности председателя Европейского парламента.18 января 2022 года Роберта Метсола была избрана новым председателем Европарламента в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Голосование проводилось дистанционно.Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента.Роберта Метсола замужем, у нее четверо сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, европа, мальта, европарламент, роберта метсола
14:24 18.01.2022
 

Биография Роберты Метсолы

© REUTERS / Gonzalo FuentesПредседатель Европарламента Роберта Метсола
Председатель Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта).
В 2003 году окончила юридический факультет Мальтийского университета. Затем продолжила изучение европейского права в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия).
Во время учебы, в 2000-2002 годах, была вице-председателем европейских студентов-демократов. В 2002-2003 годах – генеральный секретарь европейских студентов-демократов.
С 2004 по 2012 года Метсола работала в постоянном представительстве Мальты при Европейском союзе в качестве атташе по правовому и судебному сотрудничеству и главы отдела юстиции и внутренних дел.
Затем присоединилась к команде Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в качестве юрисконсульта.
В 2013 году была избрана в Европейский парламент, став одной из первых женщин-членов Европейского парламента на Мальте. Переизбиралась в 2014 и 2019 годах.
В Европарламенте является членом группы Европейской народной партии (ЕНП). Входит в Комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.
12 ноября 2020 года Роберта Метсола была избрана первым вице-президентом Европейского парламента. Она стала первым депутатом Европарламента от Мальты, занявшим пост вице-президента.
В ноябре 2021 года ЕНП выбрала Метсолу своим кандидатом на смену Давиду Сассоли на посту председателя Европейского парламента по истечении его срока в январе 2022 года.
В ночь на 11 января 2022 года Давид Сассоли скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда он был госпитализирован в конце декабря в связи с серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.
После смерти Сассоли Метсола стала исполняющим обязанности председателя Европейского парламента.
18 января 2022 года Роберта Метсола была избрана новым председателем Европарламента в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Голосование проводилось дистанционно.
Она станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента.
Роберта Метсола замужем, у нее четверо сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕвропаМальтаЕвропарламентРоберта Метсола
 
 
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