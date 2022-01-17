https://ria.ru/20220117/stroyki-1768271648.html

Крупнейшие стройки Ленобласти стали частью дорожного нацпроекта

Крупнейшие стройки Ленобласти стали частью дорожного нацпроекта - РИА Новости, 17.01.2022

Крупнейшие стройки Ленобласти стали частью дорожного нацпроекта

Две крупнейшие дорожные стройки Ленинградской области — расширение Колтушского шоссе и новый мост через Волхов в Киришах в 2022 году — включены в состав... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:43

2022-01-17T19:43

2022-01-17T19:42

ленинградская область

кириши

ленинградская область

нацпроекты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Две крупнейшие дорожные стройки Ленинградской области — расширение Колтушского шоссе и новый мост через Волхов в Киришах в 2022 году — включены в состав региональной части национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава дорожного комитета области Денис Седов.По его словам, оба объекта имеют стратегическое значение для Ленинградской области."Реконструкция шоссе уберет ʺбутылочное горлышкоʺ на границе Янино и Санкт-Петербурга, а новый мост в Киришах усилит экономическое развитие города", — отметил Седов.Расширение дороги ведётся по заказу "Ленавтодора", контрактный срок завершения работ — конец лета 2024 года. В конце прошлого года область получила подтверждение готовности правительства России предоставить на эти цели инфраструктурный кредит в размере 2,5 миллиарда рублей.Что касается строительства нового моста через реку Волхов в Киришах, то там сейчас производится надвижка пролетного строения. Строительство также идет со значительным опережением графика. Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют говорить о запуске рабочего движения уже в следующем году.

https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html

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кириши, ленинградская область, нацпроекты