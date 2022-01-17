Крупнейшие стройки Ленобласти стали частью дорожного нацпроекта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Две крупнейшие дорожные стройки Ленинградской области — расширение Колтушского шоссе и новый мост через Волхов в Киришах в 2022 году — включены в состав региональной части национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава дорожного комитета области Денис Седов.
По его словам, оба объекта имеют стратегическое значение для Ленинградской области.
"Реконструкция шоссе уберет ʺбутылочное горлышкоʺ на границе Янино и Санкт-Петербурга, а новый мост в Киришах усилит экономическое развитие города", — отметил Седов.
Расширение дороги ведётся по заказу "Ленавтодора", контрактный срок завершения работ — конец лета 2024 года. В конце прошлого года область получила подтверждение готовности правительства России предоставить на эти цели инфраструктурный кредит в размере 2,5 миллиарда рублей.
Что касается строительства нового моста через реку Волхов в Киришах, то там сейчас производится надвижка пролетного строения. Строительство также идет со значительным опережением графика. Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют говорить о запуске рабочего движения уже в следующем году.
"Заказчиком стройки нового моста выступает "Ленавтодор". Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта", — пояснил в пресс-службе.