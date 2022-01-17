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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном"
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном"
Наиболее легко переносят заражение штаммом коронавируса "омикрон" те, кто был вакцинирован или недавно ревакцинирован, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:58
2022-01-17T11:58
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Наиболее легко переносят заражение штаммом коронавируса "омикрон" те, кто был вакцинирован или недавно ревакцинирован, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."На примере наиболее актуального штамма "омикрон" в настоящий момент твердо установлено, что как раз наиболее легко переносят заражение "омикроном" те лица, которые были вакцинированы или недавно ревакцинированы против коронавирусной инфекции", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что в настоящее время коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет около 64%, "лед недоверия" к вакцинации постепенно тает, однако темпы вакцинации должны быть выше."В идеале, мы должны были бы приблизиться к этому моменту к 80%, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Возможно, Всемирная организация здравоохранения сделает некие коррективы, и эта цифра будет повышена из-за того, что новый циркулирующий штамм обладает уникальными свойствами, а именно большей заразительной способностью", - подчеркнул Горелов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник м"
11:58 17.01.2022
 
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном"

Врач Горелов: наиболее легко заражение "омикроном" переносят привитые и ревакцинированные

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Наиболее легко переносят заражение штаммом коронавируса "омикрон" те, кто был вакцинирован или недавно ревакцинирован, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"На примере наиболее актуального штамма "омикрон" в настоящий момент твердо установлено, что как раз наиболее легко переносят заражение "омикроном" те лица, которые были вакцинированы или недавно ревакцинированы против коронавирусной инфекции", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Он отметил, что в настоящее время коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет около 64%, "лед недоверия" к вакцинации постепенно тает, однако темпы вакцинации должны быть выше.
"В идеале, мы должны были бы приблизиться к этому моменту к 80%, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Возможно, Всемирная организация здравоохранения сделает некие коррективы, и эта цифра будет повышена из-за того, что новый циркулирующий штамм обладает уникальными свойствами, а именно большей заразительной способностью", - подчеркнул Горелов.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГореловВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Центр им. М. П. ЧумаковаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"Омикрон-штамм коронавирусаВакцина "Спутник М"
 
 
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