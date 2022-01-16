https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

Секреты уютной Европы. Словения ждет российских туристов

Секреты уютной Европы. Словения ждет российских туристов - РИА Новости, 16.01.2022

Секреты уютной Европы. Словения ждет российских туристов

Одна из немногих европейских стран, открытых для россиян, — Словения. Там признают "Спутник V", выдают шенгенские визы, более того, есть прямые рейсы из Москвы. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:00

2022-01-16T08:00

2022-01-16T19:25

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Одна из немногих европейских стран, открытых для россиян, — Словения. Там признают "Спутник V", выдают шенгенские визы, более того, есть прямые рейсы из Москвы. Туристы едут на горнолыжные курорты, греются на побережье Адриатики, гуляют по средневековым замкам и дегустируют местные вина. Что посмотреть и попробовать в бывшей югославской республике — в материале РИА Новости.Туристы возвращаются"В названии нашей страны неспроста зашифровано слово "любовь" (love)", — шутят местные. В новогодние каникулы теплые чувства к Словении испытали и многие россияне. Страна пережила туристический бум. "Было ощущение, что доковидные времена возвращаются — повсюду звучала русская речь", — говорит экскурсовод Лариса Азаркевич.Причин тому несколько. Одна из них — россияне соскучились по Европе. А в крошечной Словении, занимающей чуть более 20 тысяч квадратных километров и зажатой между Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, есть и средневековые города, и горнолыжные курорты, и замки, и природные достопримечательности.Кроме того, там признали "Спутник V". С ноября словенское посольство выдает визы, а крупнейший отечественный авиаперевозчик трижды в неделю летает из Москвы в Любляну. Билет в оба конца — около 20 тысяч рублей, сообщили в OneTwoTrip. Организованный тур с отелем "четыре звезды" с завтраками — 94 тысячи рублей на двоих, уточняют в Anex Tour.Что посмотреть в ЛюблянеЗнакомство со Словенией туристы, как правило, начинают со столицы — Любляны. Обязательно рассмотрите город с высоты, из замка XII века, рекомендует Лариса Азаркевич. Добраться туда можно и пешком, и на фуникулере или туристическом паровозике (за восемь евро), который за полтора часа объезжает десять главных достопримечательностей.В крепость ведет мост. Во дворе гостей встречает скульптура дракона, символ города. В замке часто проходят фестивали, концерты, конференции, свадьбы. Есть постоянные экспозиции, посвященные истории Словении, оружию, куклам. К вашим услугам ресторан."Прогуляйтесь по историческому центру вдоль реки Любляницы, посидите в кафе, понаблюдайте за прохожими, — добавляет Азаркевич. — Летом можно покататься на кораблике".Замки и пещерыВсего в Словении около тысячи замков, многие реконструировали и переделали в рестораны, отели, школы, в некоторых сохранились средневековые интерьеры.Наиболее популярный — Предъямский, самый большой пещерный замок в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесcа, объясняет гид Деян Мантароски. "Здание встроено в скалу на высоте в 123 метра и прикрывает вход в систему гигантских карстовых пещер, часть которых вы увидите, следуя по многочисленным дорожкам и лестницам", — рассказывает экскурсовод. Протяженность подземных пространств до сих пор не установили, изучили около 15 километров. Замок XII века открыт с мая по сентябрь. А еще там ежегодно проводят рыцарский турнир.Рядом — карстовая Постойнская пещера длиной более 24 километров. В конце XIX века там проложили первую в мире подземную железную дорогу. "Внутри такая прекрасная акустика, что дают концерты классической музыки, — говорит Деян. — В 1930-м даже выступал театр Ла Скала".Десерт на озереСамые известные, открыточные виды Словении — в городе Блед на берегу озера Блейско. "Чистейшая вода, летом туда приезжают купаться", — отмечает турагент Олеся Андреева.На вершине 130-метрового утеса стоит Бледский замок — ему более тысячи лет. С крепостных стен открывается замечательный вид на горы нацпарка Триглав. В музее истории крепости — археологические и геологические находки. Тут же, в замке, — старинные кузница, типография и винный погреб — с дегустацией.На берегу озера много ресторанчиков и кафе. Фирменное блюдо — местный десерт со смешным названием "Кремна резина": между двух тончайших пластов слоеного теста — сливочный и заварной крем, и все это тает во рту. Еще одно знаменитое озеро Словении — Бохинь. Это в центре Триглавского заповедника. Водоем ледниковый, крупнейший в стране — 4,2 километра в длину. В прозрачной воде плавает форель. Катание на лыжах и винные турыВторой по населению город Словении Марибор считается винной столицей. Там прекрасные виноградники, из лучших на континенте. Рядом с городом — горнолыжный курорт Мариборское Похорье. "Здесь настоящий рай для начинающих: широкие, ровные и не очень многолюдные склоны, неторопливые подъемники, на горе — уютные рестораны", — рассказали в пресс-службе PAC Group.В Мариборском Похорье 25 трасс, два десятка подъемников. Правда, сейчас там нет снега и даже соревнования горнолыжников перенесли в Краньску Гору, уточнила гид Ирина Пашагич. Это зимний курорт у границы с Австрией и Италией. Двадцать километров трасс, два десятка подъемников. Там проходят этапы Кубка мира по горным лыжам и прыжкам с трамплина. Есть спуски для ночного катания и отличная школа для начинающих.В конце января можно провести неделю на одном из этих курортов в отеле "три звезды" за 50 тысяч рублей, отметили в PAC Group.Другие известные горнолыжные курорты — Соришка Платина, Кобла, Вогель.Если хочется тепла — вам на Адриатическое побережье. Днем там сейчас 15 градусов. Отъехав от заснеженной Любляны на 100 километров, вы окажетесь в весне.Колбаски, масло и виноКухня в Словении простая, вкусная и сытная. Есть рестораны со звездами Michelin. Местные предпочитают любимые краньские колбаски из свинины со специями (иногда добавляют говядину и сыр), шницели и пршут, перечисляет гид. Сытный многослойный пирог — прекмурскую гибаницу — готовят со сладкой (маковой, творожной, ореховой, яблочной) или соленой (брынза, шпинат, мясо, картофель, лук) начинками.Самый популярный сувенир — медовый пряник в виде сердца. А еще туристы везут домой тыквенное масло: оно тут настолько вкусное, что его называют "черным золотом Восточной Европы", говорит Олеся Андреева.Отличный подарок — пиранская соль, соленый шоколад, сыры, пршут, вина и настойка на чернике. Из несъедобного Ирина Пашагич рекомендует идрийское кружево, косметику марки "Афродита".За прививкой смысла нетДля въезда в Словению российским туристам необходим сертификат вакцинации или справка переболевшего (не старше шести месяцев) и доказательство иммунизации хотя бы первой дозой "Спутника V".Дети до 12 лет могут свободно пересекать границу без этих документов, если привиты сопровождающие их близкие, сообщает АТОР.Еще нужно заполнить две спецформы — отслеживания пассажиров и контроля туристов.В стране действуют коронавирусные ограничения. Но все стандартно: маски в общественных местах, QR-код и паспорт при посещении ресторанов (работают до 22 часов), музеев, непродуктовых магазинов и при заселении в отели, объясняет Лариса Азаркевич. Или же можно показывать результат ПЦР-анализа или теста на антиген, срок действия — 48 и 24 часа соответственно, добавляет Олеся Андреева.Эти же документы нужны для поездок в общественном транспорте, где тоже, разумеется, маску снимать нельзя.Еще в Словении российские туристы могут вакцинироваться иностранными препаратами, это стоит 14 евро, уточнила Ирина Пашагич. Правда, EU Digital COVID Certificate, позволяющий путешествовать по Европе, не дадут — для этого нужен словенский паспорт или вид на жительство.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

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