08:00 16.01.2022 (обновлено: 19:25 16.01.2022)
Секреты уютной Европы. Словения ждет российских туристов
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Одна из немногих европейских стран, открытых для россиян, — Словения. Там признают "Спутник V", выдают шенгенские визы, более того, есть прямые рейсы из Москвы. Туристы едут на горнолыжные курорты, греются на побережье Адриатики, гуляют по средневековым замкам и дегустируют местные вина. Что посмотреть и попробовать в бывшей югославской республике — в материале РИА Новости.
Туристы возвращаются
"В названии нашей страны неспроста зашифровано слово "любовь" (love)", — шутят местные. В новогодние каникулы теплые чувства к Словении испытали и многие россияне. Страна пережила туристический бум. "Было ощущение, что доковидные времена возвращаются — повсюду звучала русская речь", — говорит экскурсовод Лариса Азаркевич.
Причин тому несколько. Одна из них — россияне соскучились по Европе. А в крошечной Словении, занимающей чуть более 20 тысяч квадратных километров и зажатой между Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, есть и средневековые города, и горнолыжные курорты, и замки, и природные достопримечательности.
Кроме того, там признали "Спутник V". С ноября словенское посольство выдает визы, а крупнейший отечественный авиаперевозчик трижды в неделю летает из Москвы в Любляну. Билет в оба конца — около 20 тысяч рублей, сообщили в OneTwoTrip. Организованный тур с отелем "четыре звезды" с завтраками — 94 тысячи рублей на двоих, уточняют в Anex Tour.
Что посмотреть в Любляне
Знакомство со Словенией туристы, как правило, начинают со столицы — Любляны. Обязательно рассмотрите город с высоты, из замка XII века, рекомендует Лариса Азаркевич. Добраться туда можно и пешком, и на фуникулере или туристическом паровозике (за восемь евро), который за полтора часа объезжает десять главных достопримечательностей.
Люблянский замок в Словении
В крепость ведет мост. Во дворе гостей встречает скульптура дракона, символ города. В замке часто проходят фестивали, концерты, конференции, свадьбы. Есть постоянные экспозиции, посвященные истории Словении, оружию, куклам. К вашим услугам ресторан.
"Прогуляйтесь по историческому центру вдоль реки Любляницы, посидите в кафе, понаблюдайте за прохожими, — добавляет Азаркевич. — Летом можно покататься на кораблике".
Замки и пещеры
Всего в Словении около тысячи замков, многие реконструировали и переделали в рестораны, отели, школы, в некоторых сохранились средневековые интерьеры.
Наиболее популярный — Предъямский, самый большой пещерный замок в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесcа, объясняет гид Деян Мантароски. "Здание встроено в скалу на высоте в 123 метра и прикрывает вход в систему гигантских карстовых пещер, часть которых вы увидите, следуя по многочисленным дорожкам и лестницам", — рассказывает экскурсовод.
Протяженность подземных пространств до сих пор не установили, изучили около 15 километров. Замок XII века открыт с мая по сентябрь. А еще там ежегодно проводят рыцарский турнир.
Туристы в пещере Постойнска-Яма в Словении
Рядом — карстовая Постойнская пещера длиной более 24 километров. В конце XIX века там проложили первую в мире подземную железную дорогу. "Внутри такая прекрасная акустика, что дают концерты классической музыки, — говорит Деян. — В 1930-м даже выступал театр Ла Скала".
Десерт на озере
Самые известные, открыточные виды Словении — в городе Блед на берегу озера Блейско. "Чистейшая вода, летом туда приезжают купаться", — отмечает турагент Олеся Андреева.
На вершине 130-метрового утеса стоит Бледский замок — ему более тысячи лет. С крепостных стен открывается замечательный вид на горы нацпарка Триглав.
Церковь Успения девы Марии на озере Блед, Словения
В музее истории крепости — археологические и геологические находки. Тут же, в замке, — старинные кузница, типография и винный погреб — с дегустацией.
На берегу озера много ресторанчиков и кафе. Фирменное блюдо — местный десерт со смешным названием "Кремна резина": между двух тончайших пластов слоеного теста — сливочный и заварной крем, и все это тает во рту.
Еще одно знаменитое озеро Словении — Бохинь. Это в центре Триглавского заповедника. Водоем ледниковый, крупнейший в стране — 4,2 километра в длину. В прозрачной воде плавает форель.
Катание на лыжах и винные туры
Второй по населению город Словении Марибор считается винной столицей. Там прекрасные виноградники, из лучших на континенте.
Дорога в форме сердца в виноградниках в Шпичнике, Словения
"Местное вино не так известно, как итальянское или французское, и словенцы шутят, что они его не экспортируют — выпивают сами", — говорит Олеся Андреева.
Рядом с городом — горнолыжный курорт Мариборское Похорье. "Здесь настоящий рай для начинающих: широкие, ровные и не очень многолюдные склоны, неторопливые подъемники, на горе — уютные рестораны", — рассказали в пресс-службе PAC Group.
CC BY-SA 4.0 / Hbabuka / Drava river with the Old Bridge and Maribor old city core / Cropped imageМарибор, Словения
Марибор, Словения
В Мариборском Похорье 25 трасс, два десятка подъемников. Правда, сейчас там нет снега и даже соревнования горнолыжников перенесли в Краньску Гору, уточнила гид Ирина Пашагич. Это зимний курорт у границы с Австрией и Италией. Двадцать километров трасс, два десятка подъемников. Там проходят этапы Кубка мира по горным лыжам и прыжкам с трамплина. Есть спуски для ночного катания и отличная школа для начинающих.
В конце января можно провести неделю на одном из этих курортов в отеле "три звезды" за 50 тысяч рублей, отметили в PAC Group.
Другие известные горнолыжные курорты — Соришка Платина, Кобла, Вогель.
© Предосталено пресс-службой курортаНа курорте Рогашка Слатина
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На курорте Рогашка Слатина
© Предосталено пресс-службой курорта
© Предоставлено пресс-службой курорта Курорт Рогашка Слатина, Словения
4 из 4
Курорт Рогашка Слатина, Словения
© Предоставлено пресс-службой курорта
3 из 4
На курорте Рогашка Слатина
© Предосталено пресс-службой курорта
4 из 4
Курорт Рогашка Слатина, Словения
© Предоставлено пресс-службой курорта
Если хочется тепла — вам на Адриатическое побережье. Днем там сейчас 15 градусов. Отъехав от заснеженной Любляны на 100 километров, вы окажетесь в весне.
Колбаски, масло и вино
Кухня в Словении простая, вкусная и сытная. Есть рестораны со звездами Michelin. Местные предпочитают любимые краньские колбаски из свинины со специями (иногда добавляют говядину и сыр), шницели и пршут, перечисляет гид. Сытный многослойный пирог — прекмурскую гибаницу — готовят со сладкой (маковой, творожной, ореховой, яблочной) или соленой (брынза, шпинат, мясо, картофель, лук) начинками.
CC BY-SA 4.0 / CeeGee / Gingerbread hearts in various size. Gingerbread Museum in Radovljica, Slovenia / Cropped imageПряничные сердечки в Музее пряников в Радовлице, Словения
Пряничные сердечки в Музее пряников в Радовлице, Словения
Самый популярный сувенир — медовый пряник в виде сердца. А еще туристы везут домой тыквенное масло: оно тут настолько вкусное, что его называют "черным золотом Восточной Европы", говорит Олеся Андреева.
Отличный подарок — пиранская соль, соленый шоколад, сыры, пршут, вина и настойка на чернике. Из несъедобного Ирина Пашагич рекомендует идрийское кружево, косметику марки "Афродита".
За прививкой смысла нет
Для въезда в Словению российским туристам необходим сертификат вакцинации или справка переболевшего (не старше шести месяцев) и доказательство иммунизации хотя бы первой дозой "Спутника V".
© AFP 2021 / Jure MakovecЛюди в традиционных словенских костюмах танцуют во время карнавала в городе Птуй
Люди в традиционных словенских костюмах танцуют во время карнавала в городе Птуй
Дети до 12 лет могут свободно пересекать границу без этих документов, если привиты сопровождающие их близкие, сообщает АТОР.
Еще нужно заполнить две спецформы — отслеживания пассажиров и контроля туристов.
В стране действуют коронавирусные ограничения. Но все стандартно: маски в общественных местах, QR-код и паспорт при посещении ресторанов (работают до 22 часов), музеев, непродуктовых магазинов и при заселении в отели, объясняет Лариса Азаркевич. Или же можно показывать результат ПЦР-анализа или теста на антиген, срок действия — 48 и 24 часа соответственно, добавляет Олеся Андреева.
Лебеди на реке в городе Марибор, Словения
Эти же документы нужны для поездок в общественном транспорте, где тоже, разумеется, маску снимать нельзя.
Еще в Словении российские туристы могут вакцинироваться иностранными препаратами, это стоит 14 евро, уточнила Ирина Пашагич. Правда, EU Digital COVID Certificate, позволяющий путешествовать по Европе, не дадут — для этого нужен словенский паспорт или вид на жительство.