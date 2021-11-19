Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211119/sloveniya-1759704345.html
Словения снова начала выдавать визы российским туристам
Словения снова начала выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 19.11.2021
Словения снова начала выдавать визы российским туристам
Словения возобновляет выдачу всех типов виз гражданам России, сообщается на сайте посольства республики в Москве. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:23
2021-11-19T11:25
туризм
словения
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156233/10/1562331043_0:344:2715:1871_1920x0_80_0_0_fec7b49c6af8b656b22e0437c80d6693.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Словения возобновляет выдачу всех типов виз гражданам России, сообщается на сайте посольства республики в Москве.Страна одобрила "Спутник V", а с 19 ноября начинает оформлять туристические визы для россиян. Заявления можно подавать через центры VFS Global. Для въезда в республику необходимо предоставить сертификат вакцинации препаратом "Спутник V". Туристы, которые перенесли болезнь в течение последних шести месяцев, могут приехать, имея доказательства того, что после болезни сделали хотя бы первый укол. Им также нужно медицинское свидетельство о выздоровлении (сертификат переболевшего COVID-19).Дети до 12 лет могут въехать в Словению без справки о прививке — в сопровождении вакцинированных близких родственников. Дети старше 12 лет должны предоставить те же документы, что и взрослые.Еще необходимо заполнить форму отслеживания пассажиров, пересекающих границу по воздуху, и спецформу для туристов на сайте полиции. Последнее — не обязательно, но способно облегчить и ускорить прохождение контроля. Предъявить ее можно на бумаге или экране телефона.
https://ria.ru/20211118/chekhiya-1759247200.html
словения
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156233/10/1562331043_0:11:2715:2047_1920x0_80_0_0_cc3356a4f02fea91f7da84cc138f2993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
словения, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, визы
11:23 19.11.2021 (обновлено: 11:25 19.11.2021)
 
Словения снова начала выдавать визы российским туристам

Словения возобновляет выдачу виз российским туристам

© РИА Новости / Анастасия МельниковаТуризм в Словении
Туризм в Словении - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Словения возобновляет выдачу всех типов виз гражданам России, сообщается на сайте посольства республики в Москве.
Страна одобрила "Спутник V", а с 19 ноября начинает оформлять туристические визы для россиян. Заявления можно подавать через центры VFS Global.
Для въезда в республику необходимо предоставить сертификат вакцинации препаратом "Спутник V". Туристы, которые перенесли болезнь в течение последних шести месяцев, могут приехать, имея доказательства того, что после болезни сделали хотя бы первый укол. Им также нужно медицинское свидетельство о выздоровлении (сертификат переболевшего COVID-19).
Дети до 12 лет могут въехать в Словению без справки о прививке — в сопровождении вакцинированных близких родственников. Дети старше 12 лет должны предоставить те же документы, что и взрослые.
Еще необходимо заполнить форму отслеживания пассажиров, пересекающих границу по воздуху, и спецформу для туристов на сайте полиции. Последнее — не обязательно, но способно облегчить и ускорить прохождение контроля. Предъявить ее можно на бумаге или экране телефона.
Вепрево колено - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 08:00Туризм
Рулька, кнедлики, пиво: чем славится чешская кухня
 
ТуризмСловенияМоскваНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмРоссияКоронавирус COVID-19визы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Лента новостейМолния
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху