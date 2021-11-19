https://ria.ru/20211119/sloveniya-1759704345.html

Словения снова начала выдавать визы российским туристам

Словения снова начала выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 19.11.2021

Словения снова начала выдавать визы российским туристам

Словения возобновляет выдачу всех типов виз гражданам России, сообщается на сайте посольства республики в Москве. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:23

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Словения возобновляет выдачу всех типов виз гражданам России, сообщается на сайте посольства республики в Москве.Страна одобрила "Спутник V", а с 19 ноября начинает оформлять туристические визы для россиян. Заявления можно подавать через центры VFS Global. Для въезда в республику необходимо предоставить сертификат вакцинации препаратом "Спутник V". Туристы, которые перенесли болезнь в течение последних шести месяцев, могут приехать, имея доказательства того, что после болезни сделали хотя бы первый укол. Им также нужно медицинское свидетельство о выздоровлении (сертификат переболевшего COVID-19).Дети до 12 лет могут въехать в Словению без справки о прививке — в сопровождении вакцинированных близких родственников. Дети старше 12 лет должны предоставить те же документы, что и взрослые.Еще необходимо заполнить форму отслеживания пассажиров, пересекающих границу по воздуху, и спецформу для туристов на сайте полиции. Последнее — не обязательно, но способно облегчить и ускорить прохождение контроля. Предъявить ее можно на бумаге или экране телефона.

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