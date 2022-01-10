https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767145638.html

Словения ужесточила меры против COVID-19

Словения ужесточила меры против COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

Словения ужесточила меры против COVID-19

Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:23

2022-01-10T12:23

2022-01-10T12:41

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БЕЛГРАД, 10 янв - РИА Новости. Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник.Общественным транспортом в стране теперь смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом - ковид-сертификатом. Ношение маски в транспорте обязательно.При этом власти Словении сократили срок обязательного карантина на дому с 10 до семи дней.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

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в мире, словения, коронавирус covid-19, новости - туризм