https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767145638.html
Словения ужесточила меры против COVID-19
Словения ужесточила меры против COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
Словения ужесточила меры против COVID-19
Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:23
2022-01-10T12:23
2022-01-10T12:41
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БЕЛГРАД, 10 янв - РИА Новости. Власти Словении в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры, решение вступило в силу в понедельник.Общественным транспортом в стране теперь смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом - ковид-сертификатом. Ношение маски в транспорте обязательно.При этом власти Словении сократили срок обязательного карантина на дому с 10 до семи дней.
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в мире, словения, коронавирус covid-19, новости - туризм
12:23 10.01.2022 (обновлено: 12:41 10.01.2022)
Словения ужесточила меры против COVID-19
Власти Словении ужесточили ограничительные меры против COVID-19 из-за роста заболеваемости