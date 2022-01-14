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Министр информации Казахстана заявил, что уважает Россию и ее историю
Министр информации Казахстана заявил, что уважает Россию и ее историю - РИА Новости, 14.01.2022
Министр информации Казахстана заявил, что уважает Россию и ее историю
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к России, ее истории и традициям. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:06
2022-01-14T13:08
казахстан
россия
в мире
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НУР-СУЛТАН, 14 янв — РИА Новости. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к России, ее истории и традициям."Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", — сказал он агентству Sputnik Казахстан. Это первое интервью чиновника в новой должности.Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев назначил новый состав правительства. Министерство информации и общественного развития возглавил Умаров.Чиновнику запрещен въезд в Россию. Он, в частности, негативно отзывался о русских, называя их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорил как о "чужой войне".Поддерживать контакты с новым министром отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков, а руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Умарову будут не рады на космодроме Байконур.Обвинения в русофобии он назвал "понятными, но исчерпанными"."Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел", — подчеркнул Умаров.Он также отверг утверждения в неуважении к истории и памяти войны.Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы. Он ответил не на все из них и отказался комментировать вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Впоследствии в страну для наведения порядка по его просьбе привлекали контингент ОДКБ. Токаев также провел ротацию в кабмин и поручил ввести фиксированные отпускные цены на топливо. Помимо этого, он анонсировал широкие реформы.
https://ria.ru/20220112/rogozin-1767577616.html
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казахстан, россия, в мире
11:06 14.01.2022 (обновлено: 13:08 14.01.2022)
 
Министр информации Казахстана заявил, что уважает Россию и ее историю

Обвиненный в русофобии министр информации Казахстана Умаров выразил уважение к России

© Фото : Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики КазахстанНовый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров
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НУР-СУЛТАН, 14 янв — РИА Новости. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к России, ее истории и традициям.
"Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", — сказал он агентству Sputnik Казахстан. Это первое интервью чиновника в новой должности.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев назначил новый состав правительства. Министерство информации и общественного развития возглавил Умаров.
Чиновнику запрещен въезд в Россию. Он, в частности, негативно отзывался о русских, называя их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорил как о "чужой войне".
Поддерживать контакты с новым министром отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков, а руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Умарову будут не рады на космодроме Байконур.
Обвинения в русофобии он назвал "понятными, но исчерпанными".
"Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел", — подчеркнул Умаров.
Он также отверг утверждения в неуважении к истории и памяти войны.

"Великая Отечественная — это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы", — добавил чиновник.

Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы. Он ответил не на все из них и отказался комментировать вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Впоследствии в страну для наведения порядка по его просьбе привлекали контингент ОДКБ.
Токаев также провел ротацию в кабмин и поручил ввести фиксированные отпускные цены на топливо. Помимо этого, он анонсировал широкие реформы.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 12:40
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
 
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