https://ria.ru/20220112/rogozin-1767577616.html
Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана - РИА Новости, 12.01.2022
Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
На Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:36
2022-01-12T22:36
2022-01-12T23:55
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", — написал руководитель госкорпорации в своем телеграм-канале.Аскар Умаров известен своими антироссийскими заявлениями, ему закрыт въезд в Россию.Ранее в среду от работы с казахстанским чиновником отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
казахстан
байконур (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, россия
22:36 12.01.2022 (обновлено: 23:55 12.01.2022)
Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Умарову