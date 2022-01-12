https://ria.ru/20220112/rogozin-1767577616.html

Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана

Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана - РИА Новости, 12.01.2022

Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана

На Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:36

2022-01-12T22:36

2022-01-12T23:55

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", — написал руководитель госкорпорации в своем телеграм-канале.Аскар Умаров известен своими антироссийскими заявлениями, ему закрыт въезд в Россию.Ранее в среду от работы с казахстанским чиновником отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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в мире, казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, россия