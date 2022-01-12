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Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана - РИА Новости, 12.01.2022
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:40
2022-01-12T16:18
в мире
казахстан
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами чиновника."Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", — поделился Примаков в своем Telegram-канале. Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне". "Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром", — заявил Примаков. При этом он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств."Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", — написал глава Россотрудничества.При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров публично откажется от своих шовинистических взглядов.Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ."Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", — отметил Умаров.Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором часть членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они будут заниматься охраной стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767350602.html
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в мире, казахстан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
12:40 12.01.2022 (обновлено: 16:18 12.01.2022)
 
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана Умаровым

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами чиновника.
"Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", — поделился Примаков в своем Telegram-канале.
Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".
"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром", — заявил Примаков.
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При этом он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств.
"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", — написал глава Россотрудничества.
При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров публично откажется от своих шовинистических взглядов.
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Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
"Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", — отметил Умаров.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором часть членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.
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Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они будут заниматься охраной стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
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В миреКазахстанЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Россия
 
 
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