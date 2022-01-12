https://ria.ru/20220112/rossotrudnichestvo-1767477236.html
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана - РИА Новости, 12.01.2022
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:40
2022-01-12T12:40
2022-01-12T16:18
в мире
казахстан
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами чиновника."Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", — поделился Примаков в своем Telegram-канале. Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне". "Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром", — заявил Примаков. При этом он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств."Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", — написал глава Россотрудничества.При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров публично откажется от своих шовинистических взглядов.Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ."Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", — отметил Умаров.Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором часть членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они будут заниматься охраной стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767350602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, казахстан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
12:40 12.01.2022 (обновлено: 16:18 12.01.2022)
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана Умаровым
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков
заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами чиновника.
"Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова", — поделился Примаков в своем Telegram-канале
.
Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".
"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром", — заявил Примаков.
При этом он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств.
"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ
, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту", — написал глава Россотрудничества.
При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров публично откажется от своих шовинистических взглядов.
Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
"Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", — отметил Умаров.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором часть членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ
. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Они будут заниматься охраной стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.