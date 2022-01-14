https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767791663.html
Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы
Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы - РИА Новости, 14.01.2022
Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы
Почти две трети туристов продлили зимние каникулы за счет присоединения к ним отгулов и отпусков, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:12
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ханты-мансийск
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новокузнецк
ульяновск
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Почти две трети туристов продлили зимние каникулы за счет присоединения к ним отгулов и отпусков, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования авиабилетов и отелей пользователями и изучили географию поездок.Оказалось, что 57 процентов туров были длиннее официальных каникул. Чаще всего увеличивали количество нерабочих дней за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до Нового года. В среднем на предновогодние даты пришлось четыре дня поездки, присоединенных к праздничным выходным, а на январь — два.Чаще всего мини-отпуск составлял две недели. На такой срок туристы уезжали на Кипр, Мальдивы, в ОАЭ, Венгрию и Египет. Самыми популярными российскими направлениями были две столицы, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.Для более длительных поездок — продолжительностью больше 20 дней — пользователи покупали авиабилеты в Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию. В России такими направлениями были Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ. Туда россияне ездили на 16 дней и более.
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чита, ханты-мансийск, владикавказ, новокузнецк, ульяновск, новый год, новости - туризм, туризм, россия, израиль, санкт-петербург, таиланд, египет, индия, мальдивы, оаэ, екатеринбург, таджикистан, минеральные воды, сочи, сербия, москва, кипр
11:11 14.01.2022 (обновлено: 11:12 14.01.2022)
Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы
Яндекс.Путешествия: две трети новогодних путешествий стали длиннее официальных каникул
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Почти две трети туристов продлили зимние каникулы за счет присоединения к ним отгулов и отпусков, сообщает Яндекс.Путешествия.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования авиабилетов и отелей пользователями и изучили географию поездок.
Оказалось, что 57 процентов туров были длиннее официальных каникул. Чаще всего увеличивали количество нерабочих дней за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до Нового года. В среднем на предновогодние даты пришлось четыре дня поездки, присоединенных к праздничным выходным, а на январь — два.
Чаще всего мини-отпуск составлял две недели. На такой срок туристы уезжали на Кипр, Мальдивы, в ОАЭ, Венгрию и Египет. Самыми популярными российскими направлениями были две столицы, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.
Для более длительных поездок — продолжительностью больше 20 дней — пользователи покупали авиабилеты в Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию. В России такими направлениями были Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ. Туда россияне ездили на 16 дней и более.