https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767791663.html

Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы

Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы - РИА Новости, 14.01.2022

Стало известно, сколько туристов продлили свои новогодние каникулы

Почти две трети туристов продлили зимние каникулы за счет присоединения к ним отгулов и отпусков, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:12

туризм

чита

ханты-мансийск

владикавказ

новокузнецк

ульяновск

новый год

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/85/1514078576_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d3a6d631ea70264c4bc5afdd6fee580c.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Почти две трети туристов продлили зимние каникулы за счет присоединения к ним отгулов и отпусков, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования авиабилетов и отелей пользователями и изучили географию поездок.Оказалось, что 57 процентов туров были длиннее официальных каникул. Чаще всего увеличивали количество нерабочих дней за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до Нового года. В среднем на предновогодние даты пришлось четыре дня поездки, присоединенных к праздничным выходным, а на январь — два.Чаще всего мини-отпуск составлял две недели. На такой срок туристы уезжали на Кипр, Мальдивы, в ОАЭ, Венгрию и Египет. Самыми популярными российскими направлениями были две столицы, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.Для более длительных поездок — продолжительностью больше 20 дней — пользователи покупали авиабилеты в Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию. В России такими направлениями были Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ. Туда россияне ездили на 16 дней и более.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

чита

ханты-мансийск

владикавказ

новокузнецк

ульяновск

россия

израиль

санкт-петербург

таиланд

египет

индия

мальдивы

оаэ

екатеринбург

таджикистан

минеральные воды

сочи

сербия

москва

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чита, ханты-мансийск, владикавказ, новокузнецк, ульяновск, новый год, новости - туризм, туризм, россия, израиль, санкт-петербург, таиланд, египет, индия, мальдивы, оаэ, екатеринбург, таджикистан, минеральные воды, сочи, сербия, москва, кипр