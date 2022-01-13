https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767704556.html
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана
Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это внутреннее дело республики, но националистические высказывания чиновника неприемлемы, заявила... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:57
2022-01-13T16:57
2022-01-13T17:56
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евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
мария захарова
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это внутреннее дело республики, но националистические высказывания чиновника неприемлемы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Заявления националистического толка, сюда входит все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и так далее — которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми", — подчеркнула дипломат.При этом Захарова отметила, что руководство республики "твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана".Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев назначил новый состав правительства. Министерство информации и общественного развития возглавил Умаров.Чиновнику запрещен въезд в Россию. Он, в частности, негативно отзывался о русских, называя их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорил как о "чужой войне".Поддерживать контакты с новым министром отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков, а руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Умарову будут не рады на космодроме Байконур.
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
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в мире, казахстан, россия, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мария захарова, касым-жомарт токаев
16:57 13.01.2022 (обновлено: 17:56 13.01.2022)
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана
В МИД назначение Умарова министром информации назвали внутренним делом Казахстана