https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767704556.html

В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана

В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022

В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана

Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это внутреннее дело республики, но националистические высказывания чиновника неприемлемы, заявила... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:57

2022-01-13T16:57

2022-01-13T17:56

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россия

москва

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

мария захарова

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это внутреннее дело республики, но националистические высказывания чиновника неприемлемы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Заявления националистического толка, сюда входит все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и так далее — которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми", — подчеркнула дипломат.При этом Захарова отметила, что руководство республики "твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана".Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев назначил новый состав правительства. Министерство информации и общественного развития возглавил Умаров.Чиновнику запрещен въезд в Россию. Он, в частности, негативно отзывался о русских, называя их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорил как о "чужой войне".Поддерживать контакты с новым министром отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков, а руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Умарову будут не рады на космодроме Байконур.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

https://ria.ru/20220113/peskov-1767645448.html

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в мире, казахстан, россия, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мария захарова, касым-жомарт токаев