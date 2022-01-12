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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220112/razygraev-1767503122.html
Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева
Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева - РИА Новости, 12.01.2022
Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева
Суд оштрафовал бывшего главного редактора телеканала "Муз-ТВ" Андрея Разыграева на пять тысяч рублей за распространение вредной для детей информации, сообщили... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:15
2022-01-12T15:15
шоубиз
шоу-бизнес
муз-тв (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал бывшего главного редактора телеканала "Муз-ТВ" Андрея Разыграева на пять тысяч рублей за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Протокол был составлен по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).Ранее суд оштрафовал телеканал (на один миллион рублей) и Разыграева (на 100 тысяч рублей) в связи "с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения" в ходе трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света". Во время церемонии Филипп Киркоров и рэпер Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что и послужило причиной разбирательства надзорных органов. В декабре 2021 Разыграев покинул "Муз-ТВ". В социальных сетях он отметил, что "всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы" не имеют ничего общего с его решением.
https://ria.ru/20211120/kirkorov-1759948905.html
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шоу-бизнес, муз-тв (телеканал), знаменитости
15:15 12.01.2022
 
Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева

Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева

© РИА Новости / Григорий СысоевТелеведущий Андрей Разыграев
Телеведущий Андрей Разыграев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал бывшего главного редактора телеканала "Муз-ТВ" Андрея Разыграева на пять тысяч рублей за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"За административное правонарушение суд назначил штраф Разыграеву в пять тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.

Протокол был составлен по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).
Ранее суд оштрафовал телеканал (на один миллион рублей) и Разыграева (на 100 тысяч рублей) в связи "с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения" в ходе трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света".
Во время церемонии Филипп Киркоров и рэпер Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что и послужило причиной разбирательства надзорных органов.
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