Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева
Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал бывшего главного редактора телеканала "Муз-ТВ" Андрея Разыграева на пять тысяч рублей за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"За административное правонарушение суд назначил штраф Разыграеву в пять тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).
Ранее суд оштрафовал телеканал (на один миллион рублей) и Разыграева (на 100 тысяч рублей) в связи "с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения" в ходе трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света".
Во время церемонии Филипп Киркоров и рэпер Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что и послужило причиной разбирательства надзорных органов.
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В декабре 2021 Разыграев покинул "Муз-ТВ". В социальных сетях он отметил, что "всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы" не имеют ничего общего с его решением.