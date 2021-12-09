https://ria.ru/20211209/razygraev-1762925181.html

Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ

Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ - РИА Новости, 09.12.2021

Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ

Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:49

2021-12-09T13:49

2021-12-09T13:49

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост ведущего, но и отвечал за контентную, программную и музыкальную политику канала последние семь с половиной лет.В ноябре телеканал был оштрафован на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств. Поводом для штрафа стало вручение премии Муз-ТВ в июне: Филипп Киркоров и Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.Разыграев отметил, что их коллектив отличался смелостью и дерзостью.Он добавил, что не планирует уходить из шоу-бизнеса, и впереди у него "новые вызовы" и "амбициозные цели".

https://ria.ru/20211117/muz-tv-1759416327.html

https://ria.ru/20211120/kirkorov-1759948905.html

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знаменитости, муз-тв (телеканал), шоу-бизнес