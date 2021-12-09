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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211209/razygraev-1762925181.html
Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ
Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ - РИА Новости, 09.12.2021
Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ
Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:49
2021-12-09T13:49
шоубиз
знаменитости
муз-тв (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост ведущего, но и отвечал за контентную, программную и музыкальную политику канала последние семь с половиной лет.В ноябре телеканал был оштрафован на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств. Поводом для штрафа стало вручение премии Муз-ТВ в июне: Филипп Киркоров и Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.Разыграев отметил, что их коллектив отличался смелостью и дерзостью.Он добавил, что не планирует уходить из шоу-бизнеса, и впереди у него "новые вызовы" и "амбициозные цели".
https://ria.ru/20211117/muz-tv-1759416327.html
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знаменитости, муз-тв (телеканал), шоу-бизнес
13:49 09.12.2021
 
Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ

Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ и объяснил причины своего решения

© РИА Новости / Григорий СысоевТелеведущий Андрей Разыграев
Телеведущий Андрей Разыграев - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост ведущего, но и отвечал за контентную, программную и музыкальную политику канала последние семь с половиной лет.

"Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры", – написал Андрей.

В ноябре телеканал был оштрафован на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств. Поводом для штрафа стало вручение премии Муз-ТВ в июне: Филипп Киркоров и Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
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Разыграев отметил, что их коллектив отличался смелостью и дерзостью.

"Мы ходили на работу не за зарплатой, а за удовольствием — это отличало наш дружный коллектив на медиарынке. А еще — смелость, креативная дерзость и любовь к своему делу!" – написал ведущий.

Он добавил, что не планирует уходить из шоу-бизнеса, и впереди у него "новые вызовы" и "амбициозные цели".
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