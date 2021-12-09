Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ
Разыграев объявил об увольнении с Муз-ТВ и объяснил причины своего решения
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Андрей Разыграев в Instagram объявил, что уволился с телеканала Муз-ТВ, а также объяснил причины своего решения. По его словам, он занимал не только пост ведущего, но и отвечал за контентную, программную и музыкальную политику канала последние семь с половиной лет.
"Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры", – написал Андрей.
В ноябре телеканал был оштрафован на миллион рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств. Поводом для штрафа стало вручение премии Муз-ТВ в июне: Филипп Киркоров и Dava появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
Разыграев отметил, что их коллектив отличался смелостью и дерзостью.
"Мы ходили на работу не за зарплатой, а за удовольствием — это отличало наш дружный коллектив на медиарынке. А еще — смелость, креативная дерзость и любовь к своему делу!" – написал ведущий.
Он добавил, что не планирует уходить из шоу-бизнеса, и впереди у него "новые вызовы" и "амбициозные цели".