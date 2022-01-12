https://ria.ru/20220112/nazarbaev-1767505314.html

Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил посол Казахстана

Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил посол Казахстана - РИА Новости, 12.01.2022

Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил посол Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице республики, заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:08

2022-01-12T15:08

2022-01-12T15:16

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БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице республики, заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе своей пресс-конференции в Баку."Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией", - отметил посол.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще не обладает информацией по поводу того, известно ли президенту РФ Владимиру Путину о судьбе Назарбаева и поддерживают ли они связь.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767437210.html

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