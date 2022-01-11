https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767286383.html

Косачев раскритиковал заявления США по ситуации в Казахстане

Косачев раскритиковал заявления США по ситуации в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022

Косачев раскритиковал заявления США по ситуации в Казахстане

Заявления США по ситуации в Казахстане показали, что Вашингтон отказывается признавать суверенитет этой страны и продолжает диффамацию России, считает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:54

2022-01-11T10:54

2022-01-11T10:54

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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константин косачев

одкб

совет федерации рф

энтони блинкен

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заявления США по ситуации в Казахстане показали, что Вашингтон отказывается признавать суверенитет этой страны и продолжает диффамацию России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."На поверку - отказ в признании суверенитета Казахстана, это раз, отказ в признании права ОДКБ на коллективные решения и на миротворчество, это два, и продолжение диффамации России, это три. Ничего другого со стороны США по кризису в Казахстане не произошло", - написал сенатор в Facebook.Он напомнил, что ранее Вашингтон призвал власти Казахстана объясниться перед США, почему обращение за помощью было адресовано ОДКБ. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен "хамски" предположил, что россияне, приехавшие в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, из Казахстана уже не уйдут. Наконец, во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны."Где США и где Казахстан с ОДКБ? Американцы, это не ваша сфера влияния, тем более что вы от такого рода терминов в последнее время открещиваетесь, осуждая за то же самое Россию", - заявил Косачев.По его мнению, во всех вышеперечисленных случаях со стороны США было лишь желание "притереться" и "поруководить""Хотя нет, ошибаюсь. Видимо, событием можно считать уже отсутствие прямой американской поддержки погромщикам в Алматы и других горячих точках бунта, как это произошло в своё время на украинском майдане с печеньками, а затем и с оружием", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20220111/mid-1767274303.html

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в мире, сша, вашингтон (город), константин косачев, одкб, совет федерации рф, энтони блинкен, нед прайс, россия