https://ria.ru/20220110/ukraina-1767175701.html

На Украине назвали причины протестов в Казахстане

На Украине назвали причины протестов в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

На Украине назвали причины протестов в Казахстане

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявила, что... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:54

2022-01-10T14:54

2022-01-10T15:07

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявила, что Украина, "в отличие от Казахстана, имеет сильное гражданское общество, оппозицию, а также проводит реформы".Генсек НАТО Йенс Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности."Украина – это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию. В отличие от Казахстана, мы имеем сильное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию. У нас также есть сильное международное единство по осуждению российской агрессии в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать."Мы не являемся частью каких-либо постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, могли бы допустить какое-либо иностранное вмешательство на территорию", - заявила она.В 2014 году в Киеве произошел госпереворот. В апреле того же года власти в Киеве начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости.Стефанишина добавила, что "мы проводим реформы... и поддерживаем международное осуждение действий России".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Позже Токаев назвал произошедшее в стране террористической войной против Казахстана.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

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