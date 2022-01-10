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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Таджикистана

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Таджикистана - РИА Новости, 10.01.2022

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Казахстане, отметили своевременность и эффективность... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:21

2022-01-10T13:21

2022-01-10T13:25

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Казахстане, отметили своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля."В продолжение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (в формате видеоконференции) – президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону афганскую проблематику, в частности, обстановку на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также афганская проблематика, в частности, обстановка на таджикско-афганской границе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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