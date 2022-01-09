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Fitch рассказало, как "Сила Сибири — 2" может повлиять на европейский рынок
Fitch рассказало, как "Сила Сибири — 2" может повлиять на европейский рынок - РИА Новости, 09.01.2022
Fitch рассказало, как "Сила Сибири — 2" может повлиять на европейский рынок
Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если "Газпром" увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:59
2022-01-09T15:59
экономика
благовещенск
амурская область
си цзиньпин
газпром
fitch ratings
юрий ушаков
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если "Газпром" увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Газпром", безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться. Это может привести к тому, что "Газпром" перестанет быть балансирующим поставщиком "последней инстанции" в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай. В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придётся конкурировать с Азией", - считает он.С другой стороны, отмечает аналитик, газ, поставленный в КНР по газопроводу, - это дополнительные объёмы СПГ, которые не будут куплены Китаем, а будут доступны другим покупателям, в том числе европейским.Речь в вопросе о возможном дефиците газа на европейском рынке идет о ближайших 5-10 годах, но после того, как "Сила Сибири — 2" будет введена в эксплуатацию, уточнил эксперт. Потом, отмечает Маринченко, вероятно, спрос на газ в Европе начнет сокращаться из-за энергоперехода.Выход на китайский газовый рынок, по словам аналитика Fitch, для "Газпрома" абсолютно прагматичная концепция: компания на долгосрочном горизонте может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.Ранее в декабре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему поставок газа по "Силе Сибири — 2".В британской газете The Telegraph в январе отмечалось, что сделка России и Китая по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" может усугубить газовый кризис в Европе."Сила Сибири" - крупнейшая, протяженностью около трех тысяч километров, система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.Первый участок "Силы Сибири" - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров - был построен за пять лет и запущен в 2019 году. Второй участок - и от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, почти 800 километров - планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года."Сила Сибири — 2" - новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Расчетная экспортная мощность - 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, благовещенск, амурская область, си цзиньпин, газпром, fitch ratings, юрий ушаков, сила сибири (газопровод), дмитрий маринченко, россия
15:59 09.01.2022
 
Fitch рассказало, как "Сила Сибири — 2" может повлиять на европейский рынок

Fitch: рынок газа в Европе из-за "Силы Сибири — 2" может стать более дефицитным

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если "Газпром" увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Газпром", безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться. Это может привести к тому, что "Газпром" перестанет быть балансирующим поставщиком "последней инстанции" в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай. В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придётся конкурировать с Азией", - считает он.
С другой стороны, отмечает аналитик, газ, поставленный в КНР по газопроводу, - это дополнительные объёмы СПГ, которые не будут куплены Китаем, а будут доступны другим покупателям, в том числе европейским.
Речь в вопросе о возможном дефиците газа на европейском рынке идет о ближайших 5-10 годах, но после того, как "Сила Сибири — 2" будет введена в эксплуатацию, уточнил эксперт. Потом, отмечает Маринченко, вероятно, спрос на газ в Европе начнет сокращаться из-за энергоперехода.
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Выход на китайский газовый рынок, по словам аналитика Fitch, для "Газпрома" абсолютно прагматичная концепция: компания на долгосрочном горизонте может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
Ранее в декабре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему поставок газа по "Силе Сибири — 2".
В британской газете The Telegraph в январе отмечалось, что сделка России и Китая по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" может усугубить газовый кризис в Европе.
"Сила Сибири" - крупнейшая, протяженностью около трех тысяч километров, система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.
Первый участок "Силы Сибири" - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров - был построен за пять лет и запущен в 2019 году. Второй участок - и от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, почти 800 километров - планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
"Сила Сибири — 2" - новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Расчетная экспортная мощность - 50 миллиардов кубометров в год.
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ЭкономикаБлаговещенскАмурская областьСи ЦзиньпинГазпромFitch RatingsЮрий УшаковСила Сибири (газопровод)Дмитрий МаринченкоРоссия
 
 
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