Fitch рассказало, как "Сила Сибири — 2" может повлиять на европейский рынок
Fitch: рынок газа в Европе из-за "Силы Сибири — 2" может стать более дефицитным
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
"Газпром", безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться. Это может привести к тому, что "Газпром" перестанет быть балансирующим поставщиком "последней инстанции" в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай. В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придётся конкурировать с Азией", - считает он.
С другой стороны, отмечает аналитик, газ, поставленный в КНР по газопроводу, - это дополнительные объёмы СПГ, которые не будут куплены Китаем, а будут доступны другим покупателям, в том числе европейским.
Речь в вопросе о возможном дефиците газа на европейском рынке идет о ближайших 5-10 годах, но после того, как "Сила Сибири — 2" будет введена в эксплуатацию, уточнил эксперт. Потом, отмечает Маринченко, вероятно, спрос на газ в Европе начнет сокращаться из-за энергоперехода.
Выход на китайский газовый рынок, по словам аналитика Fitch, для "Газпрома" абсолютно прагматичная концепция: компания на долгосрочном горизонте может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
Ранее в декабре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему поставок газа по "Силе Сибири — 2".
В британской газете The Telegraph в январе отмечалось, что сделка России и Китая по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" может усугубить газовый кризис в Европе.
"Сила Сибири" - крупнейшая, протяженностью около трех тысяч километров, система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.
Первый участок "Силы Сибири" - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров - был построен за пять лет и запущен в 2019 году. Второй участок - и от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, почти 800 километров - планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
"Сила Сибири — 2" - новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Расчетная экспортная мощность - 50 миллиардов кубометров в год.