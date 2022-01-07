22:31 07.01.2022 (обновлено: 01:05 08.01.2022)
Токаев заявил, что на Алма-Ате было как минимум шесть волн атак террористов
Президент Казахстана Токаев: в нападениях на Алма-Ату участвовали 20 тысяч террористов
© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Ате произошло не менее шести волн нападений террористов, в них участвовали 20 тысяч человек, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, бандиты "очень хорошо обучены и организованны", ими командуют из единого центра.
"Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч", — написал президент в Twitter.
Как подчеркнул Токаев, власти не будут вести переговоры с боевиками после тех преступлений, что они совершили.
Ранее во время обращения к нации глава государства отмечал, что подстрекателями во время волнений выступили "забугорные деятели".
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.