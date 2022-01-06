https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане

ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане

Российские десантники приступили к выполнению миротворческой миссии в Республике Казахстан. В ближайшее время к ним присоединятся коллеги из других стран... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:53

2022-01-06T13:53

2022-01-06T14:41

беспорядки в казахстане

в мире

авторы

казахстан

армения

одкб

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766714367_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9668f4431d8db7b56e7ad932aa81abbb.jpg

Российские десантники приступили к выполнению миротворческой миссии в Республике Казахстан. В ближайшее время к ним присоединятся коллеги из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, Армении, Белоруссии, Таджикистана.От момента принятия соответствующего решения Советом коллективной безопасности ОДКБ до появления миротворцев в Казахстане прошло около полусуток.Если вчерашний день, 5 января, прошел под знаком ужасающего в своей стремительности обрушения ситуации в республике и апокалиптических прогнозов многочисленных экспертов, то новый день изменил все — и снова зазвучал знакомый лейтмотив "Путин опять всех переиграл".Дать квалифицированную оценку казахстанским событиям, разобраться в их подоплеке и хитросплетениях еще предстоит специалистам по региону. Но даже без глубокого знания местных реалий можно отметить несколько ключевых моментов.В целом события поначалу развивались по уже хорошо знакомому — по многочисленным прошлым примерам — сценарию цветных революций: народ, доведенный до края и стремящийся к достойной жизни (ставший уже классикой украинский мем про "кружевные трусики и ЕС" тут был сменен местным "хотим жить как в Швеции и Норвегии"), вышел на улицы и призвал власти к ответу.Однако скорость эскалации и молниеносный переход к насилию с захватом оружия, нападениями на важнейшие элементы инфраструктуры (включая аэропорт и медицинские учреждения), обезглавливаниями правоохранителей выдали куда более высокий, нежели обычно в подобных ситуациях, уровень агрессии и одновременно организации боевиков. Это не просто бесчинствующее мародерство под сурдинку уличных беспорядков, хотя последнего тоже хватает, конечно. Слова казахстанского президента о "террористических бандах" даже в малейшей степени не выглядят преувеличением. А это автоматически ставит вопрос о силах, которые их финансируют, тренируют и руководят ими.Ну и, наконец, невозможно игнорировать удивительное совпадение: Казахстан вспыхнул и оказался на грани государственного обрушения за несколько дней до переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности и отказе альянса от приближения к нашим границам.В общем, ничего удивительного, что к вечеру 5 января массово зазвучали мрачные, разочарованные, а в некоторых случаях и злорадные голоса, констатировавшие, что России просто нечем ответить на дестабилизацию своих важнейших партнеров, союзников и соседей.Но внезапно выяснилось, что ответить-таки есть чем. Эффект оказался тем более впечатляющим, что этим оказалась ОДКБ — мертворожденное дитя постсоветского внешнеполитического строительства. Российское руководство многие годы упорно пыталось вдохнуть в него жизнь. И процесс вроде как даже шел, особенно в последнее время стали заметны оживление и активизация организации. Но ОДКБ все равно вызывал по преимуществу пренебрежительную или ироничную реакцию, поскольку в ней видели исключительно формально-бумажную структуру.Что ж, на глазах всего мира ОДКБ получает боевое крещение. Происходящее тем более впечатляет, поскольку речь идет о помощи важнейшей стране региона, которая столкнулась с кризисом, ставящим под угрозу ни много ни мало ее государственность. При этом абсолютно все постсоветские страны, но особенно Среднеазиатского региона, конечно, не могут не примерять на себя аналогичные сценарии. И не осознавать ясно и отчетливо, что они не более чем разменная монета в антироссийских геополитических раскладах. Кукловодам той стороны их не жалко пустить в расход — и тогда они останутся один на один с адом, что вчера творился (и кое-где продолжается и сегодня) на улицах казахстанских городов.Вот только прямо сейчас события показывают, что Казахстан не остался один на один с кризисом. Да, ему предстоит самому справляться с главным вызовом, но теперь рядом с ним будут союзники, которые прикроют спину, гарантируя безопасность стратегических объектов. И для других стран региона эта дверь тоже открыта.Коллективная безопасность на постсоветском пространстве в одночасье перестала быть виртуальной концепцией, а превратилась в самую что ни на есть практическую реальность.Кстати, на переговорах на следующей неделе в Женеве и Брюсселе наши партнеры из НАТО, надо думать, тоже будут счастливы это услышать.

https://ria.ru/20220106/tadzhikistan-1766731406.html

https://ria.ru/20220106/odkb-1766730989.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766708319.html

казахстан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры вылета миротворцев РФ в Казахстан в рамках миссии ОДКБ Опубликованы кадры отправки российской части миротворческого контингента в Казахстан 2022-01-06T13:53 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

в мире, авторы, казахстан, армения, одкб, нато, россия