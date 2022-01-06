https://ria.ru/20220106/alma-ata-1766713128.html

Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате

Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате - РИА Новости, 06.01.2022

Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате

Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и персонал, сообщили в новостном выпуске государственного телеканала... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:45

2022-01-06T10:45

2022-01-06T14:25

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и персонал, сообщили в новостном выпуске государственного телеканала Казахстана."Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером один и семь. По информации комендатуры Алма-Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан", — сказали в телеэфире.Корреспондент РИА Новости не смог дозвониться в указанные медучреждения — там никто не взял трубку.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев. Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.На фоне ситуации Токаев попросил ОДКБ, куда, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения и Киргизия, ввести войска. Организация согласилась и направила на ограниченный период коллективные миротворческие силы. От российской армии бортами ВКС отправились подразделения ВДВ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673295.html

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