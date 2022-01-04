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Когда Россия похоронит Ленина
Когда Россия похоронит Ленина - РИА Новости, 04.01.2022
Когда Россия похоронит Ленина
Традиционное новогоднее новостное затишье в этом году оказалось прервано темой, которая возникает в российской внутриполитической повестке регулярно и каждый... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:00
2022-01-04T10:08
авторы
ссср
геннадий зюганов
иосиф сталин (джугашвили)
кпрф
лдпр
владимир ленин (владимир ульянов)
мавзолей ленина
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Традиционное новогоднее новостное затишье в этом году оказалось прервано темой, которая возникает в российской внутриполитической повестке регулярно и каждый раз вызывает бурные общественные дискуссии. Речь о сохранении или, наоборот, перемещении захоронений на Красной площади и у Кремлевской стены.На этот раз вопрос поднял вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, который высказался за то, чтобы убрать мемориальное кладбище с главной площади страны и тело Ленина из Мавзолея.Инициатива ожидаемо вызвала яростную реакцию со стороны левых сил. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею "глупостью", "провокацией" и "бредом".По-своему иронично, что противостоящие стороны взаимно обвиняют друг друга в кощунстве.Для сторонников сохранения статус-кво стремление убрать советские захоронения с Красной площади является надругательством над национальной памятью и войной с собственным прошлым. Надо признать, что для России — с ее печальным опытом отречения от собственной истории и новомодными экспериментами других стран в данной области — это очень веский аргумент. Принятие отечественной истории во всей ее целостности — со всеми ее катастрофами и триумфами, трагедиями и свершениями — является одним из краеугольных камней современной российской государственности.Впрочем, у оппонентов доводы не менее весомые. Об этом сказал и Борис Чернышов, отметивший, что Красная площадь является одним из главных развлекательных мест страны, "где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов". В общем, не очень удачное соседство. Более того, если говорить максимально прямо, то посещение Мавзолея превратилось в популярный туристический аттракцион — что выглядит оскорбительно по отношению к упокоенному там человеку. Как бы ни относиться к фигуре Владимира Ильича Ленина.Собственно, по этим аргументам вполне очевидно, что позиции сторонников и противников перемещения захоронений на Красной площади не противоположны, а скорее параллельны. Другое дело, что защитникам существующего мемориала удобно не замечать этого — и интерпретировать позицию оппонентов исключительно в формате "войны с советским прошлым, сноса памятников и осквернения могил".Правда же заключается в том, что чем дальше от нас уходит СССР, тем меньше сильных и ярко окрашенных чувств к нему испытывают люди. Это нормальный и неизбежный процесс даже для тех, кто сам жил в те времена, — прошлое окутывается мягкоэмоциональной дымкой личных воспоминаний. Что уж говорить про более молодые поколения, для которых что 1957-й, что 1857-й одинаково относятся к крайне отдаленным временам, представления о которых они получают через вторые-третьи руки. В стране с каждым годом становится все меньше тех, кто бескомпромиссно борется с "проклятым советским прошлым" — и кому это искренне интересно.Российское общество, не испытывая к своему советскому прошлому сильных чувств, в целом воспринимает его светло, тепло и позитивно. Это показали и опросы общественного мнения, которые проводились совсем недавно — к 30-летию смерти СССР.Однако вот в этом обществе, испытывающем добрые чувства к погибшему государству, большая его часть поддерживает перенос захоронений от Кремля. Правда, тут цифры несколько разнятся. Последний раз крупные социологические службы страны интересовались позицией россиян по этой теме в 2017 году.У "Левада-центра"* тогда мнения разделились пополам: по 41 проценту сторонников и противников выноса тела Ленина из Мавзолея (и 18 процентов не определились с позицией). У ВЦИОМа результаты оказались иными: приблизительно по трети респондентов выступили за и против перезахоронения, а еще одна треть опрошенных поддержала идею переноса тела, "но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог".Близкие к вциомовским результаты получил осенью 2020 года портал Superjob: 40 процентов выступили за перезахоронение вождя мирового пролетариата и еще 17 процентов за то, чтобы сделать это попозже.В общем, около двух третей российского общества поддерживают перенос кремлевских захоронений. Но даже одна треть противников этой идеи — слишком много, чтобы форсировать этот вопрос и тем самым вбивать новый клин в заживающие раны национального раскола.Кроме того, у данной темы есть еще одна оборотная сторона, которая способна вызывать раздрай. В Мавзолее и у Кремлевской стены похоронены крупные общественно-политические деятели, высокопоставленные государственные руководители, чей статус при жизни предполагает отдание им определенных почестей и после смерти — просто по формально-протокольным основаниям. Ведь — стоит повторить — перезахоронение, если (или когда) таковое состоится, ни в коем случае не будет означать надругательства над памятью и останками.Например, для Иосифа Сталина, как Верховного Главнокомандующего, под руководством которого страна одержала победу в Великой Отечественной войне, можно было бы рассмотреть новое место упокоения на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества". Но нет сомнения, что тогда немедленно заявит о себе небольшое, но крайне громкоголосое меньшинство, для которого подобные почести "кровавому тирану" недопустимы.В результате получается, что российское общество, не питающее к своему прошлому ненависти и успешно залечивающее исторические травмы, находится в заложниках немногочисленных, но истошных общественно-политических сил, стоящих на противоположных краях политического спектра и эксплуатирующих, частенько весьма нечистоплотно, соответствующие исторические темы в своих интересах.Так что выбор отложить вопрос на еще какое-то время видится самым верным решением. России не горит. Время есть.* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220103/zakhoronenie-1766477943.html
https://ria.ru/20220103/spch-1766472083.html
https://ria.ru/20211119/stalin-1759731731.html
https://ria.ru/20211229/sssr-1765988335.html
https://ria.ru/20220103/perezakhoronenie-1766485993.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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авторы, ссср, геннадий зюганов, иосиф сталин (джугашвили), кпрф, лдпр, владимир ленин (владимир ульянов), мавзолей ленина, борис чернышов (депутат), россия
08:00 04.01.2022 (обновлено: 10:08 04.01.2022)
 

Когда Россия похоронит Ленина

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина
Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина. Архивное фото
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Традиционное новогоднее новостное затишье в этом году оказалось прервано темой, которая возникает в российской внутриполитической повестке регулярно и каждый раз вызывает бурные общественные дискуссии. Речь о сохранении или, наоборот, перемещении захоронений на Красной площади и у Кремлевской стены.
На этот раз вопрос поднял вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, который высказался за то, чтобы убрать мемориальное кладбище с главной площади страны и тело Ленина из Мавзолея.
Инициатива ожидаемо вызвала яростную реакцию со стороны левых сил. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею "глупостью", "провокацией" и "бредом".
По-своему иронично, что противостоящие стороны взаимно обвиняют друг друга в кощунстве.
Участники церемонии возложения венков и цветов к месту захоронения Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 13:37
"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади
Для сторонников сохранения статус-кво стремление убрать советские захоронения с Красной площади является надругательством над национальной памятью и войной с собственным прошлым. Надо признать, что для России — с ее печальным опытом отречения от собственной истории и новомодными экспериментами других стран в данной области — это очень веский аргумент. Принятие отечественной истории во всей ее целостности — со всеми ее катастрофами и триумфами, трагедиями и свершениями — является одним из краеугольных камней современной российской государственности.
Впрочем, у оппонентов доводы не менее весомые. Об этом сказал и Борис Чернышов, отметивший, что Красная площадь является одним из главных развлекательных мест страны, "где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов". В общем, не очень удачное соседство. Более того, если говорить максимально прямо, то посещение Мавзолея превратилось в популярный туристический аттракцион — что выглядит оскорбительно по отношению к упокоенному там человеку. Как бы ни относиться к фигуре Владимира Ильича Ленина.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 12:17
В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади
Собственно, по этим аргументам вполне очевидно, что позиции сторонников и противников перемещения захоронений на Красной площади не противоположны, а скорее параллельны. Другое дело, что защитникам существующего мемориала удобно не замечать этого — и интерпретировать позицию оппонентов исключительно в формате "войны с советским прошлым, сноса памятников и осквернения могил".
Правда же заключается в том, что чем дальше от нас уходит СССР, тем меньше сильных и ярко окрашенных чувств к нему испытывают люди. Это нормальный и неизбежный процесс даже для тех, кто сам жил в те времена, — прошлое окутывается мягкоэмоциональной дымкой личных воспоминаний. Что уж говорить про более молодые поколения, для которых что 1957-й, что 1857-й одинаково относятся к крайне отдаленным временам, представления о которых они получают через вторые-третьи руки. В стране с каждым годом становится все меньше тех, кто бескомпромиссно борется с "проклятым советским прошлым" — и кому это искренне интересно.
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 02:38
Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
Российское общество, не испытывая к своему советскому прошлому сильных чувств, в целом воспринимает его светло, тепло и позитивно. Это показали и опросы общественного мнения, которые проводились совсем недавно — к 30-летию смерти СССР.
Однако вот в этом обществе, испытывающем добрые чувства к погибшему государству, большая его часть поддерживает перенос захоронений от Кремля. Правда, тут цифры несколько разнятся. Последний раз крупные социологические службы страны интересовались позицией россиян по этой теме в 2017 году.
У "Левада-центра"* тогда мнения разделились пополам: по 41 проценту сторонников и противников выноса тела Ленина из Мавзолея (и 18 процентов не определились с позицией). У ВЦИОМа результаты оказались иными: приблизительно по трети респондентов выступили за и против перезахоронения, а еще одна треть опрошенных поддержала идею переноса тела, "но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог".
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 13:29
В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР
Близкие к вциомовским результаты получил осенью 2020 года портал Superjob: 40 процентов выступили за перезахоронение вождя мирового пролетариата и еще 17 процентов за то, чтобы сделать это попозже.
В общем, около двух третей российского общества поддерживают перенос кремлевских захоронений. Но даже одна треть противников этой идеи — слишком много, чтобы форсировать этот вопрос и тем самым вбивать новый клин в заживающие раны национального раскола.
Кроме того, у данной темы есть еще одна оборотная сторона, которая способна вызывать раздрай. В Мавзолее и у Кремлевской стены похоронены крупные общественно-политические деятели, высокопоставленные государственные руководители, чей статус при жизни предполагает отдание им определенных почестей и после смерти — просто по формально-протокольным основаниям. Ведь — стоит повторить — перезахоронение, если (или когда) таковое состоится, ни в коем случае не будет означать надругательства над памятью и останками.
Могила Иосифа Сталина у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 15:11
Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей
Например, для Иосифа Сталина, как Верховного Главнокомандующего, под руководством которого страна одержала победу в Великой Отечественной войне, можно было бы рассмотреть новое место упокоения на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества". Но нет сомнения, что тогда немедленно заявит о себе небольшое, но крайне громкоголосое меньшинство, для которого подобные почести "кровавому тирану" недопустимы.
В результате получается, что российское общество, не питающее к своему прошлому ненависти и успешно залечивающее исторические травмы, находится в заложниках немногочисленных, но истошных общественно-политических сил, стоящих на противоположных краях политического спектра и эксплуатирующих, частенько весьма нечистоплотно, соответствующие исторические темы в своих интересах.
Так что выбор отложить вопрос на еще какое-то время видится самым верным решением. России не горит. Время есть.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 06:26
В США оценили, возможно ли в России повторение перестройки
 
АвторыСССРГеннадий ЗюгановИосиф Сталин (Джугашвили)КПРФЛДПРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Мавзолей ЛенинаБорис Чернышов (депутат)Россия
 
 
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