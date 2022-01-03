https://ria.ru/20220103/zyuganov-1766477444.html
Зюганов с омерзением высказался об идее убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
Зюганов жестко ответил на слова Чернышова о захоронениях лидеров СССР - РИА Новости, 03.01.2022
Зюганов с омерзением высказался об идее убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о переносе мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:29
2022-01-03T13:29
2022-01-03T21:31
общество
ссср
геннадий зюганов
леонид брежнев
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россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о переносе мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией."Я всякие глупости и провокации не хочу комментировать. Сейчас люди отдыхают и прочее. Они делать ничего не умеют и <…> кроме мерзости, ничего предложить не могут", — заявил Зюганов."Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный", — добавил политик в эфире радио "Говорит Москва".Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Cоветского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.
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общество, ссср, геннадий зюганов, леонид брежнев, госдума рф, кпрф, борис чернышов (депутат), россия
13:29 03.01.2022 (обновлено: 21:31 03.01.2022)
Зюганов жестко ответил на слова Чернышова о захоронениях лидеров СССР
Глава КПРФ Зюганов назвал бредом слова депутата Чернышова про захоронения лидеров СССР