06:57 03.01.2022 (обновлено: 09:27 03.01.2022)
В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади
Московский Кремль и Красная площадь. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Все это (захоронения. — Прим. ред.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", — считает Чернышов.
По его словам, фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.
"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", — добавил парламентарий.
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Он назвал это "издевательством над людьми".
"Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы <...> Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину. — Прим. ред.), вождю пролетариата (Ленину. — Прим. ред.) — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами", — заключил Чернышов.
Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Cоветского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.
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