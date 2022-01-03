https://ria.ru/20220103/zakhoroneniya-1766457132.html

В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022

В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T06:57

2022-01-03T06:57

2022-01-03T09:27

общество

москва

иосиф сталин (джугашвили)

лдпр

владимир ленин (владимир ульянов)

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.По его словам, фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему."Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", — добавил парламентарий.Он назвал это "издевательством над людьми"."Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы <...> Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину. — Прим. ред.), вождю пролетариата (Ленину. — Прим. ред.) — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами", — заключил Чернышов.Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Cоветского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.

https://ria.ru/20201003/lenin-1578158930.html

https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html

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общество, москва, иосиф сталин (джугашвили), лдпр, владимир ленин (владимир ульянов), борис чернышов (депутат)