https://ria.ru/20220103/peterburg-1766426934.html

Александр Беглов: Петербург уже не вернется к доковидному образу жизни

Александр Беглов: Петербург уже не вернется к доковидному образу жизни - РИА Новости, 03.01.2022

Александр Беглов: Петербург уже не вернется к доковидному образу жизни

Санкт-Петербург уже не вернется к доковидному образу жизни, и задача властей – вернуть город к обычным делам в условиях новой нормальности, считает губернатор... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:00

2022-01-03T12:00

2022-01-03T12:39

интервью - авторы

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

госдума рф

газпром

здоровье - общество

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Санкт-Петербург уже не вернется к доковидному образу жизни, и задача властей – вернуть город к обычным делам в условиях новой нормальности, считает губернатор Петербурга Александр Беглов. В интервью РИА Новости он рассказал, почему считает верным проведение ПМЭФ и "Алых парусов" на фоне сложной эпидобстановки, чем закончилась история с многочисленными нарушениями на выборах в сентябре, и как город готовится принять болельщиков клубов-финалистов Лиги чемпионов.– Александр Дмитриевич, как вы оцениваете ситуацию с коронавирусной инфекцией в настоящее время в Петербурге? Справляется ли система здравоохранения города с заболеваемостью COVID-19?– Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. Отмечался устойчивый рост числа активных больных. Сейчас мы находимся на высоком плато.Наша система здравоохранения была полностью готова к росту нагрузок. Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из "скорых" перед стационарами. В 2021 году никто не лежал в коридорах "красной зоны".– В конце 2020 года город был в центре внимания федеральных властей из-за роста заболеваемости. Были сложности с коечным фондом. Тогда вы объявили, что Петербург стоит у красной черты. Как удалось избежать повторения ситуации?– За год мы сумели многое изменить к лучшему. В сжатые сроки построили три стационара-трансформера – новые корпуса Госпиталя ветеранов войн, 33-й больницы в Колпино и Больницы Святого Луки – в общей сложности на тысячу инфекционных коек. В декабре ввели еще один – в Больнице Святого Георгия на 400 мест.Очень важный фактор – выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным. Год назад их получали главным образом льготники. Сейчас обеспечиваем больше 90% пациентов на домашнем лечении. Делаем это оперативно. Специально закупили поликлиникам машины для развозки участковых врачей. Доктор приезжает быстро и сразу привозит таблетки. В ряде случае это позволяет предотвратить переход болезни в тяжелую форму, избежать госпитализации.Принципиальное отличие от 2020 года – вакцина. Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го.– Эффективны ли оказались строгие ограничительные меры с 30 октября по 7 ноября, закрытие баров и ресторанов?– Меры дополнительного регулирования были необходимы Петербургу. Важно было разорвать цепочки заражений, прежде всего – в системе образования. Штаммом "дельта" часто болеют дети, чего не было год назад. Этой осенью петербургские школьники отдохнули не одну неделю, как обычно, а две недели. И провели их вместе с родителями.Мы стремились не допустить завоза в Петербург новых случаев инфекции из других регионов России. Увидели такую угрозу по числу бронирований гостиниц и раскупленных билетов на "Сапсан". Введение QR-кодов и ограничения общепита на девять дней помогло минимизировать риски.Стараемся максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи в Петербурге. Чтобы не переводить новые стационары в "красную зону" и не увеличивать число ковидных коек с 9,5 тысячи до пиковых 12,5 тысячи, также были необходимы нерабочие дни.Но мы ставили перед собой и новую цель – дать время вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал, возможность пойти не в ресторан или на шоппинг, а в прививочный пункт. Провести свободное время с пользой для здоровья. И эта цель была достигнута. Темпы вакцинации в ноябре-декабре в Петербурге выросли в 1,5-2 раза. До 30 тысяч привитых в среднем за сутки.– Когда Петербург достигнет уровня коллективного иммунитета и вернется к прежнему образу жизни?– К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача – вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме. Новые ограничения, предоставление работодателям права не допускать непривитых к работе, новые стимулы к вакцинации и повсеместные QR-коды – важный и очень своевременный шаг в этом направлении.Порог в 80% вакцинированных уже достигнут в государственном секторе Санкт-Петербурга. Решением главного санитарного врача с первого декабря введена обязательная вакцинация 80% персонала для ряда других отраслей. При сохранении нынешних темпов надеемся получить в ближайшее время три миллиона полностью привитых. Следующая цель Петербурга – 80% вакцинированных от всего взрослого населения, или 3 миллиона 600 тысяч. Ее достижение возможно в первом квартале 2022 года.– Осенние выборы в Госдуму и выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга прошли с большим количеством нарушений, глава ЦИК Элла Памфилова критиковала работу городской избирательной комиссии, материалы были переданы в правоохранительные органы. В декабре история закончилась рядом отставок в городском избиркоме. Вы считаете вопрос закрытым?– Администрация Санкт-Петербурга оказывала содействие избирательным комиссиям. Наша зона ответственности – техническое обеспечение процесса, подготовка помещений для голосования: СИЗы, тепло, связь и другое. Все участки в Петербурге открылись вовремя, вопросов к организации избирательного процесса не возникло. Кроме того, по окончании голосования необходимо было продезинфицировать школы, чтобы дети смогли сразу пойти учиться.Для нас очень важно, что после выборов не произошло всплеска заболеваемости COVID-19. Ни в районах, ни в целом по городу. Продолжился умеренный сезонный подъем. Это говорит об эффективности проделанной работы.Остальные вопросы находятся в компетенции избирательных комиссий. По имеющейся у нас информации, все жалобы рассмотрены в установленном законом порядке. Большинство так называемых нарушений не нашли своего подтверждения.– Новый состав Заксобрания вас устраивает?– Почти половина депутатов – новички. Это отвечает запросу петербургского общества на обновление. Также в Законодательном собрании сохранилось достаточно профессиональных кадров, чтобы обеспечить преемственность в работе.Ключевой итог первых заседаний – настрой на конструктивное взаимодействие и готовность ставить превыше всего интересы развития города. Быстро был принят бюджет Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы с рекордными показателями. Доходы бюджета на 2022 год – 890,8 миллиарда рублей, расходы – 971,5 миллиарда рублей.Для нас очень важно, что новый состав петербургского парламента отказался инициировать поправки к бюджету в интересах каждого из депутатов. Механизм "депутатской поправки" существовал много лет и вызывал недоумение у многих петербуржцев. Мы вместе перевернули эту не самую славную страницу в истории Законодательного собрания.– Что даст петербуржцам рекордный бюджет?– Бюджет составлен как "дорожная карта" наших действий на трехлетний период. Он гарантирует Петербургу все необходимое для дальнейшей борьбы с коронавирусом. Дает ресурсы для решения стратегических задач, поставленных нами до начала пандемии. Обеспечивает достижение национальных целей, сформулированных президентом России.Три года назад новое правительство города приняло на себя ряд обязательств перед петербуржцами – поднять доходы города, сократить дисбаланс между жилой и социальной застройкой, модернизировать транспорт, увеличить масштабы благоустройства, сдвинуть с мертвой точки очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий и другие. Пандемия скорректировала наши планы. Сейчас мы к ним возвращаемся. В 2022 году закроем очередь на жилье для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В 2024 году выйдем на один триллион рублей доходов и ликвидируем текущий дефицит мест в системе образования.Мы хотим не просто выполнить то, что обещали. Для нас очень важно – в ближайшие три года приступить к решению новых задач, стоящих перед нашим мегаполисом сегодня, с учетом указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года" и поддержки актуальных трендов мирового развития, таких как экологическая ответственность, углеродная нейтральность, цифровая трансформация. Бюджет дает Петербургу такую возможность. В нем увеличены и социальные расходы, и расходы развития. Доля последних впервые за много лет составляет 24%.– "Газпром" в августе 2021 года завершил регистрацию в Санкт-Петербурге. Ситуация с ценами на газ в Европе положительно влияет на прибыль компании. На какие дополнительные средств рассчитывает город?– В ходе корректировки бюджета 2021 года поступления от "Газпрома" были учтены в размере 17 миллиардов рублей, как и говорил президент России в ходе нашей беседы по ВКС. В дальнейшем рассчитываем на 40 миллиардов дополнительных рублей ежегодно. Рост мировых цен на газ может увеличить эту сумму и дать городу еще больше отчислений по налогу на прибыль. Сейчас строить планы на их использование считаю преждевременным.– На встрече с президентом Владимиром Путиным вы рассказывали о планах по сооружению нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Когда планируется завершить его проектирование, когда может начаться строительство? Ориентировочно сколько средств потребуется из бюджета города?– Проектирование моста ведется на инвестиционной основе, планируем завершить его в 2022 году. Объект сложный, вписать в существующую застройку и улично-дорожную сеть очень трудно. По предварительным оценкам, при длине 1570 метров с учетом всех развязок на левом и правом берегах Невы общая стоимость может составить от 27 до 30 миллиардов рублей.Прорабатываем несколько моделей финансирования. Кроме бюджетного строительства есть вариант привлечения средств инвестора. Бюджетная стройка может быть завершена в 2027-2028 годах. Инвестор может реализовать проект на год-два быстрее. В этом случае дополнительные средства от "Газпрома" бюджет направит на реализацию других, очень важных для города проектов.– Каких, например?– Три года назад моя команда составила список того, что необходимо строить в Петербурге в любом случае, а за что будем браться, когда появятся деньги. В числе первоочередных объектов – школы, детские сады и поликлиники, станции метро, Широтная магистраль скоростного движения. Среди ждущих своего часа – самые разные объекты, от путепроводов над железной дорогой вместо 49 одноуровневых переездов до нового зоопарка. Он по-прежнему нужен Санкт-Петербургу. Мы об этом помним и прорабатываем варианты его размещения.– Когда может начаться проектирование скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта "Пулково" для повышения его транспортной доступности? Когда планируется строительство этой линии? Реализацией проекта будет заниматься РЖД, или возможно привлечение других инвесторов?– Двадцатого октября президент России подписал 15 поручений по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Один из пунктов предписывает правительству Российской Федерации предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры в объеме до 48,3 миллиарда рублей в период 2022–2024 годов с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги" и проработки вопроса о целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково.Проектом занимаются структуры РЖД, город оказывает все виды содействия. Варианты реализации проекта другими силами сегодня не рассматриваются.– Ощущается ли экономический эффект от соглашений, заключенных в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума? Началась ли реализация новых проектов, заявленных на форуме?– Реализация многих проектов уже началась. Полным ходом идет строительство Витебской развязки – первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Мы ускорили создание туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Там открылась вторая очередь музейно-исторического парка, подготовлены проекты реставрации фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". Девятнадцатого октября состоялась закладка нового госпитального корпуса в Центре протонной терапии на Глухарской улице. Недавно правительство города выделило землю в Пушкинском районе Санкт-Петербургскому государственному университету под создание инновационного научно-технологического центра "Невская дельта".Фармацевтическая компания "Полисан" выполнила взятые на ПМЭФ-21 обязательства и запустила новую производственную линию мощностью 40 миллионов вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в год. Кировский завод приступил к реализации инвестпроекта по модернизации своего металлургического производства и энергетического комплекса. Во втором квартале 2022 года там заработает на полную мощность новое микропроизводство специальных сталей и сплавов.Отмечу, что подписанные Петербургом соглашения на более чем 600 миллиардов рублей рассчитаны на долгосрочный период. Это относится и к контрактам на 283 миллиарда рублей, и к договоренностям по развитию инфраструктуры на сумму порядка 320 миллиардов рублей. Значимый экономический эффект от них город сможет увидеть через 3-5 лет.– Власти Петербурга летом много критиковали из-за проведения ПМЭФ и "Алых парусов" в пандемию. Считаете ли вы, что решения были приняты верно и мероприятия стоило проводить?– Решение было сложным, но правильным. Все мероприятия в рамках двух важнейших для города событий состоялись в соответствии с регламентами безопасности, согласованными с санитарными органами. Напомню, ПМЭФ стал первым в мире мероприятием такого уровня с начала пандемии в офлайн-режиме. Наш опыт организации входного ПЦР-тестирования, вакцинации персонала, использования СИЗов, контроля здоровья участников на площадке "Экспофорума" вызвал большой интерес в других странах.Важная особенность ПМЭФ и "Алых парусов" состояла в их локализации на отдельных территориях. Например, сделать то же самое с Санкт-Петербургским международным культурным форумом невозможно без отказа от его широкой программы выставок и спектаклей "на полях". Это стало одним из аргументов в пользу отмены Санкт-Петербургского международного культурного форума осенью на фоне усиления эпидемии.– Когда начнется подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму-2022?– Она идет полным ходом. Юбилейный 25-й ПМЭФ в этом году вновь пройдет на площадке "Экспофорума". Она доказала свою готовность к эффективной работе в условиях пандемии. Вместе с федеральными органами мы прорабатываем повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года.– Видите ли вы риски, что конгрессно-выставочная деятельность, начавшая восстановление в Петербурге, вновь окажется заморожена из-за коронавируса?– Конгрессы и выставки – важная часть нашего стратегического направления "Открытый город". Мы чтим и развиваем традиции, заложенные основателем Санкт-Петербурга Петром I. В современном мире – это еще и важная часть любой развитой экономики.За три квартала 2021 года в нашем городе состоялись 153 конгрессно-выставочных мероприятия. За три квартала прошлого года даже с учетом онлайн-формата их было в два с лишним раза меньше – 76. Отрасль восстанавливается не только в периоды улучшения эпидемической ситуации. Организаторы деловых мероприятий успешно освоили онлайн-форматы. Так, сейчас Петербург выступает главной российской площадкой по арктической тематике. В октябре у нас состоялись в смешанном формате два крупных международных конференции – "Материалы и технологии для Арктики" и "Сохранение здоровья населения в Арктике". Российские делегаты работали в зале, их коллеги из других северных стран – по видеоконференцсвязи.Мы исходим из того, что гибридный формат сохранится в мире до улучшения глобальной эпидситуации. Петербург к этому готов. На наши планы подготовки к приему крупных событий это не влияет. В ближайшие три года проведем у себя не только ПМЭФ, но также Международный арктический форум, Международный конгресс математиков, Всемирный энергетический конгресс, Петербургский международный газовый форум, Европейский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Ждем и крупные спортивные события – финал Лиги Чемпионов УЕФА, матчи мужского чемпионата мира по волейболу, чемпионат мира по хоккею с шайбой.– В 2023 году Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Как ведется строительство ледовой арены на месте "Петербургского" СКК? Будет ли ледовая арена достроена в запланированные сроки? Когда планируется завершить ее строительство и сдать в эксплуатацию?– В бюджете Петербурга на 2022 год предусмотрены средства на выполнение обязательств города по этому проекту в объеме 10 миллиардов рублей. Инвесторы выполняют свои обязательства строго по графику. На строительной площадке завершаются монолитные работы, залито 90%. На отметке +35 метров приступили к монтажу временных конструкций основного купола кровли. Ежедневно на стройке в несколько смен работают свыше 2770 человек.Завершение всех строительных работ и ввод арены в эксплуатацию намечены на конец 2022 года. Дальше – сертификация и тестовые матчи в марте 2023 года. Сомнений, что главная арена Чемпионата мира по хоккею будет построена в срок, нет ни у нас, ни у Международной Федерации по хоккею на льду."СКА Арена" сможет принимать более 160 событий в год, в том числе выставочные, зрелищные и культурно-развлекательные массовые мероприятия, проводить соревнования по 20 различным видам спорта, включая волейбол, баскетбол, гандбол, спортивные танцы/бальные танцы, художественную и спортивную гимнастику, а также теннисные турниры.– Оправдались ли ожидания по иностранным болельщикам, которые приезжали в город на матчи ЕВРО-2020 в этом году?– Конечно, эпидемическая ситуация ограничила количество зарубежных гостей. Приехали только самые бесстрашные – порядка 29 тысяч человек из 8 стран, в том числе из Финляндии, Польши, Бельгии, Германии. По опыту чемпионата мира 2018 года мы знаем, что многие болельщики возвращаются в наш город в качестве классических туристов. Уверен, так будет и после чемпионата Европы.– Какой туристический поток в Петербурге ожидается по итогам 2021 года? Рассчитываете ли на увеличение турпотока в этом году?– По итогам года наш город примет свыше шести миллионов гостей – вдвое больше, чем за 2020 год. Задача – восстановить поток туристов в кратчайшие сроки после снятия ограничений и открытия границ.Мы раньше всех в России предоставили льготы индустрии гостеприимства. Начали масштабную информационную компанию по привлечению отложенного спроса на посещение Северной столицы России иностранцами. Открыли на канале "Евроньюс" в разделе "Спецвыпуск" интернет-хаб "Visit Petersburg" на 12 языках. Контент для зрителей из 126 стран мира постоянно обновляется. Возобновляем размещение рекламы Санкт-Петербурга как мирового туристического центра в международных аэропортах. На рынке внутреннего туризма активизируем участие в межрегиональных программах "Серебряное ожерелье России", совместные программы с Ленинградской и Калининградской областями. Создаем в городе сеть новых привлекательных мест в рамках проекта "Новая туристская и культурная география Петербурга". Все это поможет нам стать первыми, кто отреагирует на изменение обстановки и возрождение отрасли после достижения коллективного иммунитета.Отдельное важное направление – поддержка возобновления авиасообщения с крупными аэропортами Европы и мира. Из Петербурга сегодня выполняется намного меньше регулярных рейсов за рубеж, чем из аэропортов Московского авиаузла. Это создает трудности и туристам, и жителям агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вместе с оператором аэропорта "Пулково" мы добились в сентябре-октябре разрешений на шесть новых регулярных зарубежных маршрутов. Недавно открыли авиасообщение с Софией. Будем продолжать эту работу, используя возможности введенной для города седьмой свободы воздуха.– Как идет подготовка к финалу Лиги Чемпионов? Будет ли стадион заполнен на 100%?– Главный матч самого престижного клубного турнира Европы состоится 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром-Арена", тренировочная площадка – стадион "Петровский". Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня.Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью. В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня, с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга.Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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https://ria.ru/20211229/aviakompaniya-1766060524.html

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интервью - авторы, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, госдума рф, газпром, здоровье - общество, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, коронавирус в россии