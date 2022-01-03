https://ria.ru/20220103/omikron-1766494492.html

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии - РИА Новости, 03.01.2022

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал преобладающим вариантом COVID-19 в Норвегии, говорится в пресс-релизе норвежского института общественного... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:57

2022-01-03T16:57

2022-01-03T17:15

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" стал преобладающим вариантом COVID-19 в Норвегии, говорится в пресс-релизе норвежского института общественного здравоохранения (FHI).Ранее норвежский телеканал NRK сообщал, что "омикрон" стал доминирующим вариантом вируса в столице Норвегии Осло, а также области Викен на юге страны, где находится город."Вариант "омикрон" в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений", - говорится в пресс-релизе.По данным FHI, на прошлой неделе в стране было выявлено 6 143 подтвержденных случая заражения новым штаммом.В середине декабря правительство Норвегии сообщило, что в стране на фоне стремительного распространения COVID-19 ужесточили ограничения. В частности, был введен запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращено требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничено число участников мероприятий.Первые случаи заражения "омикроном" были подтверждены в Норвегии у двух человек 1 декабря 2021 года.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html

https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html

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в мире, общество, норвегия, юар, осло, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса