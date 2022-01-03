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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/omikron-1766458154.html
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 03.01.2022
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма
Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Республике Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на органы... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T08:06
2022-01-03T08:07
распространение коронавируса
в мире
общество
кванджу
юар
сеул
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Республике Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения."Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм "омикрон"... Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом "омикрон" в Южной Корее", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.Отмечается, что пациенты скончались на прошлой неделе в понедельник и среду. Органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html
кванджу
юар
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в мире, общество, кванджу, юар, сеул, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:06 03.01.2022 (обновлено: 08:07 03.01.2022)
 
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма

Первые два случая смерти из-за штамма COVID-19 "омикрон" зафиксировали в Южной Корее

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Республике Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.
"Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм "омикрон"... Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом "омикрон" в Южной Корее", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.
Отмечается, что пациенты скончались на прошлой неделе в понедельник и среду. Органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоКванджуЮАРСеулВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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