https://ria.ru/20220102/omikron-1766445550.html

В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"

В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 02.01.2022

В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии у вернувшейся из Франции женщины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T21:48

2022-01-02T21:48

2022-01-02T23:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии у вернувшейся из Франции женщины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков."Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Охлопков отметил, что вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона" и призвал жителей вакцинироваться.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220102/omikron-1766399773.html

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общество, санкт-петербург, юар, воз, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса