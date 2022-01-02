https://ria.ru/20220102/omikron-1766445550.html
В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 02.01.2022
В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии у вернувшейся из Франции женщины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T21:48
2022-01-02T21:48
2022-01-02T23:39
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
юар
воз
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596679908_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ea14871c5538d378a2a99fe93326ccce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии у вернувшейся из Франции женщины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков."Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Охлопков отметил, что вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона" и призвал жителей вакцинироваться.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20220102/omikron-1766399773.html
https://ria.ru/20211230/omikron-1766209080.html
санкт-петербург
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596679908_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_3d5bb60e7bcb54ac943d5c2870571bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, юар, воз, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
21:48 02.01.2022 (обновлено: 23:39 02.01.2022)
В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном" у женщины, прилетевшей из Франции