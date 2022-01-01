https://ria.ru/20220101/pokhmele-1766022795.html

Ученые оценили эффективность возможных средств от похмелья

Ученые оценили эффективность возможных средств от похмелья - РИА Новости, 01.01.2022

Ученые оценили эффективность возможных средств от похмелья

Ученые из Великобритании проанализировали результаты 21 исследования средств против похмелья и пришли к выводу, что ни специальные препараты, ни растительные... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:01

2022-01-01T03:01

2022-01-01T03:01

наука

алкоголь

питание

великобритания

здоровье

биология

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании проанализировали результаты 21 исследования средств против похмелья и пришли к выводу, что ни специальные препараты, ни растительные средства не могут предотвратить вызванное чрезмерным потреблением алкоголя похмелье. Статья опубликована в журнале Addiction.Многие компании, производящие лекарства и пищевые добавки, рекламируют средства против похмелья. В то же время серьезные научные исследования на эту тему практически отсутствуют. Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust провела систематический обзор, в котором обобщили имеющиеся в научной литературе данные о лечении похмелья.Авторы проанализировали результаты 21 плацебо-контролируемого рандомизированного клинического испытания, в котором оценивали терапевтический антипохмельный эффект следующих веществ и препаратов: экстрактов гвоздики, артишока, антильского крыжовника, опунции, плодов конфетного дерева и элеутерококка, красного женьшеня, сока корейской груши, куркумина, пробиотика Duolac ProAP4, средства Rapid Recovery, в состав которого входят L-цистеин, тиамин, пиридоксин и аскорбиновая кислота, отдельно L-цистеина, N-ацетил-L-цистеина, L-орнитина и толфенамовой кислоты, препаратов локсопрофена, напроксена, фексофенадина, пропранолол, хлорметиазола и пиритинола, а также пищевой смеси "Morning-Fit", состоящей из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина. Действие общих обезболивающих, таких как парацетамол или аспирин, не оценивали.Авторы отмечают, что даже в тех исследованиях, где зафиксировали статистически значимое улучшение симптомов похмелья, доказательства были весьма неубедительными из-за методологических ограничений или неточных измерений. Из 21 исследований восемь проводили исключительно с участниками мужского пола, некоторые не содержали детальных описаний времени приема алкоголя и типов напитков, а также указаний о том, принимался ли алкоголь вместе с едой или отдельно. Кроме того, действие каждого из средств описано только в одном исследовании, то есть результаты не были воспроизведены независимо."Симптомы похмелья вызывают серьезные страдания и влияют на показатели работы и учебы людей, — приводятся в пресс-релизе британского Общества по изучению зависимостей слова первого автора статьи Эммерта Робертса (Emmert Roberts) из Национального института исследований в области здравоохранения. — Учитывая продолжающиеся спекуляции в СМИ о том, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, которые, как утверждается, лечат или предотвращают похмелье, вызывает значительный общественный интерес"."Наше исследование показало, что доказательства эффективности этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке. На данный момент самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья — это умеренное воздержание от алкоголя", — говорит ученый.Исследователи призывают к более тщательному научному изучению и надеются, что это в будущем приведет к созданию эффективных средств против похмелья.

https://ria.ru/20211103/alkogol-1757499308.html

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

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алкоголь, питание, великобритания, здоровье, биология