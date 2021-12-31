https://ria.ru/20211231/ipoteka-1766283100.html

Ипотечные ставки-2022: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Ставки по ипотеке 2022: прогнозы экспертов, что будет с рынком, изменения в условиях

Ипотечные ставки-2022: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2022 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:52

2021-12-31T11:52

2021-12-31T11:52

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий янин

ипотека

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/27/1562222756_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_71f4057c0cc79e060ad7e65f48324f52.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2022 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.Ипотека в 2022 годуПри оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2022 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.Ставки по ипотекеПроцентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы. О текущих и прогнозируемых ставках по ипотеке РИА Новости рассказал Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".ТекущиеНа текущий момент ставки по нельготной ипотеке составляют порядка 9–10 %.Прогнозируемые"Недавно Центробанк поднял учетную ставку до 8,5 %. Это значит, что по всем видам кредитов она тоже вырастет. Следовательно, в 2022 году россиян ожидает рост ставок по ипотеке минимум на 1 %. В феврале состоится следующее заседание ЦБ РФ. На нем, возможно, учетная ставка повысится еще, что автоматически вызовет повышение этого коэффициента и по жилищным кредитам. Также не стоит забывать, что ставки по льготной ипотеке с 1 января вырастут на 1 % и составят 7 % годовых. И даже если программу продлят после 1 июля, не факт, что процент не поднимется", — говорит Марчел Кырлан.К слову, несмотря на прогнозируемое снижение темпов роста цен на стройматериалы, совсем он не остановится. Поэтому, по мнению экспертов, квартира в январе 2022-го в любом случае будет стоить дешевле, чем в декабре этого же года.Как изменятся условия выдачи ипотекиУжесточения условий выдачи ипотеки в 2022 году не ожидается, ровно так же, как и ощутимого упрощения."Появляются различные совместные акционные программы от банков и застройщиков. Конечно, клиентов пугают высокие ставки, поэтому их уже не так волнует собственно цена, как проценты при длинном сроке ипотеки. Мы ждем сохранения минимальных первоначальных взносов, развития упрощенной схемы подачи заявок, а также интересных предложений от банков по коэффициентам и условиям кредитования", – рассказывает Яна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп".Льготы на ипотекуЛьготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.Какие останутсяНа данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2022 году.Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или следующий по счету ребенок.Будут ли новыеСтоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2022 году, РИА Новости рассказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового портала "Выберу.ру": "Мы прогнозируем, что льготная ипотека будет сохранена и станет еще более адресной для региональных заемщиков. Ведущие банки уже разрабатывают интересные решения совместно с ДОМ.РФ (оператор проектов господдержки) и предлагают сделать программу универсальной, с акцентом на бюджетников и молодые семьи с детьми в субъектах РФ".Стоит ли брать ипотеку в 2022 годуПо словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2022 году и если оформлять, то на сколько лет, нет."Во всем мире, не только в России, ипотека для большинства людей – единственная возможность иметь свое жилье, — говорит Ярослав Баджурак. — По сведениям ЦБ, в 2021 году средний срок таких кредитов за год вырос на 25 месяцев – с 225,1 в январе до 250,9 к началу декабря (более чем на 12 %). Сегодня в линейках банков есть варианты, рассчитанные на 30 лет".Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи."По данным регулятора, в 2021 году ипотечные заемщики отдают банкам уже более 56 % своих доходов. Например, в ноябре за "однушку" в Москве в среднем вносили платеж 49 210 рублей. Чтобы получить такой кредит, зарплата или ежемесячный доход должны быть не меньше 150 тысяч рублей, из которых ⅓ будет рассматриваться банком как предельная долговая нагрузка.Очевидно, чем длиннее срок, тем больше переплата. Однако расчеты показывают, что переплату по ипотеке, взятой в 2011 году под 11 %, компенсировал рост цен на недвижимость и инфляция. Мы пока не можем сделать вычисления с ретроспективой в 30 лет (максимальный срок жилищного кредита сегодня) – ипотечный рынок страны начал активно формироваться только в 2005 году. Но высока вероятность, что преимуществ у ипотеки в 2022-м будет больше, чем минусов. Такой вывод можно сделать, исходя из западного опыта", — заключает специалист.Советы экспертовЯна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика".Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП): "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".

https://ria.ru/20211218/stavka-1764342391.html

https://ria.ru/20211120/ipoteka-1759929169.html

https://ria.ru/20211211/ipoteka-1763254283.html

https://realty.ria.ru/20211206/ipoteka-1762336125.html

https://ria.ru/20211206/ipoteka-1762457047.html

https://ria.ru/20211221/ipoteka-1764664650.html

https://ria.ru/20210829/kvartiry-1747745841.html

https://ria.ru/20210823/stavka-1746789406.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), дмитрий янин, ипотека, россия