Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211231/ipoteka-1766283100.html
Ипотечные ставки-2022: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов
Ставки по ипотеке 2022: прогнозы экспертов, что будет с рынком, изменения в условиях
Ипотечные ставки-2022: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов
Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2022 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:52
2021-12-31T11:52
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий янин
ипотека
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/27/1562222756_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_71f4057c0cc79e060ad7e65f48324f52.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2022 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.Ипотека в 2022 годуПри оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2022 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.Ставки по ипотекеПроцентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы. О текущих и прогнозируемых ставках по ипотеке РИА Новости рассказал Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".ТекущиеНа текущий момент ставки по нельготной ипотеке составляют порядка 9–10 %.Прогнозируемые"Недавно Центробанк поднял учетную ставку до 8,5 %. Это значит, что по всем видам кредитов она тоже вырастет. Следовательно, в 2022 году россиян ожидает рост ставок по ипотеке минимум на 1 %. В феврале состоится следующее заседание ЦБ РФ. На нем, возможно, учетная ставка повысится еще, что автоматически вызовет повышение этого коэффициента и по жилищным кредитам. Также не стоит забывать, что ставки по льготной ипотеке с 1 января вырастут на 1 % и составят 7 % годовых. И даже если программу продлят после 1 июля, не факт, что процент не поднимется", — говорит Марчел Кырлан.К слову, несмотря на прогнозируемое снижение темпов роста цен на стройматериалы, совсем он не остановится. Поэтому, по мнению экспертов, квартира в январе 2022-го в любом случае будет стоить дешевле, чем в декабре этого же года.Как изменятся условия выдачи ипотекиУжесточения условий выдачи ипотеки в 2022 году не ожидается, ровно так же, как и ощутимого упрощения."Появляются различные совместные акционные программы от банков и застройщиков. Конечно, клиентов пугают высокие ставки, поэтому их уже не так волнует собственно цена, как проценты при длинном сроке ипотеки. Мы ждем сохранения минимальных первоначальных взносов, развития упрощенной схемы подачи заявок, а также интересных предложений от банков по коэффициентам и условиям кредитования", – рассказывает Яна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп".Льготы на ипотекуЛьготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.Какие останутсяНа данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2022 году.Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или следующий по счету ребенок.Будут ли новыеСтоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2022 году, РИА Новости рассказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового портала "Выберу.ру": "Мы прогнозируем, что льготная ипотека будет сохранена и станет еще более адресной для региональных заемщиков. Ведущие банки уже разрабатывают интересные решения совместно с ДОМ.РФ (оператор проектов господдержки) и предлагают сделать программу универсальной, с акцентом на бюджетников и молодые семьи с детьми в субъектах РФ".Стоит ли брать ипотеку в 2022 годуПо словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2022 году и если оформлять, то на сколько лет, нет."Во всем мире, не только в России, ипотека для большинства людей – единственная возможность иметь свое жилье, — говорит Ярослав Баджурак. — По сведениям ЦБ, в 2021 году средний срок таких кредитов за год вырос на 25 месяцев – с 225,1 в январе до 250,9 к началу декабря (более чем на 12 %). Сегодня в линейках банков есть варианты, рассчитанные на 30 лет".Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи."По данным регулятора, в 2021 году ипотечные заемщики отдают банкам уже более 56 % своих доходов. Например, в ноябре за "однушку" в Москве в среднем вносили платеж 49 210 рублей. Чтобы получить такой кредит, зарплата или ежемесячный доход должны быть не меньше 150 тысяч рублей, из которых ⅓ будет рассматриваться банком как предельная долговая нагрузка.Очевидно, чем длиннее срок, тем больше переплата. Однако расчеты показывают, что переплату по ипотеке, взятой в 2011 году под 11 %, компенсировал рост цен на недвижимость и инфляция. Мы пока не можем сделать вычисления с ретроспективой в 30 лет (максимальный срок жилищного кредита сегодня) – ипотечный рынок страны начал активно формироваться только в 2005 году. Но высока вероятность, что преимуществ у ипотеки в 2022-м будет больше, чем минусов. Такой вывод можно сделать, исходя из западного опыта", — заключает специалист.Советы экспертовЯна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика".Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП): "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".
https://ria.ru/20211218/stavka-1764342391.html
https://ria.ru/20211120/ipoteka-1759929169.html
https://ria.ru/20211211/ipoteka-1763254283.html
https://realty.ria.ru/20211206/ipoteka-1762336125.html
https://ria.ru/20211206/ipoteka-1762457047.html
https://ria.ru/20211221/ipoteka-1764664650.html
https://ria.ru/20210829/kvartiry-1747745841.html
https://ria.ru/20210823/stavka-1746789406.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/27/1562222756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c14ea97b0f0351642f583c906fc1c085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), дмитрий янин, ипотека, россия
11:52 31.12.2021
 

Ипотечные ставки-2022: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2022 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.

Ипотека в 2022 году

При оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2022 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 07:35
Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году

Ставки по ипотеке

Процентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы. О текущих и прогнозируемых ставках по ипотеке РИА Новости рассказал Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky
Посетители в отделении банка

Текущие

На текущий момент ставки по нельготной ипотеке составляют порядка 9–10 %.

Прогнозируемые

"Недавно Центробанк поднял учетную ставку до 8,5 %. Это значит, что по всем видам кредитов она тоже вырастет. Следовательно, в 2022 году россиян ожидает рост ставок по ипотеке минимум на 1 %. В феврале состоится следующее заседание ЦБ РФ. На нем, возможно, учетная ставка повысится еще, что автоматически вызовет повышение этого коэффициента и по жилищным кредитам. Также не стоит забывать, что ставки по льготной ипотеке с 1 января вырастут на 1 % и составят 7 % годовых. И даже если программу продлят после 1 июля, не факт, что процент не поднимется", — говорит Марчел Кырлан.
К слову, несмотря на прогнозируемое снижение темпов роста цен на стройматериалы, совсем он не остановится. Поэтому, по мнению экспертов, квартира в январе 2022-го в любом случае будет стоить дешевле, чем в декабре этого же года.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 08:34
Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку

Как изменятся условия выдачи ипотеки

Ужесточения условий выдачи ипотеки в 2022 году не ожидается, ровно так же, как и ощутимого упрощения.
"Появляются различные совместные акционные программы от банков и застройщиков. Конечно, клиентов пугают высокие ставки, поэтому их уже не так волнует собственно цена, как проценты при длинном сроке ипотеки. Мы ждем сохранения минимальных первоначальных взносов, развития упрощенной схемы подачи заявок, а также интересных предложений от банков по коэффициентам и условиям кредитования", – рассказывает Яна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Новостройки

Льготы на ипотеку

Льготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 11:12
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку

Какие останутся

На данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2022 году.

Вид кредита

Срок действия

Условия

Описание

Льготная ипотека

До 1 июля 2022 года

Ставка: до 7 % годовых

Максимальная сумма: 3 млн рублей

Первоначальный взнос: не менее 15 % от стоимости жилья

Программа действует на квартиры на первичном рынке в строящемся доме; в случае, если готовое жилье приобретается непосредственно у застройщика; на строительство частного дома по договору подряда; для покупки земельного участка под дальнейшее строительство дома.

Семейная ипотека

До 31 декабря 2023 года

Ставка: до 6 % годовых

Максимальная сумма:

− для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн рублей;

− для остальных регионов РФ – 6 млн рублей

Первоначальный взнос: не менее 15 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)

Программа для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился первый ребенок и (или) последующие дети. Допускает покупку жилья на первичном рынке или постройку частного дома. Также с помощью программы можно рефинансировать ранее оформленные кредиты.

Дальневосточная ипотека

До 31 декабря 2024 года

Ставка: 2 % годовых

Максимальная сумма: 6 млн рублей

Первоначальный взнос: не менее 15 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)

Предполагает покупку жилья на первичном рынке, строительство своего дома. Возможно приобретение на вторичном рынке, но в сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа.

Сельская ипотека

С 1 января 2020 года

Ставка: до 3 % годовых

Максимальная сумма:

− для Ленинградской области и Дальнего Востока – 5 млн рублей

− для остальных регионов РФ – 3 млн рублей

Первоначальный взнос: не менее 10 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)

Действует на покупку жилья или постройку индивидуального жилого дома на сельских территориях РФ.

Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или следующий по счету ребенок.
В отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 11:09
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичку

Будут ли новые

Стоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2022 году, РИА Новости рассказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового портала "Выберу.ру": "Мы прогнозируем, что льготная ипотека будет сохранена и станет еще более адресной для региональных заемщиков. Ведущие банки уже разрабатывают интересные решения совместно с ДОМ.РФ (оператор проектов господдержки) и предлагают сделать программу универсальной, с акцентом на бюджетников и молодые семьи с детьми в субъектах РФ".
© РИА Новости / Максим БогодвидРабота отделения Сбербанка в Казани
Работа отделения Сбербанка в Казани - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Работа отделения Сбербанка в Казани

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году

По словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2022 году и если оформлять, то на сколько лет, нет.
"Во всем мире, не только в России, ипотека для большинства людей – единственная возможность иметь свое жилье, — говорит Ярослав Баджурак. — По сведениям ЦБ, в 2021 году средний срок таких кредитов за год вырос на 25 месяцев – с 225,1 в январе до 250,9 к началу декабря (более чем на 12 %). Сегодня в линейках банков есть варианты, рассчитанные на 30 лет".
Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 20:06
Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей
"По данным регулятора, в 2021 году ипотечные заемщики отдают банкам уже более 56 % своих доходов. Например, в ноябре за "однушку" в Москве в среднем вносили платеж 49 210 рублей. Чтобы получить такой кредит, зарплата или ежемесячный доход должны быть не меньше 150 тысяч рублей, из которых ⅓ будет рассматриваться банком как предельная долговая нагрузка.
Новостройка - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:00
Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке в новом году
Очевидно, чем длиннее срок, тем больше переплата. Однако расчеты показывают, что переплату по ипотеке, взятой в 2011 году под 11 %, компенсировал рост цен на недвижимость и инфляция. Мы пока не можем сделать вычисления с ретроспективой в 30 лет (максимальный срок жилищного кредита сегодня) – ипотечный рынок страны начал активно формироваться только в 2005 году. Но высока вероятность, что преимуществ у ипотеки в 2022-м будет больше, чем минусов. Такой вывод можно сделать, исходя из западного опыта", — заключает специалист.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 17:52
Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья

Советы экспертов

Яна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика".
Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП): "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
23 августа, 01:01
Аналитики: средняя ставка по ипотеке на "вторичку" вырастет по итогам года
 
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ЯнинИпотекаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
23:56В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Лента новостейМолния
Зеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусоромПравославные отмечают день Ильи МуромцаВ Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИКНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом