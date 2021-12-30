https://ria.ru/20211230/omikron-1766209080.html

Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19

Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19

Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон", говорится в исследовании,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:45

2021-12-30T16:45

2021-12-30T16:49

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv."У штамма "омикрон" есть несколько мутаций шиповидного белка, которые способствуют тому, что он избегает реакции нейтрализующих антител и защита вакцин от заражения ослабевает... Мы оценили способность Т-клеток реагировать на белок "омикрона" у людей, которые привились.., и у невакцинированных выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", - сообщается в тексте.Отмечается, что ученые работали с людьми, привитыми препаратами J&J и Pfizer. Всего в исследовании приняли участие 138 человек.Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.Среди авторов работы исследователи из ЮАР, США, Германии и Британии.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса