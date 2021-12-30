Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/omikron-1766209080.html
Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19
Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19
Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон", говорится в исследовании,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:45
2021-12-30T16:49
распространение коронавируса
в мире
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv."У штамма "омикрон" есть несколько мутаций шиповидного белка, которые способствуют тому, что он избегает реакции нейтрализующих антител и защита вакцин от заражения ослабевает... Мы оценили способность Т-клеток реагировать на белок "омикрона" у людей, которые привились.., и у невакцинированных выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", - сообщается в тексте.Отмечается, что ученые работали с людьми, привитыми препаратами J&amp;J и Pfizer. Всего в исследовании приняли участие 138 человек.Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.Среди авторов работы исследователи из ЮАР, США, Германии и Британии.
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9edaa67d47168c97bb7191261eab2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:45 30.12.2021 (обновлено: 16:49 30.12.2021)
 
Ученые узнали реакцию Т-клеток на "омикрон" у вакцинированных от COVID-19

Ученые заявили, что Т-клетки переболевших и привитых от COVID-19 реагируют на "омикрон"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон", говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
"У штамма "омикрон" есть несколько мутаций шиповидного белка, которые способствуют тому, что он избегает реакции нейтрализующих антител и защита вакцин от заражения ослабевает... Мы оценили способность Т-клеток реагировать на белок "омикрона" у людей, которые привились.., и у невакцинированных выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", - сообщается в тексте.
Члены экипажа самолета китайской авиакомпании в защитных костюмах в аэропорту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 21:29Распространение коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" COVID-19 из-за "омикрона" и "дельты"
Отмечается, что ученые работали с людьми, привитыми препаратами J&J и Pfizer. Всего в исследовании приняли участие 138 человек.
Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.
Среди авторов работы исследователи из ЮАР, США, Германии и Британии.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
Лента новостейМолния
Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ