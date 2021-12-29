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В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:14
2021-12-29T15:41
в мире
армения
азербайджан
россия
ильхам алиев
андрей руденко
никол пашинян
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он напомнил, что 26 ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю Комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России."Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал он.Замглавы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;
https://ria.ru/20211215/pomosch-1763765595.html
https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, ильхам алиев, андрей руденко, никол пашинян
14:14 29.12.2021 (обновлено: 15:41 29.12.2021)
 
В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана

МИД: комиссию по делимитации границы Армении и Азербайджана могут создать в скором времени

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он напомнил, что 26 ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю Комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 02:28
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"Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал он.
Замглавы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.
"Отмечу, что инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении", - подчеркнул он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.
Читайте полный текст интервью на сайте >>
Гегаркуник
12 декабря, 12:36
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияИльхам АлиевАндрей РуденкоНикол Пашинян
 
 
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