https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html

В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана

В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана

Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:14

2021-12-29T14:14

2021-12-29T15:41

в мире

армения

азербайджан

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ильхам алиев

андрей руденко

никол пашинян

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он напомнил, что 26 ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю Комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России."Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал он.Замглавы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.Читайте полный текст интервью на сайте >>

https://ria.ru/20211215/pomosch-1763765595.html

https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html

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в мире, армения, азербайджан, россия, ильхам алиев, андрей руденко, никол пашинян