14:14 29.12.2021 (обновлено: 15:41 29.12.2021)
В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
МИД: комиссию по делимитации границы Армении и Азербайджана могут создать в скором времени
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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"Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал он.
Замглавы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.
"Отмечу, что инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении", - подчеркнул он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.
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