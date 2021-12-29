https://ria.ru/20211229/rudenko-1766003575.html

Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России

Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России - РИА Новости, 29.12.2021

Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве расценивают возможные перспективы вступления Грузии... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:00

2021-12-29T15:00

2021-12-29T15:17

интервью

грузия

нато

андрей руденко

россия

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве расценивают возможные перспективы вступления Грузии в НАТО, может ли быть восстановлено авиасообщение между Россией и Грузией, и при каких условиях это произойдет, а также сообщил, готова ли российская сторона помогать наметившемуся процессу нормализации отношений Армении и Турции. – Этот, 2021 год подходит к концу. Россия предпринимала активные посреднические усилия по нормализации отношений Армении и Азербайджана, а как развивались двусторонние отношения с этими странами?– Действительно, Россия, лично президент Владимир Путин предприняли в уходящем году серьезные усилия в целях содействия сближению братских нам стран – Армении и Азербайджана. Проведены два полномасштабных трехсторонних саммита 11 января в Москве и 26 ноября в Сочи. Активно работали с Баку и Ереваном по вопросам разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе, нормализации обстановки на азербайджано-армянской границе с выходом на запуск ее делимитации, укрепления контактов между гражданскими обществами обеих стран.В целом, Южный Кавказ – близкий для нас регион и в прямом, и в переносном смыслах. Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ стал безопасным и процветающим, а расположенные в нем государства почувствовали преимущества от мирного сосуществования. В Баку и Ереване разделяют логику наших действий, ценят наш непредвзятый подход и сохраняют приверженность достигнутым трехсторонним договоренностям на высшем уровне.Наряду с этим мы уделяем большое внимание развитию двусторонних контактов. Наше сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией продвигается вперед по всем ключевым направлениям – в экономике, сфере ВТС, здравоохранении, культурно-гуманитарной, образовательной, научно-технической и других областях.Хотел бы отметить, что в текущем году президент России Путин неоднократно проводил двусторонние встречи и с президентом Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Николом Пашиняном, не говоря уже о том, что наши лидеры регулярно общались по телефону.Весьма активно выстраивается работа на отраслевых треках. Председатель правительства Михаил Мишустин трижды встречался с Николом Пашиняном, а в мае принял официальный визит в Россию премьер-министра Азербайджана Али Асадова.Состоялось порядка десяти встреч вице-премьера Алексея Оверчука с его коллегами Григоряном и Мустафаевым, которые возглавляют двусторонние межправительственные комиссии по экономическому сотрудничеству.Благодаря совместным усилиям уверенно восстанавливаются после пандемии COVID-19 наши двусторонние торгово-экономические показатели. В январе-октябре 2021 года российско-армянский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,4% до 2,1 миллиарда долларов. Взаимная торговля между Россией и Азербайджаном в январе-сентябре 2021 года достигла 2297,1 миллиона долларов, рост на 11%.В июле и ноябре состоялись деловые миссии российских экономоператоров в Азербайджан под эгидой АО "Росэксимбанк" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), в сентябре – в Армению. Считаем такие мероприятия важным инструментарием в запуске новых инфраструктурных проектов и интенсификации торгово-экономического взаимодействия. Среди наиболее перспективных направлений – модернизация транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных логистических систем, автоматизация производственных процессов промышленных предприятий, совершенствование городского обустройства. С самого начала распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы были в плотном контакте с азербайджанскими и армянскими партнерами. В Армении и Азербайджане работали бригады специалистов из ведущих медицинских учреждений Москвы и ряда городов России. Еревану в общей сложности поставлено свыше 230 тысяч доз партий вакцины "Спутник V". В 2020 году в рамках борьбы с заболеванием азербайджанской стороне безвозмездно передавались 120 тысяч тест-систем "Вектор", а в мае-июле 2021 года поставлено 200 тысяч доз "Спутника V".Безусловно, мы заинтересованы в сохранении единого гуманитарного пространства между нашими странами. В российских вузах обучается более двух тысяч армянских и свыше 11 тысяч азербайджанских граждан, из них около 700 человек и одной тысячи соответственно – за счет бюджетных ассигнований. В Армении и Азербайджане функционируют филиалы отечественных вузов, в средних школах изучается русский язык.– Не планирует ли Россия наращивать контингент миротворцев в Нагорном Карабахе, или действующего достаточно для успешного выполнения поставленных задач? Как бы вы охарактеризовали обстановку в зоне Нагорного Карабаха, есть ли какие-либо серьезные проблемы там?– Сегодня можно констатировать, что Российский миротворческий контингент (РМК) надежно обеспечивает режим прекращения огня в зоне своей ответственности. С этим согласны и в Баку, и в Ереване. Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили такой подход в ходе трехстороннего саммита, организованного по инициативе президента России Путина 26 ноября этого года в Сочи.Серьезных вызовов для безопасности в контролируемых миротворцами районах не усматриваем. В регион пришел мир. Отдельные инциденты не носят системный характер и оперативно решаются во взаимодействии с обеими сторонами.Кроме того, наши миротворцы активно участвуют в постконфликтном восстановлении. По линии Минобороны с ноября 2020 года проверено 1 937 зданий, от взрывоопасных предметов (ВОП) очищено 2 320 гектар территории, 683 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 26 тысяч ВОП. Сторонам конфликта передано 1 903 тел погибших: 1 579 – армянам, 324 – азербайджанцам.Жизнь в регионе постепенно входит в мирное русло. В свои дома вернулись уже порядка 53 тысяч беженцев. Российский миротворческий контингент обеспечил сопровождение более 400 армянских паломников в монастыри Амарас и Гандзасар. На регулярной основе оказывается содействие и по сопровождению азербайджанских автомобильных колонн.При непосредственном участии РМК происходит обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также картами минных полей. За время после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года миротворцы помогли с возвращением домой 127 армян и 19 азербайджанцев.– Как бы вы могли оценить работу трехсторонней рабочей группы по Карабаху с момента ее создания? Насколько успешно удается добиваться поставленных задач? Какие основные трудности в ее работе?– Судя по всему, вы имеете в виду созданную по итогам Московского саммита 11 января трехстороннюю рабочую группу (ТРГ) по разблокированию экономических и транспортных связей под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.Напомню, что в рамках этого механизма рассматривается весь комплекс вопросов разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. Считаем данный формат одним из ключевых в работе по нормализации азербайджано-армянских отношений. Исходим из того, что достигнутые в рамках этого механизма договоренности позволят и Баку, и Еревану почувствовать экономические преимущества мирного соседства.За год проделана впечатляющая работа – проведен почти десяток заседаний ТРГ. Стороны четко обозначили свои интересы, и в настоящее время, как было условлено лидерами трех стран в Сочи, досогласовываются параметры запуска совместных инфраструктурных проектов. О результатах работы сопредседатели ТРГ будут информировать СМИ.– Баку настаивает на прокладке так называемого "Зангезурского коридора", который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. При этом сообщалось, что на встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе армянская сторона отметила, что Ереван в скором времени приступит к прокладке железной дороги. Обращались ли стороны к России в содействии прокладке этой дороги? Готова ли Москва помочь в реализации проекта при заинтересованности Баку и Еревана?– Весь комплекс этих вопросов рассматривается в рамках ТРГ. Российский подход состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном. Поэтому мы выступаем за сбалансированное обеспечение интересов азербайджанской и армянской сторон в едином пакете.– Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Какой свою роль здесь видит Москва? Какие основные трудности на этом направлении, и о каких дополнительных шагах идет речь?– Российская Федерация с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Отмечу, что инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении.Двадцать шестого ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами при консультативном содействии России. Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем.– Грузия отказалась от участия в первом заседании формата "3+3" по сотрудничеству в Закавказье. Может ли позиция Тбилиси негативно сказаться на решении задач, стоящих перед форматом? Есть ли надежда у Москвы и союзников, что Тбилиси изменит точку зрения и в будущем присоединится к формату?– Региональная консультативная платформа "3+3" – прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей. Акцент в нашей совместной работе делаем на темах, представляющих общий интерес: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. Прошедшее в Москве 10 декабря первое заседание "3+3" показало, что участники заинтересованы в продолжении конструктивного диалога и налаживании практического взаимодействия.Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе платформы, Тбилиси, которому также было направлено приглашение, не направил своих представителей на первую встречу. Тем не менее, все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что дверь для этой страны остается открытой.– Есть ли надежда, что в 2022 году Москва и Тбилиси могут возобновить авиасообщение? Что для этого необходимо?– В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся, прежде всего, на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также рекомендации профильного ведомства – Роспотребнадзора.Применительно к Грузии следует учитывать еще и политические факторы. Напомню, введенный в июле 2019 года указом президента Российской Федерации запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами. Носит она временный характер и будет отменена, как только для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе - эпидемиологическая. Они хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять.– Готова ли Россия содействовать оздоровлению отношений между Арменией и Турцией?– Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации.Со своей стороны, готовы оказывать посредническое содействие в любых формах. При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства.– В Абхазии прошли уличные протесты, как сообщалось, из-за "провальной работы" местных властей по защите от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Как Москва может прокомментировать их? Готова ли Россия оказать содействие властям и их оппонентам в переговорном процессе для нормализации ситуации?– Наши страны последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения. При этом остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, которыми стороны руководствуются с момента признания Российской Федерацией государственной независимости Абхазии.На оказание содействия Республике выделяются немалые материальные и финансовые средства. Первостепенная задача здесь – развитие социально-экономической инфраструктуры, реальное улучшение жизни людей. Однако не все проблемы в экономике Абхазии, серьезно пострадавшей в результате агрессии со стороны Грузии и многолетней блокады, удалось к сегодняшнему дню урегулировать.Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в союзной республике. Отмечаем, что острота кризиса, причиной которого стали противоправные действия в Сухуме отдельных представителей оппозиционно настроенных манифестантов, после 21 декабря постепенно идет на спад.Следует признать, что, как и в любом другом демократическом государстве, часть граждан Абхазии может быть недовольна действиями властей и открыто высказывать свою точку зрения. Разумеется, абсолютно неприемлемыми являются насильственные действия со стороны демонстрантов в отношении сотрудников правоохранительных органов.Намерены и впредь содействовать формированию в Абхазии современной законодательной базы, укреплению органов управления, развитию гражданского общества, реализации совместных взаимовыгодных проектов в различных областях, росту деловой активности, притоку инвестиций, оказывать необходимую поддержку в вопросах подготовки национальных кадров.– Актуальная сейчас тема – обсуждение предложений России по выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток. Как известно, среди желающих вступить в североатлантический альянс фигурирует и Грузия. Какой в этой связи вам видится оптимальная схема региональной безопасности применительно к Закавказью?– Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей.В то же время, как неоднократно заявляло руководство нашей страны, вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас "красными линиями", поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе.Говоря об оптимальной схеме региональной безопасности, следует исходить из императивности ее формирования на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье. Это откроет путь к долгосрочному урегулированию отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией, станет ключом к выстраиванию подлинно добрососедских связей между ними. В практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской госграниц с их последующей демаркацией. Продвижению именно этого комплекса вопросов Россия уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

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https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html

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https://ria.ru/20211224/abkhaziya-1765326208.html

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интервью, грузия, нато, андрей руденко, россия