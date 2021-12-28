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В детсад - со скидкой: кому положена компенсация, как ее получить

Компенсация платы за детский сад 2022: сколько составляет, как оформить и получить

В детсад - со скидкой: кому положена компенсация, как ее получить

При зачислении ребенка в садик можно получать возврат части оплаты. Сколько денег положено имеющим московскую прописку родителям дошкольников и какую сумму... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:43

2021-12-28T12:43

2021-12-28T13:15

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. При зачислении ребенка в садик можно получать возврат части оплаты. Сколько денег положено имеющим московскую прописку родителям дошкольников и какую сумму заплатят в других регионах в 2022 году семьям с одним ребенком, двумя и более детьми, как оформить заявление на получение компенсации платы за детский сад на портале “Госуслуги” и какие нужны документы, — в материале РИА Новости.Компенсация платы за детский садЭта форма господдержки родителям и законным представителям ребенка. Право на компенсацию оплаты услуг в дошкольных образовательных учреждениях закреплено на федеральном уровне. Власти регионов самостоятельно определяют порядок и условия выплат.Кому положена“Оформить компенсацию вправе мать, отец (родитель-одиночка) или опекун ребенка, который подал заявление и вносит средства на счет за содержание ребенка в садике” — поясняет юрист Ольга Пашко.Например, в Москве и Санкт-Петербурге семьи с детьми, которые посещают детский сад, могут компенсировать часть средств независимо от статуса и материального положения. В Ярославской области возврат части средств за оплату детского сада доступен многодетным и малоимущим семьям.Виды компенсацийРешение о назначении компенсации за родительскую плату в дошкольных образовательных учреждениях принимают на федеральном и региональном уровне.Федеральные выплатыК таким выплатам относятся:Региональные выплатыМестные власти в регионах устанавливают дополнительные льготы и определяют категории семей, которым положена компенсация.В 2021 году повышенная компенсация за детсад предоставляется на ребенка в размере:На повышенную выплату в размере 50% могут рассчитывать сотрудники детсадов; военнослужащие; ликвидаторы чернобыльской аварии; многодетные семьи. О дополнительных региональных компенсациях можно узнать в местной администрации, службе соцподдержки, МФЦ или на портале “Госуслуги”.Например, в Санкт-Петербурге родитель-одиночка с одним ребенком получает возврат за садик в размере 40%. В Липецкой области многодетным семьям полагается 80% от оплаты на первого ребенка, за второго — 50%, 30% — за третьего ребенка и последующих. В Сахалинской области семьям, воспитывающим более трех детей, начисляют обратно на счет 100% родительской платы.Выплаты за отсутствие местКомпенсации за необеспечение ребенка местом в детском саду выплачивают в Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Архангельской, Ярославской, Самарской областях, Красноярском крае и ряд других субъектов РФ.Компенсация за отсутствие мест в садах в большинстве перечисленных регионов положена только малоимущим и многодетным семьям. В Смоленской области непредоставление ребенку места в садике компенсируют лишь семьям, в которых родитель инвалид Ι или ΙΙ группы. В некоторых регионах выплата распространяется только на детей определенной возрастной категории. В Липецке выплаты за отсутствие мест в саду могут получить родители детей 3-6 лет.Компенсация за частный детский сад“Нехватка мест в государственных и муниципальных детсадах приводит к тому, что родители устраивают детей в частные, — говорит Ольга Пашко. — Их финансирует бюджет в таком же порядке, что и муниципальные ДОУ на основании п. 5 ст. 99 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. В 2021 году закон позволяет получить компенсацию и за посещение частных дошкольных учреждений. При этом плата за них выше, а компенсация меньше. В расчет выплаты берут только среднюю стоимость аналогичных услуг, предоставляемых в государственных детских садах”.Эксперт отмечает, что компенсацию за частный сад можно оформить только при наличии государственной лицензии на образовательную деятельность. Порядок оформления выплаты тот же, что и в государственных детсадах.Данный вид компенсации выплачивают не все субъекты. Например, такая возможность есть в Москве и Ханты-Мансийском АО.Частичная компенсацияЧастичная компенсация предоставляется на основании Федерального закона №273. В нем зафиксирован минимальный размер компенсационной выплаты за детсад в 2021 году и отражены факторы, которые влияют на ее величину.Оплата материнским капиталом детского садаМаткапитал можно использовать в качестве оплаты детского сада. Для этого мать ребенка должна подать заявление в Пенсионный фонд РФ или многофункциональный центр.К заявлению необходимо приложить копии:Срок рассмотрения заявления — десять дней. Если с документами все в порядке, оговоренную сумму начислят на лицевой счет детского сада в течение пяти банковских дней.Расчет выплатКомпенсация оплаты детского сада зависит от нескольких показателей:В 2021 году компенсация части родительской платы рассчитывается по следующей формуле: Vkom = (Psr : D) х W х S, где:При подсчете детей в семье учитывают всех несовершеннолетних, а также детей 18-23 лет, которые обучаются очно.Например, ребенок посещал детский сад 20 дней за месяц. Стоимость одного месяца пребывания в образовательном учреждении — 2100 рублей. В месяце было 23 рабочих дня. Одни сутки пребывания обходятся в 91 рубль 30 копеек. Фактически родители затратили на оплату садика 1826 рублей (91,30 х 0,2). В семье больше нет детей. Исходя из этого, сумма компенсации составит 365,20 рублей (1826 х 0,2 : 100).Еще пример. У женщины трое детей — дочь 19 лет и сыновья 22-х и 5 лет. Старший сын обучается на очном отделении в университете, а дочь — заочно. Возврат средств составит 50% от размера платы как за второго ребенка, потому что старший сын — студент-очник. А дочь, которая получает образование по заочной форме обучения, не учитывается.Перерасчет величины компенсации производится в случае:Пакет документовВместе с заявлением для назначения компенсации родитель или опекун собирает следующий пакет документов:Ольга Пашко подчеркивает, что список документов для оформления компенсации платы за детский сад может быть дополнен. В некоторых случаях необходима справка о доходах, удостоверение инвалида и др. Эксперты советуют предварительно уточнить в учреждении, какие льготы действуют и какие еще документы нужно предоставить. Заявление на каждого ребенка пишется отдельно.Порядок оформленияПорядок обращения законных представителей за компенсацией, а также сроки выплат устанавливают органы власти субъектов РФ.Для подачи заявления можно обратиться:“Получать компенсацию может только тот из родителей, на кого оформлен договор с детским садом. Выплата поступает на счет, пока ребенок ходит в дошкольное учреждение. В некоторых ДОУ получатели компенсации обязаны подавать заявление ежегодно. Если документы предоставлены не в полном объеме или заявитель не является законным представителем дошкольника, то в назначении компенсации откажут”, — объясняет эксперт.Порядок выплатСпособы выплат в каждом регионе разные. В Санкт-Петербурге сумма компенсации уже посчитана в квитанциях на оплату садика. В Москве часть родительской платы переводят на банковскую карту заявителя. А в Ханты-Мансийском АО родители вправе выбрать удобный им способ получения части денежных средств: на банковский счет, наличными или переводом по почте.Деньги на счета получателей компенсации перечисляет уполномоченный орган. По решению властей субъекта РФ (или органов местного самоуправления, наделенных соответствующими полномочиями) выплачивать компенсации законным представителям детей может непосредственно дошкольное учреждение.Сроки выплатПо словам Ольги Пашко компенсация платы, взимаемой с родителей, рассчитывается с учетом внесенной суммы за уход и присмотр за ребенком и начисляется ежемесячно. Возврат части оплаты поступает заявителю в следующем месяце за предыдущий период. Например, в декабре должна прийти компенсация за ноябрь. Дату ее зачисления на счет родителя назначает руководство дошкольного учреждения.Доход с компенсации платы за детский сад не облагается НДФЛ и не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи согласно статье 217 Налогового кодекса РФ.Налоговый вычет за посещение детского садаРодители, которые официально трудоустроены и ежемесячно оплачивают услуги частного садика, имеют право на налоговый вычет. Оформить его можно лишь в том случае, если у организации есть лицензия на образовательную деятельность, а квитанция на оплату содержит пункт "Образовательные услуги".Не смогут оформить налоговый вычет за посещение детсада те, кто воспользовался для оплаты средствами маткапитала, а также индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, систему патентной поддержки и единый налог на вмененный доход.

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