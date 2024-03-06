Компенсация за детский сад 2025: размер выплат, как получить, документы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. При зачислении ребенка в садик можно получать возврат части оплаты. Сколько денег положено имеющим московскую При зачислении ребенка в садик можно получать возврат части оплаты. Сколько денег положено имеющим московскую прописку родителям дошкольников, и какую сумму заплатят в других регионах в 2025 году семьям с одним ребенком, двумя и более детьми, как оформить заявление на получение компенсации платы за детский сад на портале “ Госуслуги ” и какие нужны документы, — в материале РИА Новости.

Компенсация платы за детский сад

Эта форма господдержки родителям и законным представителям ребенка . Право на компенсацию оплаты услуг в дошкольных образовательных учреждениях закреплено на федеральном уровне. Власти регионов самостоятельно определяют порядок и условия выплат.

При этом важно помнить, что эта компенсация не облагается НДС.

Кому положена

“Оформить компенсацию вправе мать, отец (родитель-одиночка) или опекун ребенка, который подал заявление и вносит средства на счет за содержание ребенка в садике” — поясняет юрист Ольга Пашко.

Москве и Санкт-Петербурге семьи с детьми, которые посещают детский сад, могут компенсировать часть средств независимо от статуса и материального положения. В Ярославской области возврат части средств за оплату детского сада доступен многодетным и малоимущим семьям. Например, всемьи с детьми, которые посещают детский сад, могут компенсировать часть средств независимо от статуса и материального положения. Ввозврат части средств за оплату детского сада доступен многодетным и малоимущим семьям.

Виды компенсаций

Решение о назначении компенсации за родительскую плату в дошкольных образовательных учреждениях принимают на федеральном и региональном уровне.

Федеральные выплаты

К таким выплатам относятся:

Компенсация оплаты родителям за муниципальный и государственный детский сад. ( п. 5 ст. 65 ФЗ "Об образовании в РФ" ). Расчет производится в процентном выражении по отношению к размеру фактически понесенных затрат.

). Расчет производится в процентном выражении по отношению к размеру фактически понесенных затрат. Компенсация затрат на питание детям чернобыльцев. Размер выплаты установлен на федеральном уровне - от 356,77 рублей до 713,60 рублей в зависимости от статуса чернобыльца. Также чернобыльцам положена компенсация, если ребенок не посещает садик по медицинскому заключению.

Региональные выплаты

власти в регионах устанавливают дополнительные льготы и определяют категории семей, которым положена компенсация. Местныев регионах устанавливают дополнительные льготы и определяют категории семей, которым положена компенсация.

В 2025 году повышенная компенсация за детсад предоставляется на ребенка в размере:

40% — родителям-одиночкам, если доход неполной семьи менее двух прожиточных минимумов;

50% — если один из родителей имеет инвалидность Ι (ΙΙ) группы;

70% — малообеспеченным семьям, в которых общий доход не превышает величину прожиточного минимума.

На повышенную выплату в размере 50% могут рассчитывать сотрудники детсадов; военнослужащие; ликвидаторы чернобыльской аварии; многодетные семьи. О дополнительных региональных компенсациях можно узнать в местной администрации, службе соцподдержки, МФЦ или на портале “Госуслуги”.

“Также работодатель может установить такую компенсацию, предусмотрев ее коллективным договором”, — отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

постановлением Правительства Москвы от 12.04.2022 N 553-ПП. При этом детский сад должен быть расположен на территории столицы”, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. “В Москве с 1 сентября 2024 года выплата компенсации осуществляется при условии назначения на ребенка, который посещает детский сад и в отношении которого обращаются за назначением компенсации, ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии сПри этом детский сад должен быть расположен на территории столицы”, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Выплаты за отсутствие мест

Смоленской области непредоставление ребенку места в садике компенсируют лишь семьям, в которых родитель инвалид Ι или ΙΙ группы. В некоторых регионах выплата распространяется только на детей определенной возрастной категории. В Компенсация за отсутствие мест в садах в большинстве перечисленных регионов положена только малоимущим и многодетным семьям. Внепредоставление ребенку места в садике компенсируют лишь семьям, в которых родитель инвалид Ι или ΙΙ группы. В некоторых регионах выплата распространяется только на детей определенной возрастной категории. В Липецке выплаты за отсутствие мест в саду могут получить родители детей 3-6 лет.

Компенсация за частный детский сад

п. 5 ст. 99 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ . В 2025 году закон позволяет получить компенсацию и за посещение частных дошкольных учреждений. При этом плата за них выше, а компенсация меньше. В расчет выплаты берут только среднюю стоимость аналогичных услуг, предоставляемых в государственных детских садах”. “Нехватка мест в государственных и муниципальных детсадах приводит к тому, что родители устраивают детей в частные, — говорит Ольга Пашко. — Их финансирует бюджет в таком же порядке, что и муниципальные ДОУ на основании. В 2025 году закон позволяет получитьи за посещение частных дошкольных учреждений. При этом плата за них выше, а компенсация меньше. В расчет выплаты берут только среднюю стоимость аналогичных услуг, предоставляемых в государственных детских садах”.

Эксперт отмечает, что компенсацию за частный сад можно оформить только при наличии государственной лицензии на образовательную деятельность. Порядок оформления выплаты тот же, что и в государственных детсадах.

Москве. Данный вид компенсации выплачивают не все субъекты. Например, такая возможность есть в

Частичная компенсация

Федерального закона №273 . В нем зафиксирован минимальный размер компенсационной выплаты за детсад в 2025 году и отражены факторы, которые влияют на ее величину. Частичная компенсация предоставляется на основании. В нем зафиксирован минимальный размер компенсационной выплаты за детсад в 2025 году и отражены факторы, которые влияют на ее величину.

Количество детей Размер компенсации (% от утвержденного размера оплаты) один ребенок 20 второй ребенок 50 третий ребенок и последующие дети 70

Оплата материнским капиталом детского сада

использовать в качестве оплаты детского сада. Для этого мать ребенка должна подать заявление в Социальный фонд Маткапитал можно в качестве оплаты детского сада. Для этого мать ребенка должна подать заявление в Социальный фонд России или многофункциональный центр.

К заявлению необходимо приложить копии:

гражданского паспорта;

СНИЛС;

сертификата на материнский капитал ;

; договора о содержании ребенка, где приводится расчет размера выплаты.

Срок рассмотрения заявления — десять дней. Если с документами все в порядке, оговоренную сумму начислят на лицевой счет детского сада в течение пяти банковских дней.

Расчет выплат

Компенсация оплаты детского сада зависит от нескольких показателей:

количество дней, которые воспитанник находился в саду; размер внесенной оплаты за садик; число детей в семье и коэффициент компенсации.

В 2024 году компенсация части родительской платы рассчитывается по следующей формуле: Vkom = (Psr : D) х W х S, где:

Vkom — величина компенсации;

Psr — утвержденный размер оплаты услуг по присмотру за ребенком;

D — количество рабочих дней в месяце;

W — число дней фактического посещения сада, указанных в табеле;

S — коэффициент компенсации в зависимости от количества детей в семье (один ребенок – 0,2, двое детей – 0,5, трое и более – 0,7).

При подсчете детей в семье учитывают всех несовершеннолетних, а также детей 18-23 лет, которые обучаются очно.

Например, ребенок посещал детский сад 20 дней за месяц. Стоимость одного месяца пребывания в образовательном учреждении — 2100 рублей. В месяце было 23 рабочих дня. Одни сутки пребывания обходятся в 91 рубль 30 копеек. Фактически родители затратили на оплату садика 1826 рублей (91,30 х 0,2). В семье больше нет детей. Исходя из этого, сумма компенсации составит 365,20 рублей (1826 х 0,2 : 100).

Еще пример. У женщины трое детей — дочь 19 лет и сыновья 22-х и 5 лет. Старший сын обучается на очном отделении в университете, а дочь — заочно. Возврат средств составит 50% от размера платы как за второго ребенка, потому что старший сын — студент-очник. А дочь, которая получает образование по заочной форме обучения, не учитывается.

Перерасчет величины компенсации производится в случае:

изменения состава семьи (в связи с рождением или усыновлением ребенка);

лишения законных представителей родительских прав в отношении детей, с учетом которых производят выплату компенсации;

отмены опеки или расторжения договора о передаче в приемную семью детей, с учетом которых назначена компенсация.

Пакет документов

Вместе с заявлением для назначения компенсации родитель или опекун собирает следующий пакет документов:

копия паспорта получателя компенсации;

копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, всех детей в семье;

СНИЛС заявителя и ребенка (детей);

реквизиты банковского счета для перечисления компенсации;

копия выписки решения органов опеки и попечительства или договора о передаче ребенка (детей) приемной семье;

реквизиты отделения СФР — если на оплату пойдет часть средств маткапитала.

Ольга Пашко подчеркивает, что список документов для оформления компенсации платы за детский сад может быть дополнен. В некоторых случаях необходима справка о доходах, удостоверение инвалида и др.

“Заявитель также вправе предоставить по собственной инициативе документы и сведения, которые запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия, например, сведения о заключении (расторжении) брака между родителями (законными представителями) ребенка (детей), об изменении фамилии, имени или отчества родителей (законных представителей) или ребенка (детей), об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми), проживающим в семье, и т.д.”, — говорит Людмила Новицкая.

Эксперты советуют предварительно уточнить в учреждении, какие льготы действуют и какие еще документы нужно предоставить. Заявление на каждого ребенка пишется отдельно.

Порядок оформления

устанавливают органы власти субъектов РФ. Порядок обращения законных представителей за компенсацией, а также сроки выплаторганы власти субъектов РФ.

Для подачи заявления можно обратиться:

в бухгалтерию детского сада;

в соцзащиту или центр материальной помощи по месту регистрации;

в МФЦ или оформить его на портале “ Госуслуги ” , что позволит отслеживать статус заявления.

“Получать компенсацию может только тот из родителей, на кого оформлен договор с детским садом. Выплата поступает на счет, пока ребенок ходит в дошкольное учреждение. В некоторых ДОУ получатели компенсации обязаны подавать заявление ежегодно. Если документы предоставлены не в полном объеме или заявитель не является законным представителем дошкольника, то в назначении компенсации откажут”, — объясняет эксперт.

“Срок предоставления услуги при условии внесения в заявление сведений о половой принадлежности, СНИЛС и гражданстве заявителя и ребенка (детей) составляет не более шести рабочих дней со дня регистрации заявления. При отсутствии в заявлении указанных сведений срок его рассмотрения увеличивается до 11 рабочих дней”, — говорит Оксана Васильева.

Порядок выплат

Способы выплат в каждом регионе разные. В Санкт-Петербурге сумма компенсации уже посчитана в квитанциях на оплату садика. В Москве часть родительской платы переводят на банковскую карту заявителя.

Деньги на счета получателей компенсации перечисляет уполномоченный орган. По решению властей субъекта РФ (или органов местного самоуправления, наделенных соответствующими полномочиями) выплачивать компенсации законным представителям детей может непосредственно дошкольное учреждение.

Сроки выплат

По словам Ольги Пашко компенсация платы, взимаемой с родителей, рассчитывается с учетом внесенной суммы за уход и присмотр за ребенком и начисляется ежемесячно. Возврат части оплаты поступает заявителю в следующем месяце за предыдущий период. Например, в декабре должна прийти компенсация за ноябрь. Дату ее зачисления на счет родителя назначает руководство дошкольного учреждения.

статье 217 Налогового кодекса РФ. Доход с компенсации платы за детский сад не облагается НДФЛ и не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи согласноНалогового кодекса РФ.

Налоговый вычет за посещение детского сада

Родители, которые официально трудоустроены и ежемесячно оплачивают услуги частного садика, имеют право на налоговый вычет. Оформить его можно лишь в том случае, если у организации есть лицензия на образовательную деятельность, а квитанция на оплату содержит пункт "Образовательные услуги".

« личном кабинете налогоплательщика самостоятельно” — говорит юрист. “В расчет при оформлении вычета берут максимальный показатель 50 000 рублей в год. Даже если родители тратят на оплату частного сада больше, государство вернет только 13%: 6500 рублей. Получить налоговый вычет можно за три предшествующих года. Для этого необходимо принести уведомление из налоговой о праве на вычет в бухгалтерию на работе. Можно заполнить декларацию всамостоятельно” — говорит юрист.

Не смогут оформить налоговый вычет за посещение детсада те, кто воспользовался для оплаты средствами маткапитала, а также индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, систему патентной поддержки и единый налог на вмененный доход.

