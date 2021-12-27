Международный день противоэпидемической готовности
Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.
ООН предложила всем странам-членам, организациям системы ООН, другим организациям, частному сектору и гражданскому обществу ежегодно отмечать эту дату путем просветительской работы и мероприятий по повышению осведомленности, освещая важность предотвращения эпидемий, готовности к ним и борьбы через сотрудничество.
Пандемия – крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VIвек, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке – "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке – "испанка".
11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией.
По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 24 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 278 миллионов случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 миллионов человек скончались.
Наиболее сложная ситуация – в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.
В разработках участвуют самые разные организации – от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.
Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки различных вакцин для защиты от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.
Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.
В настоящее время в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе испытаний находятся 40 вакцин-кандидатов, на второй – 58, на третьей – 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.
Список вакцин, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На 17 декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 24 декабря 2021 года – свыше 8,8 миллиардов.
В России 11 августа 2020 года была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 – "Спутник V". Она создана на основе платформы вектора аденовируса человека и уже одобрена в 71-й стране с общим населением четыре миллиарда человек. В последующем были одобрены следующие препараты: однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" Центра Чумакова. Также в России зарегистрирована вакцина для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".
В России на 17 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом вакцины свыше 76 миллионов человек, полностью вакцинировано свыше 70 миллионов человек, коллективный иммунитет достиг 58,2%.
По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от 4 до 10 триллионов долларов. Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине 2020 года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер. Так, ВВП США рухнул на 32,9%, Евросоюза – 14,4%. Снижение в ключевых европейских государствах оказалось двузначным, например, в Великобритании – минус 21,7%. Особенно пострадала сфера услуг – транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора захлестнула волна банкротств. Как следствие – массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. По данным Института международных финансов, глобальный долг – общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран – во втором квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов.
На фоне пандемии правительствам и центробанкам пришлось экстренно вливать десятки триллионов долларов для спасения системы здравоохранения, поддержки семей и бизнеса. Массовая вакцинация позволила развитым экономикам снять большинство ограничений и постепенно начать открывать границы между странами, что способствует восстановлению экономической активности. Однако неравномерность вакцинации в мире и распространение более агрессивных штаммов отразились в третьем квартале 2021 года на замедлении роста таких бизнесов, как туризм, общественное питание и развлечения в США и, с другой стороны, на усугублении нарушений глобальных производственно-логистических цепочек из-за локдаунов в азиатских странах. Совокупность этих факторов способствовало одновременно замедлению роста мировой экономики и нарастанию инфляционного давления.
Ситуация в российской экономике и на российском финансовом рынке в целом следовала мировым трендам. Однако Россия прошла коронавирусный кризис лучше других стран: в 2020 году ВВП страны упал на 3,1% против 3,5% в мировой экономике. При этом впервые с начала 1990-х годов Россия пережила более мягкую рецессию, чем мировая экономика, при том, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен. В 2021 году российские экономические показатели превысили максимальные значения, достигнутые до начала пандемии, причем основным фактором роста стало активное восстановление потребительского спроса.
1 декабря 2021 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение дать старт глобальному процессу разработки конвенции, соглашения или другого международного документа для укрепления механизмов предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников