https://ria.ru/20211227/epidemii-1765313800.html

Международный день противоэпидемической готовности

Международный день противоэпидемической готовности - РИА Новости, 27.12.2021

Международный день противоэпидемической готовности

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T01:03

2021-12-27T01:03

2021-12-27T01:03

в мире

справки

международный день противоэпидемической готовности

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Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.ООН предложила всем странам-членам, организациям системы ООН, другим организациям, частному сектору и гражданскому обществу ежегодно отмечать эту дату путем просветительской работы и мероприятий по повышению осведомленности, освещая важность предотвращения эпидемий, готовности к ним и борьбы через сотрудничество.Пандемия – крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VIвек, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке – "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке – "испанка". 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 24 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 278 миллионов случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 миллионов человек скончались.Наиболее сложная ситуация – в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место. В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. В разработках участвуют самые разные организации – от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп. Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки различных вакцин для защиты от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.В настоящее время в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе испытаний находятся 40 вакцин-кандидатов, на второй – 58, на третьей – 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.Список вакцин, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На 17 декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 24 декабря 2021 года – свыше 8,8 миллиардов. В России 11 августа 2020 года была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 – "Спутник V". Она создана на основе платформы вектора аденовируса человека и уже одобрена в 71-й стране с общим населением четыре миллиарда человек. В последующем были одобрены следующие препараты: однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" Центра Чумакова. Также в России зарегистрирована вакцина для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".В России на 17 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом вакцины свыше 76 миллионов человек, полностью вакцинировано свыше 70 миллионов человек, коллективный иммунитет достиг 58,2%. По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от 4 до 10 триллионов долларов. Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине 2020 года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер. Так, ВВП США рухнул на 32,9%, Евросоюза – 14,4%. Снижение в ключевых европейских государствах оказалось двузначным, например, в Великобритании – минус 21,7%. Особенно пострадала сфера услуг – транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора захлестнула волна банкротств. Как следствие – массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. По данным Института международных финансов, глобальный долг – общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран – во втором квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. На фоне пандемии правительствам и центробанкам пришлось экстренно вливать десятки триллионов долларов для спасения системы здравоохранения, поддержки семей и бизнеса. Массовая вакцинация позволила развитым экономикам снять большинство ограничений и постепенно начать открывать границы между странами, что способствует восстановлению экономической активности. Однако неравномерность вакцинации в мире и распространение более агрессивных штаммов отразились в третьем квартале 2021 года на замедлении роста таких бизнесов, как туризм, общественное питание и развлечения в США и, с другой стороны, на усугублении нарушений глобальных производственно-логистических цепочек из-за локдаунов в азиатских странах. Совокупность этих факторов способствовало одновременно замедлению роста мировой экономики и нарастанию инфляционного давления. Ситуация в российской экономике и на российском финансовом рынке в целом следовала мировым трендам. Однако Россия прошла коронавирусный кризис лучше других стран: в 2020 году ВВП страны упал на 3,1% против 3,5% в мировой экономике. При этом впервые с начала 1990-х годов Россия пережила более мягкую рецессию, чем мировая экономика, при том, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен. В 2021 году российские экономические показатели превысили максимальные значения, достигнутые до начала пандемии, причем основным фактором роста стало активное восстановление потребительского спроса. 1 декабря 2021 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение дать старт глобальному процессу разработки конвенции, соглашения или другого международного документа для укрепления механизмов предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, международный день противоэпидемической готовности