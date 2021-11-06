https://ria.ru/20211106/pandemiya-1757882432.html

Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин

Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин - РИА Новости, 07.11.2021

Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин

Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-06T16:00

2021-11-06T16:00

2021-11-07T01:59

распространение коронавируса

экономика

алексей кудрин

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать их более устойчивыми и эффективными, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.Кудрин отметил, что Счетная палата РФ с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей. "Особое внимание было сконцентрировано на аудите системы здравоохранения и медицинской помощи. Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с контрольно-счетными органами регионов России, а также тесному взаимодействию с органами власти, уже в ходе мероприятий медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей", - указал он.По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. "Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", - добавил Кудрин.

https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, алексей кудрин, брикс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии