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https://ria.ru/20211106/pandemiya-1757882432.html
Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин
Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин - РИА Новости, 07.11.2021
Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин
Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-06T16:00
2021-11-07T01:59
распространение коронавируса
экономика
алексей кудрин
брикс
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать их более устойчивыми и эффективными, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.Кудрин отметил, что Счетная палата РФ с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей. "Особое внимание было сконцентрировано на аудите системы здравоохранения и медицинской помощи. Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с контрольно-счетными органами регионов России, а также тесному взаимодействию с органами власти, уже в ходе мероприятий медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей", - указал он.По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. "Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", - добавил Кудрин.
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экономика, алексей кудрин, брикс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:00 06.11.2021 (обновлено: 01:59 07.11.2021)
 
Пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениям, заявил Кудрин

Глава СП Кудрин оценил потери мировой экономики от коронавируса в 4–10 триллионов долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать их более устойчивыми и эффективными, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.
Кудрин отметил, что Счетная палата РФ с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей. "Особое внимание было сконцентрировано на аудите системы здравоохранения и медицинской помощи. Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с контрольно-счетными органами регионов России, а также тесному взаимодействию с органами власти, уже в ходе мероприятий медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей", - указал он.
По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. "Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", - добавил Кудрин.
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